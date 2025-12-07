Người trẻ gửi gắm kỳ vọng cho chặng đường phát triển mới

Từ góc độ chuyên môn công tác và tinh thần tâm huyết trách nhiệm của mình, tôi xin gửi gắm một số kỳ vọng tới Đại hội XIV của Đảng.

Trước hết, yêu cầu then chốt đặt ra là công tác nhân sự của đại hội phải được chuẩn bị thật kỹ lưỡng, khách quan và khoa học, để từ đó bầu chọn được đội ngũ cán bộ, nhất là các lãnh đạo chủ chốt, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành T.Ư... đủ đức, đủ tài, đủ tâm và đủ tầm.

Bộ máy lãnh đạo phải là những người có tư duy đổi mới, có tầm trí tuệ, khả năng dự báo, dự đoán, có tư duy số, luôn luôn đặt lợi ích của Tổ quốc, của Đảng, nhân dân lên trên hết; phải thực sự trung thành với Đảng, phải thật lòng trong sáng vô tư. Bởi lẽ, dù văn kiện đại hội được xây dựng công phu đến đâu, nếu thiếu một đội ngũ cán bộ xứng tầm về đạo đức và trí tuệ thì những quyết sách lớn cũng khó có thể đi vào thực tiễn.

Kỳ vọng đại hội tiếp tục định hướng ban hành nhiều chủ trương, chính sách phát triển thanh niên ẢNH: NHẬT THỊNH

Cùng với đó, văn kiện đại hội cần thể hiện rõ những chủ trương, chính sách chiến lược mang tính đột phá trong thu hút và trọng dụng nhân tài. Thực tiễn cho thấy, trong suốt 40 năm đổi mới, Đảng ta đã ban hành nhiều nghị quyết, chính sách liên quan đến đội ngũ trí thức, nhưng vẫn thiếu một chiến lược cụ thể về sử dụng và phát huy nhân tài, đặc biệt là nhân tài trong lĩnh vực tham mưu chiến lược, hoạch định đường lối ở tầm lý luận cao và khoa học - công nghệ.

Một lĩnh vực khác được người trẻ đặc biệt kỳ vọng là giáo dục và đào tạo. Những năm qua, dù Đảng và Nhà nước rất quan tâm, nhưng dường như thực trạng phát triển giáo dục - đào tạo nước ta vẫn trong vòng luẩn quẩn (cải cách, đổi mới nhiều lần, nhiều hình thức, phương pháp thi, học, đánh giá) nhưng chưa thực sự hiệu quả và chưa có giải pháp đột phá, đồng bộ, hiện đại.

Nhìn ra thế giới, không quốc gia nào trở thành nước phát triển nếu thiếu một nền giáo dục tiên tiến, hiện đại. Do đó, đất nước có thể vươn mình tiến vào kỷ nguyên mới hay không, có thể trở thành nước phát triển hay không, phần lớn được quyết định bởi chất lượng, hiệu quả của nền giáo dục - đào tạo.

Bên cạnh phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu cũng cần được đặt ở vị trí trung tâm với các giải pháp mạnh mẽ, đồng bộ và hệ thống pháp luật đủ sức răn đe.

Thực tế cho thấy, những năm gần đây nước ta chịu tác động và thiệt hại ngày càng nghiêm trọng do biến đổi khí hậu, với mưa lũ lớn kéo dài ở miền Bắc, miền Trung, triều cường và xâm nhập mặn ở miền Nam, cùng nguy cơ nước biển dâng. Nếu không có các chính sách dài hạn, mang tính chiến lược và quyết liệt, mục tiêu phát triển đất nước cũng như không gian sinh tồn của dân tộc sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Đặc biệt, kỳ vọng Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm ban hành nhiều chủ trương, chính sách phát triển thanh niên, nhất là chính sách tạo việc làm. Việc làm của thanh niên là vấn đề đặc biệt quan trọng, gắn trực tiếp với ổn định và phát triển xã hội; thực tế cho thấy nhiều bất ổn ở một số quốc gia chủ yếu xuất phát từ tình trạng thanh niên thiếu việc làm.

Cùng với đó, cần tạo môi trường phát triển lành mạnh cho thanh niên - thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước, nhất là môi trường không gian số trong thời đại số hóa hiện nay.

Bên cạnh đó, quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính cũng đặt ra những vấn đề cần được quan tâm kịp thời. Đảng, Nhà nước cần tiếp tục có các chính sách cụ thể, giải pháp căn cơ, toàn diện nhằm quan tâm, hỗ trợ phù hợp đối với đời sống, thu nhập, hoàn cảnh gia đình cũng như tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên sau sáp nhập các đơn vị hành chính và tinh gọn bộ máy.

Bởi thực tế, một bộ phận cán bộ còn băn khoăn, lo lắng, tâm tư do bị tác động đến quyền và lợi ích như vị trí công tác, cơ hội phát triển, điều kiện sinh hoạt, di chuyển, ăn ở sau sáp nhập.

Chúng ta gửi gắm kỳ vọng Đại hội XIV của Đảng sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới, khí thế mới, tạo động lực mới, hiệu triệu sức mạnh toàn Đảng, toàn dân để hiện thực hóa khát vọng phát triển và đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới giàu mạnh.