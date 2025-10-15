Khám xét nhà Ngân 98, thu giữ 80 sổ đỏ, hơn 8.000 USD

Ngày 15.10, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" do Võ Thị Ngọc Ngân (30 tuổi, được biết đến là DJ Ngân 98) cầm đầu. Đáng chú ý, khi khám xét nơi ở của bị can này, cơ quan chức năng đã thu giữ một lượng lớn tài sản "khủng".

Công an khám xét nhà Ngân 98, phát hiện và thu giữ két sắt chứa nhiều tài sản "khủng" ẢNH: CTV

Theo đó, trong ngày 13 và 14.10, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP.HCM phối hợp Viện KSND TP.HCM tiến hành khám xét nơi ở của Ngân 98.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng phát hiện một két sắt. Tuy nhiên, cả Ngân 98 và người nhà đều không hợp tác, không cung cấp mật khẩu để mở. Trước tình huống này, tổ công tác đã niêm phong, đưa két sắt về trụ sở để tiến hành mở khóa theo đúng quy định pháp luật.

Sau khi mở khóa, cơ quan điều tra đã thu giữ bên trong két sắt gồm: 80 sổ đỏ, hơn 8.000 USD, 4 sổ tiết kiệm ngân hàng cùng nhiều vật chứng liên quan khác. Ngoài ra, cơ quan công an cũng tạm giữ 2 chiếc ô tô của Ngân.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang tiến hành xác minh, làm rõ nguồn gốc của số tài sản nói trên để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, Võ Thị Ngọc Ngân cũng có hành vi trì hoãn, không hợp tác, không chấp hành yêu cầu triệu tập của cơ quan điều tra. Tại cơ quan công an, Ngân còn có thái độ chống đối, khai báo quanh co.

Đại diện Công an TP.HCM khẳng định sẽ kiên quyết xử lý nghiêm tất cả các trường hợp vi phạm pháp luật, chống đối người thi hành công vụ.

Như Thanh Niên thông tin, ngày 13.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân để điều tra về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm".

Khám xét nhà Ngân 98, mở két sắt thu giữ 80 sổ đỏ, hơn 8.000 USD ẢNH: CTV

Công an xác định, Ngân 98 là người trực tiếp đứng sau, điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty TNHH TM-DV ZuBu (do bà T.T.T, mẹ ruột của Ngân, đứng tên giám đốc) và hộ kinh doanh ZuBu shop (do ông M.T.V đứng tên).

Từ năm 2021, Ngân đã hợp tác với một số nhà máy ở Hà Nội để gia công các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe hỗ trợ giảm cân như Super Detox X3, X7, X1000… Các sản phẩm này đều có giấy phép lưu hành.

Để tăng lợi nhuận, Ngân đã sản xuất thêm một sản phẩm mang tên "viên rau củ Collagen" không có hồ sơ công bố, không được cấp phép lưu hành. Để qua mặt cơ quan chức năng, sản phẩm này được đóng gói với nhãn mác "hàng tặng kèm, không bán" và có thiết kế tương tự các sản phẩm chính.

Khám nhà Ngân 98: Thu giữ 80 sổ đỏ, nhiều USD trong két sắt

Kết quả giám định tại Phân viện khoa học hình sự (Bộ Công an) xác định các sản phẩm do Võ Thị Ngọc Ngân sản xuất, kinh doanh không đạt chỉ tiêu chất lượng theo công bố, là hàng giả, trong đó một số mẫu (sản phẩm viên colagen) có chứa các chất cấm sibutramin và phenolphthalein.

Đây là những hoạt chất bị cấm sử dụng trong thực phẩm do có thể gây rối loạn tim mạch, tăng huyết áp, rối loạn tiêu hóa và tiềm ẩn nguy cơ ung thư, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Ngân đã quảng cáo và bán trọn bộ sản phẩm nói trên như một "liệu trình giảm cân" hoàn chỉnh, tư vấn khách hàng sử dụng song song để đạt hiệu quả nhanh hơn. Mỗi bộ sản phẩm được bán với giá từ 870.000 đồng - 1,1 triệu đồng.

Hàng hóa sau khi sản xuất được vận chuyển vào kho tại TP.HCM, sau đó được phân phối qua các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok và tổng đài chốt đơn của công ty.

Chỉ riêng trong giai đoạn 2023 – 2024, doanh thu từ hoạt động buôn bán trái phép này lên tới hàng trăm tỉ đồng.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp tục làm rõ.