Những ngày đầu tháng 2, hàng triệu người hưởng lương hưu trên cả nước được nhận lương hưu gộp của tháng 2 và tháng 3 vào tài khoản sớm hơn thường lệ. Khoản tiền ấy, với nhiều người, không chỉ là nguồn chi tiêu trước mắt cho dịp tết mà còn là sự an tâm trước những lo toan thường nhật. Việc chi trả sớm cho thấy sự linh hoạt, thấu hiểu thực tiễn của chính sách an sinh, đặt nhu cầu thiết thực của người dân làm điểm tựa.

Không dừng lại ở đó, lần đầu tiên các đối tượng chính sách được tặng quà tết hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt với mức 400.000 đồng, chi trả thông qua tài khoản an sinh xã hội trên VNeID, tương tự dịp lễ Quốc khánh 2.9. Cách làm này vừa kịp thời, minh bạch, vừa giảm thủ tục trung gian, bảo đảm hỗ trợ đến đúng người thụ hưởng. Ngoài mức quà trên, nhiều địa phương chủ động huy động nguồn lực từ ngân sách và nguồn xã hội hóa để bổ sung các mức quà cho người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi…

Tinh thần "lo cho dân từ sớm, từ xa" vì thế không dừng ở chủ trương mà đã đi cụ thể hóa bằng các chương trình, hành động.

Cùng với các đối tượng chính sách, người lao động là đối tượng nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trong chăm lo tết. Công điện của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 1.2 yêu cầu doanh nghiệp trả đầy đủ lương, thưởng, không để xảy ra tình trạng nợ lương, chậm lương dịp cuối năm, là một thông điệp mạnh mẽ. Đó không chỉ là lời nhắc nhở về nghĩa vụ pháp lý, trách nhiệm của doanh nghiệp mà còn khẳng định một nguyên tắc không thể nói đến tăng trưởng bền vững nếu quyền lợi chính đáng của người lao động không được bảo đảm. Một cái tết đủ đầy của người lao động chính là nền tảng cho sự ổn định xã hội và phục hồi kinh tế sau tết.

Có thể nói, Tết Nguyên đán năm nay, tinh thần chăm lo đời sống nhân dân của Đảng và Nhà nước tiếp tục được thể hiện rõ nét qua hàng loạt quyết sách cụ thể, trực tiếp "chạm" đến những nhóm yếu thế, dễ bị tổn thương nhất. Người nghèo có thêm điều kiện đón tết, người lao động được trả công xứng đáng, người hưu trí yên tâm hơn trước những lo toan. Dù không phải khoản tiền lớn, nhưng trong bối cảnh giá cả biến động, thu nhập của một bộ phận người dân còn bấp bênh, đây là sự hỗ trợ kịp thời, mang ý nghĩa thiết thực, giúp nhiều gia đình có thêm điều kiện sắm sửa tết, vơi đi những nhọc nhằn, thêm trọn niềm tin.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, khi đất nước đứng trước nhiều cơ hội và thách thức đan xen, kỳ vọng của người dân đối với chính sách ngày càng cao. Mong rằng bên cạnh những chính sách kịp thời cho dịp lễ tết, sẽ có thêm nhiều chính sách dài hạn, sát sườn, đi thẳng vào các nhu cầu thiết yếu của đời sống, lấy người dân làm trung tâm, lấy sự ấm no làm thước đo. Bởi khi chính sách thực sự vì dân, hợp lòng dân, thì niềm tin xã hội sẽ được củng cố bền chặt, để mỗi bước phát triển của đất nước đều gắn với sự yên tâm và hạnh phúc của nhân dân.