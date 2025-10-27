Tăng thêm nguồn lực đưa đất nước cất cánh trong kỷ nguyên mới

1. Trước tiên tôi nhất trí cao đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng. Nội dung được T.Ư chuẩn bị công phu, có nhiều đổi mới, lần đầu tiên tích hợp 3 báo cáo thành Báo cáo Chính trị, thể hiện tính toàn diện, tổng quát, khái quát cao, bố cục chặt chẽ, văn phong cô đọng, khoa học, thể hiện tầm nhìn và tư duy chiến lược, sát thực tiễn của đất nước và tình hình thế giới, khu vực, có sự kế thừa các nhiệm kỳ Đại hội trước, đặc biệt là dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV vừa có những bổ sung mới từ tổng kết thực tiễn.

Trong đó tôi rất đồng tình với quan điểm về xây dựng bộ máy nhà nước theo hướng tinh, gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Ở phần 2, Mục 2.4 (trang 175) phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIV xác định: Tiếp tục nghiên cứu sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, các đơn vị hành chính các cấp theo hướng giảm đầu mối trực thuộc T.Ư, giảm cấp hành chính trung gian phù hợp với thực tiễn... xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đây là thời điểm "chín muồi", hội tụ đầy đủ yếu tố "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" để Đảng, Nhà nước ta thực hiện việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị - một nhiệm vụ đặc biệt cấp bách, tạo ra sự chủ động, sáng tạo, đột phá nhằm đáp ứng những yêu cầu của thực tiễn, đồng thời nâng cao năng lực quản trị và điều hành quốc gia. Dự thảo báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua của Đảng cũng phân tích rất rõ vấn đề này.

Xây dựng đội ngũ cán bộ “người làm đúng việc, việc chọn đúng người” kết hợp ứng dụng công nghệ hiện đại để phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Trong ảnh: Người dân làm thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Kim Liên (Hà Nội) Ảnh: Tuấn Minh

2. Tôi xin nhấn mạnh một số nội dung cơ bản sau:

Thứ nhất, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh yêu cầu bộ máy phải tinh gọn để "làm được nhiều việc ích lợi cho nhân dân". Tinh gọn bộ máy không phải là sách lược tạm thời mà là công việc thường xuyên có tính quy luật. Người chỉ rõ: Tinh gọn bộ máy phải được thực hiện toàn diện, cả về bộ máy và nhân sự, từ trên xuống và từ dưới lên. Đạo đức cách mạng là sức mạnh để tinh gọn bộ máy, cần đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân.

Thứ hai, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm đến vấn đề này. Sau sắp xếp tinh gọn, Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 có 14 bộ, 3 cơ quan ngang bộ (giảm 5 bộ và cơ quan ngang bộ) và giảm các tổng cục, vụ, cục. Đặc biệt, quá trình sắp xếp tinh gọn bộ máy đã giảm 100.000 người lao động rời khỏi khu vực nhà nước, hiệu suất giải quyết thủ tục hành chính tăng 30%, tiết kiệm ngân sách hơn 2.000 tỉ đồng/năm góp phần tăng thêm nguồn lực cho phát triển để Việt Nam cất cánh trong kỷ nguyên mới.

Tuy nhiên, ở mục 4, trang 162 phần đánh giá hạn chế, T.Ư cũng xác định: Việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy ở một số nơi vẫn còn mang tính cơ học, chưa thực sự đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị vẫn còn cồng kềnh, nhiều đầu mối, tầng nấc trung gian, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của nhiều cơ quan, tổ chức còn trùng lặp, chưa rõ ràng... Biên chế mới giảm số lượng, chưa gắn với nâng cao chất lượng và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, có tới 20% số cơ quan, đơn vị phát hiện có sự chồng chéo. Do bộ máy cồng kềnh nên ngân sách đang chi khoảng gần 70% để trả lương, chi thường xuyên, phục vụ cho hoạt động. Nếu điều hành ngân sách như vậy sẽ không còn tiền chi cho đầu tư phát triển, cũng như để chăm lo cho quốc phòng, an ninh, xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội… Đây cũng là nguyên nhân chính khiến chúng ta chưa thể cải cách tiền lương được.

Thứ ba, thực tiễn các nước trên thế giới khi đất nước phát triển cũng đều thiết lập bộ máy cơ quan nhà nước tinh, gọn, hiệu quả.

Nhật Bản tập trung vào phân quyền và tinh giản biên chế, đã cắt giảm 20% biên chế công chức trong vòng 10 năm (2000 - 2010); Singapore nổi bật trong việc xây dựng đội ngũ công chức chuyên nghiệp và sử dụng công nghệ thông tin để tối ưu hóa quy trình làm việc. Thực tiễn những nước này không chỉ cung cấp cho chúng ta kinh nghiệm về cách tiếp cận cải cách bộ máy nhà nước mà còn đưa ra những phương pháp cụ thể như sắp xếp lại chức năng, nhiệm vụ, ứng dụng công nghệ thông tin, và khuyến khích sự tự chủ của các đơn vị công lập.

Như vậy, có thể nói việc tinh gọn bộ máy trong hệ thống chính trị hiện nay là vấn đề cấp thiết, trọng tâm, có ý nghĩa sống còn đối với sự phát triển của đất nước. Đồng thời, đây là việc tất yếu phải làm được khi "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" cùng với quyết tâm cao nhất, hành động quyết liệt của toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị và sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, góp phần xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

3. Để cuộc cách mạng về tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị tiếp tục đạt hiệu quả trong thời gian tới, theo tôi, cần quán triệt và triển khai đồng bộ các giải pháp cơ bản sau:

Một là, tiếp tục rà soát, đánh giá chức năng nhiệm vụ của các cơ quan để loại bỏ sự chồng chéo, xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ cho tái cấu trúc bộ máy. Do đó cần xác định đúng chức năng, nhiệm vụ của bộ máy nhà nước. Mô hình bộ máy nhà nước phải phù hợp, hệ thống quy định pháp lý phải đồng bộ và cán bộ phải được bố trí để thực thi pháp luật. Kỳ họp bất thường của Quốc hội vừa qua đã tạo ra hành lang pháp lý không chỉ tạo điều kiện cho các cơ quan nhà nước vận hành hiệu quả mà còn thể hiện tư duy đổi mới trong xây dựng pháp luật, đó là xóa bỏ việc "không quản được thì cấm", thực hiện phương châm "vừa chạy vừa xếp hàng".

Hai là, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ theo hướng chuyên môn hóa cao, đánh giá, phân loại cán bộ khách quan, công khai, xây dựng chính sách đãi ngộ, trọng dụng nhân tài hợp lý. Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ để khắc phục tình trạng "đúng quy trình nhưng không đúng người". Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là người đứng đầu các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Bên cạnh đó, thực hiện tốt chủ trương khuyến khích, bảo vệ cán bộ, phát huy sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, trong đó có đội ngũ cán bộ "dấn thân" vì sự nghiệp chung, có tư duy chiến lược, biết "đứng lên trên, lùi ra xa" để đổi mới hệ thống chính trị vì kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Ba là, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, ứng dụng các công nghệ hiện đại AI, big data, điện toán đám mây... để tự động hóa quy trình làm việc, tiết kiệm thời gian, chi phí và nguồn lực. Sự kiện Chủ tịch Jensen Huang của Nvidia - tập đoàn chuyên thiết kế, sản xuất chip bán dẫn lớn nhất thế giới, ký thỏa thuận hợp tác với Việt Nam thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển AI cùng Trung tâm Dữ liệu AI tại nước ta, thể hiện quyết tâm và cam kết mạnh mẽ khi coi Việt Nam là "ngôi nhà thứ hai của Nvidia", cũng như sự tin tưởng vào tiềm năng phát triển của nước ta. Điều này cũng thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước ta trong chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ.

Bốn là, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận xã hội, sự ủng hộ, tin tưởng của các tầng lớp nhân dân. Vừa qua chúng ta thấy khi chủ trương của Đảng, Nhà nước đưa ra, các cơ quan, đơn vị từ T.Ư đến địa phương đã triển khai các phương án sắp xếp, sáp nhập bắt đầu từ cơ quan của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, MTTQ, nhiều cán bộ lãnh đạo xin nghỉ hưu trước tuổi... Đồng thời kiên quyết đấu tranh với các thế lực thù địch xuyên tạc quan điểm của Đảng, Nhà nước về cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị.

Đảng ta xác định: Xây dựng tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị các cấp tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, là chủ trương rất đúng dựa trên căn cứ khoa học, cơ sở thực tiễn, pháp lý và cơ sở chính trị, và cũng là mong đợi từ lâu của người dân. Do đó, chúng ta càng khẳng định việc tinh gọn bộ máy của cả hệ thống chính trị lần này không phải là sự sáp nhập cơ học hay "cắt giảm bừa bãi" mà là tái cấu trúc trên cơ sở nghiên cứu, mang tính khoa học, căn cứ trên tình hình thực tiễn với phương châm: "Nhanh, thận trọng, khách quan, khoa học, kỹ lưỡng, bài bản" để đất nước ta có được bộ máy "tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực và hiệu quả" từ đó nâng cao trách nhiệm đội ngũ, gắn với chính sách đãi ngộ xứng đáng cho người tài, để "người làm đúng việc, việc chọn đúng người".