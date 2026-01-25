Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Ninh Bình: Bắt nam sinh đại học cướp tiệm vàng

Minh Hải
Minh Hải
25/01/2026 22:02 GMT+7

Đào Nguyên Bách là sinh viên đại học và Triệu Văn Nam là công nhân đã cùng nhau mang theo búa, dao bầu đến đe dọa và cướp tiệm vàng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Ngày 25.1, Công an tỉnh Ninh Bình đã thông tin chính thức về vụ cướp tiệm vàng trên địa bàn tỉnh này, cho biết đã bắt giữ được 2 nghi phạm gây án.

Bắt nam sinh viên trường đại học cùng đồng bọn cướp tiệm vàng- Ảnh 1.

2 nghi phạm cướp tiệm vàng bị bắt giữ

ẢNH: CÔNG AN NINH BÌNH

Danh tính các nghi phạm là Đào Nguyên Bách (20 tuổi, ngụ xã Ngọc Thanh, Hưng Yên, hiện là sinh viên đại học); Triệu Văn Nam (22 tuổi, ngụ xã Nghinh Tường, Thái Nguyên), hiện đang làm công nhân tại tỉnh Bắc Ninh.

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, khoảng hơn 22 giờ ngày 23.1, Bách và Nam đi cùng một xe máy (không gắn biển số), đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm. Khi đến tiệm vàng Hồng Ngát (địa chỉ tại Tổ dân phố số 4, P.Duy Tiên, Ninh Bình), Bách và Nam xông vào tiệm vàng, dùng dao đe dọa chủ tiệm vàng và dùng búa đập tủ kính lấy đi 23 lắc tay bằng vàng, 23 sợi dây chuyền vàng, 38 khuyên tai vàng, 20 nhẫn vàng rồi tẩu thoát khỏi hiện trường.

Bắt nam sinh viên trường đại học cùng đồng bọn cướp tiệm vàng- Ảnh 2.

Thời điểm các nghi phạm cướp tiệm vàng

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Khi tiến hành khám xét nơi ở của Đào Nguyên Bách, lực lượng công an phát hiện và thu giữ 1 khẩu súng bắn đạn nhựa. Bách khai nhận khẩu thủ khẩu súng để sử dụng cho việc đi cướp tài sản.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận do cần tiền tiêu xài cá nhân và trả nợ nên đã rủ nhau đi cướp tài sản. Hiện các nghi phạm trên đang bị Công an tỉnh Ninh Bình tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra.

Tin liên quan

Truy bắt 2 nghi phạm cướp tiệm vàng ở Ninh Bình

Truy bắt 2 nghi phạm cướp tiệm vàng ở Ninh Bình

Hai nghi phạm đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm, cầm theo dao bầu xông vào cướp vàng của một tiệm vàng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình rồi tẩu thoát khỏi hiện trường.

Khám phá thêm chủ đề

Công an tỉnh Ninh Bình Hưng Yên Cướp Tiệm Vàng nhẫn vàng Tiệm vàng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận