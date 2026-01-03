Lâm Đồng: Truy bắt nghi phạm cướp tiệm vàng tại chợ Nhân Cơ

Ngày 3.1.2026, một lãnh đạo Đảng ủy xã Nhân Cơ (Lâm Đồng), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ cướp tiệm vàng táo tợn trong khu vực chợ xã Nhân Cơ.

Thời điểm gây án, nghi phạm cướp tiệm vàng mặc hai lớp áo khoác (áo trong màu xanh dương đậm, áo ngoài dài tay màu xám), đội mũ lưỡi trai và đeo hai khẩu trang ẢNH: CẮT TỪ CAMERA

Theo thông tin ban đầu, vào chiều tối 1.1.2026, một thanh niên điều khiển xe máy màu trắng đến tiệm vàng T.H. tại chợ Nhân Cơ. Người này mặc áo khoác, đội mũ và đeo khẩu trang màu tối. Sau khi dựng xe bên ngoài, nghi can vào tiệm giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ cướp số lượng lớn trang sức rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Chị T.T.T.Y., chủ tiệm vàng, cho biết số tài sản bị cướp gồm vàng loại 980 và 610, với nhiều loại trang sức như vòng cổ, lắc tay, bông tai, nhẫn, dây chuyền… Tổng trọng lượng vàng bị cướp hơn 4 lượng, ước tính trị giá trị khoảng 500 triệu đồng.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Nhân Cơ đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Lâm Đồng phong tỏa hiện trường, khám nghiệm và thu thập dấu vết phục vụ công tác điều tra.

Camera an ninh ghi lại hình ảnh nghi phạm cướp tiệm vàng sử dụng xe máy màu trắng để tẩu thoát ẢNH: CẮT AMREA

Sau khi trích xuất camera an ninh, thời điểm gây án, nghi phạm mặc hai lớp áo khoác (áo trong màu xanh dương đậm, áo ngoài dài tay màu xám), đầu đội mũ lưỡi trai, đeo hai khẩu trang nhằm che giấu đặc điểm nhận dạng. Phương tiện nghi sử dụng để gây án là xe máy Honda Wave màu trắng BS 49…1 - 032.28.

Hiện lực lượng công an đang triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, rà soát các tuyến đường, khu dân cư và trích xuất camera an ninh để sớm làm rõ lai lịch, bắt giữ nghi phạm cướp tiệm vàng để xử lý theo quy định của pháp luật.