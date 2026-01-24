Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Truy bắt 2 nghi phạm cướp tiệm vàng ở Ninh Bình

Minh Hải
Minh Hải
24/01/2026 22:00 GMT+7

Hai nghi phạm đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm, cầm theo dao bầu xông vào cướp vàng của một tiệm vàng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình rồi tẩu thoát khỏi hiện trường.

Ngày 24.1, thông tin từ UBND P.Duy Tiên (Ninh Bình) cho biết, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Ninh Bình đang điều tra, làm rõ vụ cướp tiệm vàng xảy ra trên địa bàn phường.

Truy bắt các nghi phạm cầm dao bầu cướp tiệm vàng - Ảnh 1.

2 nghi phạm cướp tiệm vàng

ẢNH: CHỤP TỪ VIDEO

Theo hình ảnh từ camera an ninh ghi lại và được đăng tải lên mạng xã hội facebook cho thấy, khoảng hơn 22 giờ ngày 23.1, có 2 nghi phạm đi xe máy đến trước cửa một tiệm vàng trên địa bàn P.Duy Tiên rồi dừng lại quan sát.

Sau khi quan sát kỹ xung quanh, 2 nghi phạm bất ngờ xông vào tiệm vàng, trong đó 1 người tay cầm dao bầu đe dọa chủ tiệm vàng khiến không ai dám lại gần; nghi phạm còn lại dùng búa đập vỡ tủ kính và lấy vàng.

Truy bắt 2 nghi phạm cướp tiệm vàng ở Ninh Bình

Sau khi lấy được vàng, các nghi phạm nhanh chóng lên xe tẩu thoát khỏi hiện trường. Thời điểm gây án, các nghi phạm đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang nên không lộ rõ mặt.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Ninh Bình đã vào cuộc điều tra, truy bắt các nghi phạm cướp tiệm vàng.

