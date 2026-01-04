Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Bắt nghi phạm cướp tiệm vàng ở chợ Nhân Cơ, Lâm Đồng

Lâm Viên
Lâm Viên
04/01/2026 12:06 GMT+7

Công an tỉnh Lâm Đồng vừa bắt giữ nghi phạm cướp tiệm vàng ở chợ Nhân Cơ, khi nghi phạm chuẩn bị vượt biên qua Lào tại cửa khẩu Bờ Y.

Ngày 4.1, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp với Công an xã Nhân Cơ vừa bắt giữ nghi phạm gây ra vụ cướp tiệm vàng tại chợ Nhân Cơ.

Nghi phạm cướp tiệm vàng ở chợ Nhân Cơ bị bắt sau hơn 60 giờ gây án - Ảnh 1.

Nghi phạm Phan Bảo Nhật (33 tuổi) cướp tiệm vàng ở chợ Nhân Cơ bị bắt giữ lúc 4 giờ 30 ngày 4.1

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo đó, khoảng 4 giờ 30 cùng ngày, khi nghi phạm có mặt tại cửa khẩu Bờ Y (tỉnh Quảng Ngãi, thuộc tỉnh Kon Tum cũ), chuẩn bị vượt biên sang Lào thì bị các lực lượng nghiệp vụ PC01, PC02 Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an xã Nhân Cơ khống chế, bắt giữ.

Nghi phạm gây ra vụ cướp tiệm vàng được xác định là Phan Bảo Nhật (33 tuổi, ở thôn 2, xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng). Cơ quan công an thu giữ toàn bộ tang vật mà Nhật mang theo.

Nghi phạm cướp tiệm vàng ở chợ Nhân Cơ bị bắt sau hơn 60 giờ gây án - Ảnh 2.

Camera an ninh ghi lại hình ảnh lúc nghi phạm vào tiệm vàng

ẢNH: CẮT CAMERA

Như Thanh Niên đã thông tin, chiều 1.1, một thanh niên đi xe máy màu trắng mặc 2 áo khoác, đội mũ lưỡi trai, đeo 2 khẩu trang màu đen, đến tiệm vàng T.H tại chợ Nhân Cơ (huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông cũ). Sau khi dựng xe bên ngoài, đối tượng vào tiệm giả vờ hỏi mua vàng rồi bất ngờ cướp số lượng lớn trang sức rồi tẩu thoát.

Tổng số vàng các loại bị cướp trị giá khoảng 500 triệu đồng.

Các lực lượng chức năng đang di lý nghi phạm cướp tiệm vàng về tỉnh Lâm Đồng để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Khám phá thêm chủ đề

