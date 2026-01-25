Ninh Bình: Bắt nam sinh đại học cướp tiệm vàng

Ngày 25.1, Công an tỉnh Ninh Bình đã thông tin chính thức về vụ cướp tiệm vàng trên địa bàn tỉnh này, cho biết đã bắt giữ được 2 nghi phạm gây án.

2 nghi phạm cướp tiệm vàng bị bắt giữ ẢNH: CÔNG AN NINH BÌNH

Danh tính các nghi phạm là Đào Nguyên Bách (20 tuổi, ngụ xã Ngọc Thanh, Hưng Yên, hiện là sinh viên đại học); Triệu Văn Nam (22 tuổi, ngụ xã Nghinh Tường, Thái Nguyên), hiện đang làm công nhân tại tỉnh Bắc Ninh.

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, khoảng hơn 22 giờ ngày 23.1, Bách và Nam đi cùng một xe máy (không gắn biển số), đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm. Khi đến tiệm vàng Hồng Ngát (địa chỉ tại Tổ dân phố số 4, P.Duy Tiên, Ninh Bình), Bách và Nam xông vào tiệm vàng, dùng dao đe dọa chủ tiệm vàng và dùng búa đập tủ kính lấy đi 23 lắc tay bằng vàng, 23 sợi dây chuyền vàng, 38 khuyên tai vàng, 20 nhẫn vàng rồi tẩu thoát khỏi hiện trường.

Thời điểm các nghi phạm cướp tiệm vàng ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Khi tiến hành khám xét nơi ở của Đào Nguyên Bách, lực lượng công an phát hiện và thu giữ 1 khẩu súng bắn đạn nhựa. Bách khai nhận khẩu thủ khẩu súng để sử dụng cho việc đi cướp tài sản.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận do cần tiền tiêu xài cá nhân và trả nợ nên đã rủ nhau đi cướp tài sản. Hiện các nghi phạm trên đang bị Công an tỉnh Ninh Bình tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra.