Đề xuất cấp mã định danh địa điểm 12 chữ số, hiển thị trên VNeID

Nhiều lợi ích khi địa điểm được định danh

Bộ Tư pháp vừa công bố tài liệu thẩm định dự thảo Nghị định quy định về định danh địa điểm do Bộ Công an chủ trì soạn thảo.

Bộ Công an cho biết, cơ sở dữ liệu về định danh địa điểm (gồm thông tin vị trí, công trình, cơ quan, địa điểm kinh doanh…) có vai trò đặc biệt quan trọng bởi địa điểm là nền tảng kết nối các hoạt động quản lý, giao dịch, lưu thông hàng hóa, cung ứng dịch vụ và đời sống của người dân.

Định danh địa điểm đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý và thống nhất thông tin ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Bộ Công an cho rằng, nếu không có hệ thống định danh rõ ràng, các hoạt động xây dựng, quy hoạch, phát triển sẽ gặp nhiều khó khăn do tình trạng chồng chéo thông tin và mất tính xác thực.

Việc định danh địa điểm sẽ tăng tính hợp pháp cũng như trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong thực thi các chương trình, dự án liên quan địa điểm đó và tăng cường lòng tin của người dân, doanh nghiệp đối với công tác quản lý nhà nước hiện nay trên môi trường số.

Ngoài ra, Bộ Công an cho hay, trên thực tế, sự phát triển không bền vững sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy cho môi trường và xã hội. Việc ban hành nghị định sẽ tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện các dự án bền vững, đảm bảo các hoạt động kinh tế không gây hại đến môi trường tự nhiên và xã hội.

Do đó, Bộ Công an khẳng định việc xây dựng cơ sở dữ liệu này không chỉ là yêu cầu về kỹ thuật mà còn là nhiệm vụ chiến lược phục vụ công tác quản lý nhà nước thuộc chức năng của nhiều bộ, ngành, địa phương.

Người dân có thể chủ động định danh địa điểm

Tại dự thảo, Bộ Công an đề xuất 9 nguyên tắc định danh địa điểm. Trong đó, mỗi địa điểm sẽ có một mã định danh duy nhất, thống nhất trên toàn quốc và đảm bảo tính ổn định, không trùng lặp trong hệ thống. Mã định danh địa điểm sẽ được giữ nguyên, không thay đổi dù có điều chỉnh về địa giới hành chính.

Bộ Công an đề xuất mã định danh địa điểm và thông tin đi kèm phải được thiết lập trên cơ sở đo đạc, bản đồ, hồ sơ địa chính hoặc cơ sở dữ liệu chuyên ngành có thẩm quyền, bảo đảm chính xác và chuẩn hóa, đồng nhất. Dữ liệu này sẽ được cập nhật thường xuyên, liên tục khi có sự điều chỉnh quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thay đổi về hạ tầng kỹ thuật…

Bộ Công an quy định mã định danh địa điểm là dãy số tự nhiên gồm 12 chữ số. Thông tin liên quan đến định danh địa điểm sẽ gồm: mã định danh địa điểm, đối tượng định danh địa điểm, địa chỉ, lối tiếp cận, mã bưu chính, thông tin tọa độ, các thông tin chứng nhận quyền sử dụng đất, trạng thái hoạt động của địa điểm, thông tin nhận biết, thông tin kết cấu và thông tin địa hình không gian 3 chiều nếu có.

Theo đề xuất, dữ liệu thu thập để định danh địa điểm gồm dữ liệu về địa chỉ, đất đai, công trình, kết cấu xây dựng, nền địa lý… và các dữ liệu khác phục vụ định danh địa điểm được thu thập và tạo lập từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành thuộc quản lý của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, địa phương và được tổng hợp về cơ sở dữ liệu định danh địa điểm.

Trường hợp chưa có thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu trên, Bộ Công an sẽ phối hợp với UBND tỉnh, thành phố phân công các đơn vị liên quan để thu thập.

Chủ sở hữu có thể chủ động đăng ký hoặc theo đề nghị của cơ quan chức năng và cung cấp các thông tin về địa chỉ (số nhà, tên đường, đơn vị hành chính các cấp), thông tin về loại hình địa điểm (nhà ở riêng lẻ, căn hộ chung cư, trụ sở cơ quan, cơ sở sản xuất kinh doanh, địa điểm công cộng…), thông tin chủ sở hữu (họ tên, số điện thoại, số định danh cá nhân/mã số doanh nghiệp/số định danh cơ quan) và hình ảnh thực tế của địa điểm (nếu có) để phục vụ định danh địa điểm.

Trường hợp dữ liệu cùng một địa điểm sai lệch giữa các hồ sơ, các đơn vị liên quan sẽ rà soát và thống nhất điều chỉnh thông tin trước khi cập nhật vào cơ sở dữ liệu định danh địa điểm.

Trong dự thảo, Bộ Công an cho hay, thông tin địa điểm được hiển thị trên ứng dụng VNeID và khẳng định các thông tin này sẽ được bảo mật an toàn tối thiểu ở cấp độ 3 theo quy định pháp luật về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ khi kết nối chính thức.

Dự thảo vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, Bộ Công an chưa đề xuất thời gian áp dụng.