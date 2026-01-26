Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Lần theo dấu xe mô tô nghi của nhóm cướp ngân hàng ở Gia Lai

Trần Hiếu
Trần Hiếu
26/01/2026 13:40 GMT+7

Công an tỉnh Gia Lai đang khẩn trương truy xét từ chiếc xe mô tô bị chôn giấu vừa được phát hiện, nghi liên quan đến vụ cướp ngân hàng, đồng thời khoanh vùng đối tượng để sớm làm rõ vụ việc.

Sáng 26.1, các lực lượng chức năng Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các manh mối liên quan đến vụ cướp ngân hàng xảy ra tại Phòng giao dịch Trà Bá thuộc Ngân hàng TMCP Vietcombank Chi nhánh Gia Lai (ở P.Hội Phú). Các lực lượng nghiệp vụ đã tiến hành phong tỏa hiện trường, đồng thời mở rộng rà soát khu vực phát hiện chiếc xe mô tô nghi liên quan đến vụ án.

Trước đó, ngày 25.1, lực lượng chức năng phát hiện một chiếc xe mô tô nghi do 2 nghi phạm cướp ngân hàng sử dụng vào chiều 19.1 bị chôn lấp tại khu vực hoang vắng, cách hiện trường vụ cướp khoảng 5 km. Chiếc xe được tìm thấy dưới một mương nước.

Hiện, cơ quan công an đang khẩn trương xác minh nguồn gốc chiếc xe mô tô nói trên, đồng thời tiếp tục thu thập chứng cứ, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Truy tìm manh mối chiếc xe mô tô nghi do hai tên cướp ngân hàng sử dụng - Ảnh 1.

Nhiều dấu hiệu cho thấy chiếc xe mô tô có khả năng mới được chôn giấu

ẢNH: TRẦN HIẾU

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, chiếc xe mô tô được phát hiện bị chôn giấu trong một hố sâu, nằm dưới mương dài, giáp ranh giữa Khu công nghiệp Diên Phú (P.Diên Hồng, Gia Lai) và diện tích rừng thông do Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ (Gia Lai) quản lý. Khu vực này có địa hình mương sâu, kéo dài, nhiều bụi rậm, ít người qua lại.

Vị trí phát hiện chiếc xe nằm trong một hố sâu bất thường. Tại hiện trường, căn cứ vào lớp đất mới bị xáo trộn cùng nhiều dấu hiệu khác, nhiều khả năng chiếc xe mô tô này chỉ mới được chôn giấu chưa lâu.

Truy tìm manh mối chiếc xe mô tô nghi do hai tên cướp ngân hàng sử dụng - Ảnh 2.

Chiếc xe mô tô nghi do 2 đối tượng cướp ngân hàng sử dụng đã được cơ quan chức năng phát hiện và đưa về để phục vụ công tác điều tra

ẢNH: CTV

Trao đổi với PV Thanh Niên, một lãnh đạo UBND P.Diên Hồng cho biết, địa phương chỉ nắm được thông tin khu vực phát hiện chiếc xe nằm phía sau một khu công nghiệp, thuộc địa giới hành chính của phường.

“Toàn bộ công tác điều tra do cơ quan chức năng thực hiện độc lập. Đến nay, chúng tôi chưa nhận được thêm thông tin gì”, vị lãnh đạo này nói.

Truy tìm manh mối chiếc xe mô tô nghi do hai tên cướp ngân hàng sử dụng - Ảnh 3.

Khu vực phát hiện chiếc xe mô tô bị chôn giấu gần rừng thông, ít người qua lại

ẢNH: TRẦN HIẾU

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 16 giờ ngày 19.1, hai nam giới mặc trang phục giống tài xế Grab và đội mũ bảo hiểm bất ngờ xông vào Phòng giao dịch Trà Bá thuộc Ngân hàng TMCP Vietcombank Chi nhánh Gia Lai.

Tại đây, hai nghi phạm sử dụng các vật có hình dạng giống súng để đe dọa nhân viên, cướp đi khoảng 1,8 tỉ đồng, sau đó nhanh chóng lên xe mô tô tẩu thoát khỏi hiện trường.

