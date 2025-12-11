Nâng tầm kinh tế tư nhân trong kỷ nguyên mới

Kinh tế tư nhân đang ngày càng trở thành động lực quan trọng khi đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Đặc biệt, bối cảnh quốc tế biến đổi nhanh chóng, phức tạp, tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, xu hướng tái định hình chuỗi cung ứng toàn cầu và yêu cầu phát triển bền vững đặt ra những đòi hỏi khắt khe đối với mọi nền kinh tế.

Trong điều kiện đó, phát huy vai trò của kinh tế tư nhân với tư cách nguồn lực quan trọng về vốn, công nghệ, quản trị và sáng tạo trở thành yếu tố then chốt để nâng cao sức chống chịu, khả năng thích ứng và năng lực tự chủ của nền kinh tế.

Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng khẳng định phát triển kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế ẢNH: T.N

Trước bối cảnh đó, Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng khẳng định phát triển kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế. Đây là cơ sở quan trọng để thiết lập nền tảng thể chế vững chắc và môi trường kinh doanh thuận lợi, bảo đảm cho sự phát triển bình đẳng giữa kinh tế khu vực tư nhân và các thành phần kinh tế khác.

Điều này không chỉ giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, mạnh dạn đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ, mà còn mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường, thu hút các nguồn lực, góp phần đưa kinh tế tư nhân thực sự trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế.

Thực tiễn cho thấy, kinh tế tư nhân ở Việt Nam đã thể hiện vai trò nòng cốt trong quá trình phát triển. Trong giai đoạn 2021 - 2024, khu vực này đóng góp hơn 50% GDP; hơn 30% thu ngân sách, hơn 70% tổng kim ngạch xuất khẩu và tạo việc làm cho khoảng 82% lực lượng lao động, với năng suất lao động tăng trung bình 7 - 8%/năm.

Tuy nhiên, khu vực kinh tế tư nhân vẫn đang phải đối diện với nhiều hạn chế và thách thức cả từ nội tại lẫn từ môi trường thể chế và thực thi.

Do vậy, cần cụ thể hóa các quan điểm và giải pháp đột phá nhằm tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, chính sách và phát huy vai trò của kinh tế tư nhân.

Thứ nhất, cần nghiên cứu tiến tới hiến định hoá vai trò kinh tế tư nhân. Điều 51 Hiến pháp xác định: "Nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế; kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo".

Theo tôi, để nâng tầm kinh tế tư nhân, nên xác định vai trò trụ cột của kinh tế tư nhân trong Hiến pháp để làm cơ sở nền tảng xây dựng luật Kinh tế tư nhân, định vị rõ vai trò, quyền, nghĩa vụ của khu vực này trong tổng thể nền kinh tế quốc dân.

Thứ hai, cần triển khai chiến lược nâng cao năng lực nội sinh của khu vực kinh tế tư nhân thông qua hỗ trợ đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và phát triển, chuyển giao công nghệ và ứng dụng thành tựu mới.

Nhà nước cần xây dựng hiệu quả các chương trình hỗ trợ tài chính ưu đãi, quỹ đổi mới sáng tạo và hệ thống ươm tạo doanh nghiệp để thúc đẩy hình thành các doanh nghiệp tư nhân có khả năng cạnh tranh ở tầm khu vực và quốc tế.

Thứ ba, phát triển đồng bộ và hiện đại hóa kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là hạ tầng logistics, hạ tầng số và năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, để giảm chi phí sản xuất, lưu thông và nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực kinh tế tư nhân.

Cần ưu tiên hình thức đối tác công - tư để huy động nguồn lực xã hội, khuyến khích sự tham gia trực tiếp của doanh nghiệp tư nhân trong đầu tư và vận hành hạ tầng chiến lược.

Thứ tư, đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng và hội nhập quốc tế. Nhà nước cần ban hành chính sách đào tạo gắn với nhu cầu của thị trường lao động, kết nối chặt chẽ giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp.

Đặc biệt, cần tập trung bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân chất lượng cao, có chuyên môn, có tầm nhìn chiến lược và năng lực cạnh tranh toàn cầu, qua đó tạo ra những hạt nhân dẫn dắt sự phát triển bền vững của khu vực kinh tế tư nhân.

Thứ năm, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo toàn diện, hỗ trợ hình thành các cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị và mạng lưới doanh nghiệp vệ tinh, qua đó nâng cao khả năng tham gia sâu của kinh tế tư nhân vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Việc nâng tầm kinh tế tư nhân trong kỷ nguyên mới là yêu cầu khách quan, đồng thời là điều kiện tiên quyết để nâng cao tính tự chủ, sức chống chịu và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.