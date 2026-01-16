Hoàn thiện pháp lý phát triển VNeID thành siêu ứng dụng quốc gia

Chiều 16.1, đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2025 của Ban chỉ đạo 57 và Ban chỉ đạo 158 của Bộ Công an về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, Đề án 06/CP và Công nghiệp An ninh.

Định hướng VNeID thành siêu ứng dụng

Trong tham luận tại hội nghị, thiếu tướng Vũ Văn Tấn, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) Bộ Công an, khẳng định phát triển công dân số là chủ trương lớn, xuyên suốt của Đảng và Nhà nước, đã được Bộ Chính trị định hướng tại Nghị quyết số 57, nhằm thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, xây dựng xã hội số an toàn, lành mạnh, gắn với phát triển văn hóa số và giữ gìn bản sắc dân tộc.

Thiếu tướng Vũ Văn Tấn tham luận tại hội nghị ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Theo thiếu tướng Vũ Văn Tấn, Ban chỉ đạo T.Ư về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã xác định các nhiệm vụ đột phá, trong đó trọng tâm là xây dựng VNeID trở thành nền tảng số quốc gia, đóng vai trò "chìa khóa số" trong định danh, xác thực điện tử, cung cấp giấy tờ số và thiết lập kênh giao tiếp chính thức giữa người dân với cơ quan nhà nước.C06 đã tham mưu triển khai mô hình liên thông số thống nhất, quản trị dựa trên dữ liệu trong hệ thống chính trị, lấy Cổng dịch vụ công quốc gia và ứng dụng VNeID làm hai kênh tương tác chính, đồng thời phát triển các kênh hỗ trợ cộng đồng để bảo đảm mọi người dân đều có thể tiếp cận dịch vụ số.

Thiếu tướng Vũ Văn Tấn nêu những kết quả bước đầu trong phát triển công dân số, trong đó 100% công dân được cấp mã định danh cá nhân; hơn 87 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip và 67 triệu tài khoản VNeID đã được cấp; kỹ năng số của người dân được nâng cao thông qua các khóa học bình dân học vụ số và mạng lưới hơn 93.000 tổ công nghệ số cộng đồng trên toàn quốc.



Cạnh đó, hạ tầng số, dữ liệu số cũng từng bước được hoàn thiện với hàng tỉ lượt xác thực, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công. VNeID cũng được tích hợp nhiều tiện ích thiết thực trong khám chữa bệnh, giao thông, tài chính - ngân hàng và bước đầu trở thành kênh để người dân tham gia góp ý chính sách, thể hiện quyền làm chủ trong môi trường số.

Trên cơ sở những nền tảng đã tạo lập, thiếu tướng Vũ Văn Tấn đề xuất tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, phát triển VNeID thành siêu ứng dụng quốc gia, tăng cường phối hợp liên ngành và bố trí nguồn lực chuyên trách, nhằm thúc đẩy phát triển công dân số, xã hội số, kinh tế số trong giai đoạn tới.

Chuyển đổi số trong CAND có nhiều đột phá

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang, cho hay năm 2025 việc thực hiện nhiệm vụ phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 của lực lượng công an tiếp tục duy trì nhịp độ, tiến độ công tác như những năm trước đây và có một số điểm sáng nổi bật.

Trong đó đã hoàn thành hai trung tâm dữ liệu quốc gia đúng tiến độ, làm tốt vai trò tham mưu đôn đốc hình thành 46 cơ sở dữ liệu đã sẵn sàng kết nối, 8 cơ sở dữ liệu đã hoàn tất kết nối liên thông đồng bộ với Trung tâm Dữ liệu quốc gia và bước đầu đi vào cắt giảm thủ tục hành chính…

Đại tướng Lương Tam Quang phát biểu chỉ đạo hội nghị ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Cạnh đó, VNeID tiếp tục có một số tiện ích mới, Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công trực tuyến Bộ Công an phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Ngoài ra, chuyển đổi số trong nội bộ ngành công an, chuyển đổi trạng thái làm việc trên môi trường điện tử đã có những thay đổi mang tính đột phá.

Giao nhiệm vụ đối với Ban chỉ đạo 57, Bộ trưởng Lương Tam Quang nêu 8 trọng tâm, trong đó Bộ trưởng yêu cầu tập trung hoàn thiện cơ sở pháp lý, bảo đảm thúc đẩy phát triển kinh tế dữ liệu với kết quả cụ thể đo đếm được; đưa Cổng dịch vụ công quốc gia trở thành một cửa duy nhất để thực hiện các thủ tục hành chính, dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Bộ trưởng yêu cầu hết năm 2026 phải hoàn thành xây dựng toàn bộ cơ sở dữ liệu của ngành công an, qua đó tạo chuyển biến mạnh mẽ về ứng dụng khoa học công nghệ trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông, quản lý cư trú, lý lịch tư pháp, sát hạch cấp phép lái xe và các nhiệm vụ khác của ngành.