Công đoàn BIDV tổ chức thành công Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội có sự tham dự của Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân; Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Tiến Dũng, Phó chủ tịch thường trực Công đoàn Ngân hàng Việt Nam Nguyễn Khánh Chi. Về phía BIDV có Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Phan Đức Tú; Phó bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Lê Ngọc Lâm; Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Ủy viên HĐQT Trần Xuân Hoàng …

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó thống đốc NHNN Việt Nam Phạm Tiến Dũng phát biểu tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Phạm Tiến Dũng biểu dương Công đoàn BIDV đã triển khai thành công nhiều phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả,... qua đó góp phần vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và kinh doanh của ngân hàng. "Tôi tin tưởng rằng phong trào công nhân viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn BIDV trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ tiếp tục khởi sắc, đạt nhiều thành công mới, đóng góp xứng đáng vào sự lớn mạnh của BIDV nói riêng và sự phát triển bền vững của ngành Ngân hàng Việt Nam nói chung", Phó thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng nhấn mạnh.

Những kết quả tích cực trong hoạt động công đoàn BIDV giai đoạn 2023 - 2025

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã nêu rõ những dấu ấn nổi bật, khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn trong hệ thống BIDV. Sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VI, Công đoàn BIDV đã hoàn thành toàn diện, vượt trội 12/12 chỉ tiêu đề ra, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị, kế hoạch kinh doanh và xây dựng tập thể BIDV vững mạnh.

Công đoàn BIDV đã phát huy tốt vai trò trong chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động (ĐV-NLĐ). Đặc biệt, Công đoàn đã xây dựng Đề án "Xây dựng BIDV là ngân hàng hạnh phúc của người lao động", hướng tới môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, lấy con người làm trung tâm đảm bảo cho phát triển bền vững của BIDV.

Công đoàn BIDV cũng triển khai nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất cho ĐV-NLĐ như: tổ chức các chương trình "bữa cơm công đoàn", thúc đẩy các phong trào văn hoá, văn nghệ, thể thao,... Công tác an sinh xã hội nội bộ luôn được quan tâm, triển khai thường xuyên thông qua các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ người lao động và thân nhân, với tổng kinh phí thực hiện hơn 134 tỉ đồng.

Đáng chú ý, nhiệm kỳ vừa qua, từ nguồn Quỹ xã hội Công đoàn cùng sự đóng góp của ĐV-NLĐ, Công đoàn BIDV đã dành hơn 127 tỉ đồng để thực hiện nhiều chương trình ý nghĩa như: xây dựng nhà tình nghĩa, xóa nhà tạm - nhà dột nát; hỗ trợ trường học, trạm y tế; xây dựng cầu dân sinh; hỗ trợ các địa phương lắp đặt cột đèn năng lượng mặt trời, trang bị bồn chứa nước và khắc phục hậu quả thiên tai,…

Công đoàn BIDV đã triển khai có hiệu quả nhiều phong trào thi đua thiết thực như: "Lao động giỏi, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và KHKD hàng năm", "Xây dựng và thực hành văn hóa Học hỏi - Sáng tạo", "Cán bộ ngân hàng rèn đức luyện nghề, thực hành văn hóa công sở", "Thi đua tăng trưởng tín dụng xanh, chuyển đổi số, tăng trưởng khách hàng SME số",… Qua đó tạo động lực thúc đẩy nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả lao động, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành xuất sắc các mục tiêu chiến lược của BIDV trong giai đoạn 2023 - 2025.

Công đoàn BIDV đón nhận Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Tiếp tục nỗ lực xây dựng Công đoàn BIDV vững mạnh, chuyên nghiệp, sáng tạo

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Công đoàn BIDV đặt mục tiêu: "Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, chuyên nghiệp, sáng tạo, phát huy hiệu quả vai trò đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của ĐV-NLĐ; góp phần xây dựng môi trường làm việc gắn kết, nhân văn và hạnh phúc".

Với khẩu hiệu hành động "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển" trong nhiệm kỳ mới, Đại hội xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm, từ chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của ĐV-NLĐ; Phát động các phong trào thi đua gắn với chiến lược phát triển BIDV giai đoạn 2025 - 2030;… đến đổi mới phương thức hoạt động, phát huy vai trò của Công đoàn trong kỷ nguyên chuyển đổi số;...

Đại hội cũng xác định 2 khâu đột phá, gồm Tái cấu trúc mô hình tổ chức Công đoàn theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, liên thông dọc, góp phần thực hiện mục tiêu "Mạnh về tổ chức"; Chuyển đổi số và đổi mới phương thức hoạt động công đoàn.

Kế thừa truyền thống vẻ vang cùng những thành tựu quan trọng của các nhiệm kỳ trước, Công đoàn BIDV quyết tâm tạo dựng nhiều dấu ấn đột phá mới, tiếp tục là điểm tựa vững chắc, mái nhà hạnh phúc của người lao động; góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng BIDV trở thành ngân hàng Lớn - Mạnh - Xanh hàng đầu khu vực châu Á .

Đại diện Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, NHNN Việt Nam, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam và BIDV chụp ảnh lưu niệm cùng Ban chấp hành Công đoàn BIDV nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội đã thống nhất cao bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn BIDV nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 21 thành viên; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Ngân hàng Việt Nam lần thứ VIII gồm 45 đại biểu chính thức và 5 đại biểu dự khuyết.