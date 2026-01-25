Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Tìm thấy xe máy nghi của đối tượng trong vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai

Trần Hiếu
Trần Hiếu
25/01/2026 23:16 GMT+7

Cơ quan chức năng phát hiện chiếc xe máy Yamaha Exciter nghi là của hai đối tượng dùng di chuyển trong vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai.

Ngày 25.1, lực lượng chức năng đã phát hiện chiếc xe máy Yamaha Exciter màu vàng đen, được cho là phương tiện mà 2 nghi phạm sử dụng trong vụ cướp ngân hàng, xảy ra tại Phòng giao dịch Trà Bá (Ngân hàng Vietcombank, Chi nhánh Gia Lai), thuộc P.Hội Phú, Gia Lai vào chiều 19.1.

Chiếc xe này được chôn ở một bãi đất trống, cách hiện trường vụ cướp khoảng 5 km.

Với những dấu hiệu ghi nhận tại hiện trường, nhiều khả năng nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng đã chuẩn bị kỹ để phi tang chiếc xe này.

Tìm thấy xe mô tô trong vụ cướp ngân hàng Gia Lai gây chấn động - Ảnh 1.

Chiếc xe máy được chôn cách nơi xảy ra vụ cướp ngân hàng khoảng 5 km

ẢNH: CTV

Cơ quan chức năng đang khẩn trương huy động lực lượng tìm manh mối để truy bắt hai nghi phạm trong vụ cướp này.

Như Thanh Niên thông tin, khoảng 16 giờ ngày 19.1, hai đối tượng nam giới, mặc trang phục giống tài xế Grab và đội mũ bảo hiểm, bất ngờ xông vào chi nhánh ngân hàng nói trên.

Tìm thấy xe mô tô trong vụ cướp ngân hàng Gia Lai gây chấn động - Ảnh 2.

Khu vực chôn chiếc xe máy

ẢNH: TRẦN HIẾU

Hai tên cướp sử dụng hai vật có hình dạng giống súng đe dọa nhân viên, cướp đi khoảng 1,8 tỉ đồng rồi nhanh chân lên xe máy Yamaha Exciter tẩu thoát.

Tin liên quan

Công an truy tìm thủ phạm vụ cướp ngân hàng ở tại Gia Lai

Công an truy tìm thủ phạm vụ cướp ngân hàng ở tại Gia Lai

Lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đang khẩn trương truy tìm thủ phạm vụ cướp ngân hàng vừa xảy ra một chi nhánh ngân hàng ở P.Hội Phú (Gia Lai).

Khám phá thêm chủ đề

cướp ngân hàng Xe mô tô Gia Lai Nghi phạm Phòng giao dịch Trà Bá
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận