Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Lâm Đồng: Truy bắt nghi phạm cướp tiệm vàng tại chợ Nhân Cơ

Lâm Viên
Lâm Viên
03/01/2026 15:41 GMT+7

Công an tỉnh Lâm Đồng đang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp công an địa phương khẩn trương truy bắt nghi phạm cướp tiệm vàng tại chợ Nhân Cơ.

Ngày 3.1.2026, một lãnh đạo Đảng ủy xã Nhân Cơ (Lâm Đồng), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ cướp tiệm vàng táo tợn trong khu vực chợ xã Nhân Cơ.

Truy bắt nghi phạm cướp tiệm vàng tại chợ Nhân Cơ - Ảnh 1.

Thời điểm gây án, nghi phạm cướp tiệm vàng mặc hai lớp áo khoác (áo trong màu xanh dương đậm, áo ngoài dài tay màu xám), đội mũ lưỡi trai và đeo hai khẩu trang

ẢNH: CẮT TỪ CAMERA

Theo thông tin ban đầu, vào chiều tối 1.1.2026, một thanh niên điều khiển xe máy màu trắng đến tiệm vàng T.H. tại chợ Nhân Cơ. Người này mặc áo khoác, đội mũ và đeo khẩu trang màu tối. Sau khi dựng xe bên ngoài, nghi can vào tiệm giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ cướp số lượng lớn trang sức rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Chị T.T.T.Y., chủ tiệm vàng, cho biết số tài sản bị cướp gồm vàng loại 980 và 610, với nhiều loại trang sức như vòng cổ, lắc tay, bông tai, nhẫn, dây chuyền… Tổng trọng lượng vàng bị cướp hơn 4 lượng, ước tính trị giá trị khoảng 500 triệu đồng.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Nhân Cơ đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Lâm Đồng phong tỏa hiện trường, khám nghiệm và thu thập dấu vết phục vụ công tác điều tra.

Truy bắt nghi phạm cướp tiệm vàng tại chợ Nhân Cơ - Ảnh 2.

Camera an ninh ghi lại hình ảnh nghi phạm cướp tiệm vàng sử dụng xe máy màu trắng để tẩu thoát

ẢNH: CẮT AMREA

Sau khi trích xuất camera an ninh, thời điểm gây án, nghi phạm mặc hai lớp áo khoác (áo trong màu xanh dương đậm, áo ngoài dài tay màu xám), đầu đội mũ lưỡi trai, đeo hai khẩu trang nhằm che giấu đặc điểm nhận dạng. Phương tiện nghi sử dụng để gây án là xe máy Honda Wave màu trắng BS 49…1 - 032.28.

Hiện lực lượng công an đang triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, rà soát các tuyến đường, khu dân cư và trích xuất camera an ninh để sớm làm rõ lai lịch, bắt giữ nghi phạm cướp tiệm vàng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Nghi phạm cướp tiệm vàng, kề dao vào cổ dọa tự sát nếu bị bắt

Nghi phạm cướp tiệm vàng, kề dao vào cổ dọa tự sát nếu bị bắt

Chỉ trong tích tắc, nghi phạm cướp giật tại tiệm vàng rồi lao đi, nhưng đã bị công an phường cùng người dân quật ngã, bắt giữ.

Công an bắt nhanh nghi phạm cướp tiệm vàng ở trung tâm TP.HCM

Cướp tiệm vàng vì... đầu tư tiền ảo thua lỗ

Khám phá thêm chủ đề

Cướp Tiệm Vàng chợ Nhân Cơ Khám Nghiệm Hiện Trường Lâm Đồng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận