Thời sự

Vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai: Bộ Công an phát động toàn dân cung cấp thông tin

Trần Cường
Trần Cường
27/01/2026 15:44 GMT+7

Bộ Công an khẳng định mọi thông tin liên quan vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai mà người dân cung cấp sẽ được giữ kín tuyệt đối, đồng thời có hình thức động viên, khen thưởng cho người cung cấp thông tin giá trị.

Chiều 27.1, Bộ Công an phát thông báo phát động toàn dân cung cấp thông tin liên quan đến vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai.

Theo Bộ Công an, lúc 16 giờ ngày 19.1, có 2 nghi phạm mặc áo khoác, đội mũ bảo hiểm màu xanh của hãng Grab, sử dụng xe máy Exciter màu vàng đen biển số giả là 77G1-313.12 và mang theo một túi xách màu xanh vào khu vực quầy giao dịch của Phòng giao dịch Trà Bá Ngân hàng TMCP Vietcombank Chi nhánh Gia Lai đóng tại 133 Trường Chinh (P.Hội Phú, tỉnh Gia Lai).

Vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai: Bộ Công an phát động toàn dân cung cấp thông tin- Ảnh 1.

Hình ảnh 2 nghi phạm trên đường lẩn trốn

ẢNH: BỘ CÔNG AN

Tại đây, cả hai dùng vật giống súng ngắn khống chế các nhân viên giao dịch, làm cho các nhân viên ngân hàng hoảng sợ bỏ chạy. Sau đó, 2 nghi phạm vào quầy giao dịch lấy khoảng 1,8 tỉ đồng rồi ra xe tẩu thoát về hướng ngã ba Hàm Rồng.

Công an xác định 2 nghi phạm gây án là nam giới, từ 18 - 40 tuổi, một nghi phạm cao khoảng 1,65 m, nói giọng miền Nam; nghi phạm còn lại cao khoảng 1,68 m, nói giọng miền Trung.

Quá trình truy xét, sáng 25.1, cảnh sát phát hiện chiếc xe máy 2 nghi phạm dùng làm phương tiện gây án được chôn tại một mương cạn ở khu vực đồi thông thuộc Khu công nghiệp Diên Phú, cách hiện trường khoảng 5 km về phía tây.

Vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai: Bộ Công an phát động toàn dân cung cấp thông tin- Ảnh 2.

Cảnh sát phát hiện xe máy 2 nghi phạm dùng làm phương tiện gây án được chôn tại một mương cạn ở khu vực đồi thông thuộc Khu công nghiệp Diên Phú

ẢNH: BỘ CÔNG AN

Lần theo dấu xe mô tô nghi của nhóm cướp ngân hàng ở Gia Lai

Hố mương được đào để chôn xe máy có chiều dài 2 m, sâu hơn 1 m và rộng khoảng 0,7 m. Các nghi phạm dùng tấm ván bằng gỗ phủ lên trên, rồi phủ một lớp đất để chôn chiếc xe.

Mở rộng truy xét cách hiện trường gần 5 km về hướng tây nam, cảnh sát phát hiện một số dấu vết bị than hóa và một số cây gỗ bị đốt cháy một phần.

Bộ Công an đề nghị nhân dân có thông tin liên quan đến người, phương tiện và vật dụng liên quan nêu trên cần thông báo ngay cho Cảnh sát 113, công an gần nhất hoặc liên hệ thượng tá Nguyễn Ngọc Lâm, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai, theo số điện thoại 0913445996.

Bộ Công an nghiêm cấm hành vi bao che, tiếp tay cho tội phạm và khẳng định mọi thông tin cung cấp sẽ được giữ kín tuyệt đối, đồng thời có hình thức động viên, khen thưởng cho người cung cấp thông tin giá trị.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
