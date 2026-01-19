Ngân hàng Vietcombank tiếp tục giữ ngôi quán quân về lợi nhuận

Trong nhóm ngân hàng thương mại nhà nước, Vietcombank tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu về lợi nhuận. Lãnh đạo ngân hàng cho biết lợi nhuận trước thuế năm 2025 tăng hơn 7% so với năm 2024, phù hợp với định hướng và phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước. Với mức lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2024 đạt hơn 42.200 tỉ đồng, ước tính Vietcombank đã ghi nhận trên 45.000 tỉ đồng lợi nhuận trong năm 2025 và đây là mức cao nhất toàn hệ thống. Đến cuối năm 2025, tổng tài sản Vietcombank đạt khoảng 2,48 triệu tỉ đồng, tăng gần 20%.

Ngân hàng Vietcombank tiếp tục dẫn đầu về lợi nhuận ẢNH: NGỌC THẮNG

Tương tự, tại Hội nghị tổng kết công tác Đảng và hoạt động kinh doanh năm 2025, Ban lãnh đạo VietinBank cho biết ngân hàng đã hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông giao. Kết thúc năm 2025, lợi nhuận trước thuế riêng lẻ của VietinBank đạt trên 41.000 tỉ đồng, tăng 37% so với năm 2024. Quy mô tổng tài sản vượt mốc 100 tỉ USD, tăng khoảng 18%. Nguồn vốn huy động tăng 12% so với cuối năm 2024.

Trong khi đó, Ngân hàng BIDV công bố lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2025 đạt trên 36.000 tỉ đồng, hoàn thành và vượt kế hoạch Ngân hàng Nhà nước giao. Đến cuối năm 2025, tổng tài sản BIDV đạt trên 3,25 triệu tỉ đồng, tăng 20% so với năm 2024, tiếp tục dẫn đầu hệ thống về quy mô. Huy động vốn đạt trên 2,4 triệu tỉ đồng, tăng 13,7 và dư nợ tín dụng đạt trên 2,3 triệu tỉ đồng, tăng 15,2%.

Ở nhóm các ngân hàng thương mại, trong thư gửi cán bộ nhân viên đầu năm 2026, Tổng giám đốc MB Phạm Như Ánh cho biết lợi nhuận trước thuế năm 2025 dự kiến đạt 33.700 tỉ đồng, tăng khoảng 17% so với lợi nhuận hợp nhất năm 2024. Tổng tài sản của MB đến cuối năm 2025 ước đạt gần 1,5 triệu tỉ đồng, tăng khoảng 33% so với đầu năm và vượt xa mục tiêu đề ra.

Một ngân hàng khác là Nam A Bank cũng khép lại năm vừa qua với lợi nhuận trước thuế đạt 5.254 tỉ đồng, tăng 15,6% so với năm 2024. Tính đến hết năm 2025, tổng tài sản ngân hàng đạt 418.335 tỉ đồng, gấp 1,7 lần đầu năm. Tổng tiền gửi từ tổ chức kinh tế, cá nhân và phát hành giấy tờ có giá đạt hơn 211.000 tỉ đồng, tăng 18,4% so với cuối năm 2024 và dư nợ tín dụng đạt hơn 198.000 tỉ đồng, tăng 18,2% so với đầu năm.

Đáng chú ý, Ngân hàng ABBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế năm vừa qua đạt 3.522 tỉ đồng, cao gấp 4,7 lần năm 2024 và hoàn thành gần 200% kế hoạch năm, thuộc nhóm ngân hàng có tốc độ tăng lợi nhuận mạnh nhất thị trường. Huy động khách hàng của ABBank năm vừa qua đạt 161.221 tỉ đồng, hoàn thành 140% kế hoạch năm. Dư nợ tín dụng đạt hơn 127.000 tỉ đồng, tăng 16% so với năm trước và tỷ lệ nợ xấu đến cuối năm 2025 giảm xuống dưới 1%...

Theo Báo cáo Ngành Ngân hàng 2026 của Công ty chứng khoán Vietcombank, lợi nhuận trước thuế của toàn ngành ngân hàng sẽ tăng trưởng lần lượt 18% trong năm 2025 và 20% trong năm 2026. Đây là mức tăng trưởng khả quan, cho thấy ngành ngân hàng đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất và đang quay trở lại quỹ đạo tăng trưởng bền vững hơn, dù môi trường kinh doanh vẫn còn nhiều thách thức. Động lực tăng trưởng lợi nhuận đến từ sự cải thiện dần của biên lãi ròng (NIM), kiểm soát tốt hơn chi phí tín dụng, cùng với triển vọng phục hồi của nhu cầu tín dụng khi nền kinh tế khởi sắc hơn.