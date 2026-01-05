Thông tư số 45/2025 do Ngân hàng Nhà nước ban hành sửa đổi và bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2024 quy định về hoạt động thẻ ngân hàng chính thức có hiệu lực từ ngày 5.1. Theo đó, Thông tư bổ sung yêu cầu các ngân hàng phát hành thẻ tín dụng phải gặp mặt trực tiếp và đối chiếu khớp đúng thông tin sinh trắc học của chủ thẻ đối với khách hàng cá nhân. Với khách hàng là tổ chức, việc đối chiếu sinh trắc học áp dụng đối với người đại diện hợp pháp, đồng thời có bổ sung một số trường hợp loại trừ theo quy định.

Ngân hàng phát hành thẻ tín dụng phải gặp mặt trực tiếp khách hàng ẢNH: TNO

Ngoài ra, ngân hàng phát hành thẻ có trách nhiệm kiểm tra và bảo đảm thông tin số điện thoại của chủ thẻ đối với khách hàng cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp đối với khách hàng tổ chức là chính chủ, trong trường hợp khách hàng đăng ký giao dịch thông qua các ứng dụng cung cấp dịch vụ trực tuyến.

Liên quan đến hạn mức giao dịch của thẻ tín dụng, Thông tư cũng quy định tổng hạn mức rút tiền mặt của chủ thẻ, tính theo mã BIN của thẻ tín dụng, tối đa là 100 triệu đồng trong một tháng (quy định này không thay đổi so với trước đây). Đối với khách hàng là người nước ngoài, Thông tư số 45/2025 đã điều chỉnh điều kiện phát hành thẻ theo hướng không còn yêu cầu thời hạn cư trú tại Việt Nam từ 12 tháng trở lên tại thời điểm đề nghị phát hành thẻ. Thay vào đó, thời hạn sử dụng thẻ được quy định không vượt quá thời gian cư trú còn lại được phép tại Việt Nam.

Bên cạnh các nội dung nêu trên, Thông tư cũng quy định rõ thẻ tín dụng chỉ được sử dụng để thực hiện giao dịch bằng phương tiện điện tử khi đã hoàn thành việc đối chiếu đảm bảo khớp đúng giấy tờ tùy thân và thông tin sinh trắc học của chủ thẻ đối với thẻ của khách hàng cá nhân, người đại diện hợp pháp đối với thẻ của khách hàng tổ chức. Dữ liệu sinh trắc học nói trên đã được lưu trong bộ phận lưu trữ thông tin được mã hóa của thẻ căn cước công dân hoặc thẻ căn cước đã được xác thực chính xác là do cơ quan Công an cấp hoặc thông qua xác thực tài khoản định danh điện tử của người đó do Hệ thống định danh và xác thực điện tử tạo lập; Dữ liệu sinh trắc học đã được thu thập và kiểm tra được lưu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong trường hợp sử dụng thẻ căn cước công dân không có bộ phận lưu trữ thông tin được mã hóa...