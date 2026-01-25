Tìm thấy xe máy nghi của đối tượng trong vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai

Ngày 25.1, lực lượng chức năng đã phát hiện chiếc xe máy Yamaha Exciter màu vàng đen, được cho là phương tiện mà 2 nghi phạm sử dụng trong vụ cướp ngân hàng, xảy ra tại Phòng giao dịch Trà Bá (Ngân hàng Vietcombank, Chi nhánh Gia Lai), thuộc P.Hội Phú, Gia Lai vào chiều 19.1.

Chiếc xe này được chôn ở một bãi đất trống, cách hiện trường vụ cướp khoảng 5 km.

Với những dấu hiệu ghi nhận tại hiện trường, nhiều khả năng nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng đã chuẩn bị kỹ để phi tang chiếc xe này.

Chiếc xe máy được chôn cách nơi xảy ra vụ cướp ngân hàng khoảng 5 km

Cơ quan chức năng đang khẩn trương huy động lực lượng tìm manh mối để truy bắt hai nghi phạm trong vụ cướp này.



Như Thanh Niên thông tin, khoảng 16 giờ ngày 19.1, hai đối tượng nam giới, mặc trang phục giống tài xế Grab và đội mũ bảo hiểm, bất ngờ xông vào chi nhánh ngân hàng nói trên.



Hai tên cướp sử dụng hai vật có hình dạng giống súng đe dọa nhân viên, cướp đi khoảng 1,8 tỉ đồng rồi nhanh chân lên xe máy Yamaha Exciter tẩu thoát.