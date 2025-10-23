Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị

Đại hội XIV của Đảng dự kiến diễn ra trong 7 ngày, từ 19 - 25.1.2026

Lê Hiệp
Lê Hiệp
23/10/2025 21:03 GMT+7

Đại hội XIV của Đảng dự kiến diễn ra trong thời gian 7 ngày, từ 19.1.2026 - 25.1.2026.

Theo Ban Tuyên giáo - Dân vận Trung ương, tại Đại hội XIV của Đảng, đại hội sẽ thảo luận và thông qua các văn kiện, gồm 4 báo cáo: Báo cáo chính trị; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng khóa XIII.

Đại hội XIV của Đảng diễn ra trong 7 ngày, từ 19.1 - 25.1.2026 - Ảnh 1.

Hội nghị Trung ương 13 đã cho ý kiến thời gian diễn ra Đại hội XIV của Đảng

ẢNH: GIA HÂN

Đại hội cũng sẽ thảo luận, thông qua Báo cáo công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; thực hiện quy trình bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV theo quy chế bầu cử tại Đại hội XIV của Đảng.

Quy chế làm việc của Đại hội XIV gồm 6 chương, 16 điều; kế thừa nội dung quy định tại 16 điều trong Quy chế làm việc của Đại hội XIII, đồng thời được bổ sung, sửa đổi, biên tập lại một số nội dung cho phù hợp với thực tiễn.

Quy chế bầu cử tại Đại hội XIV gồm 5 chương, 24 điều (như Quy chế bầu cử tại Đại hội XIII). Trong đó, kế thừa toàn bộ nội dung của 18 điều, bổ sung, sửa đổi một số nội dung tại 6 điều của Quy chế bầu cử tại Đại hội XIII. Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị căn cứ kết quả thảo luận của Trung ương tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện các dự thảo để trình Đại hội XIV xem xét, quyết định.

Về công tác nhân sự Đại hội XIV, căn cứ kết quả giới thiệu nhân sự của các cấp ủy, tổ chức Đảng và ý kiến thẩm định, thẩm tra, rà soát, kết luận bổ sung của các cơ quan chức năng, Bộ Chính trị đã thảo luận, đánh giá toàn diện, thống nhất danh sách và tiến hành lấy phiếu giới thiệu nhân sự theo quy định.

Đồng thời, Bộ Chính trị cũng đã tiến hành lấy phiếu giới thiệu nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV (tái cử và tham gia lần đầu). Bộ Chính trị báo cáo Trung ương cho ý kiến đối với tờ trình về kết quả và phương án giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV và tiến hành lấy phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV.

Trung ương Đảng đánh giá công tác nhân sự Đại hội XIV là công việc "đặc biệt hệ trọng", "then chốt của then chốt", là yếu tố quyết định thành công của Đại hội XIV của Đảng và sự phát triển của đất nước trong giai đoạn tới.

Việc chuẩn bị nhân sự phải căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng theo phương hướng công tác nhân sự Đại hội XIV và các quy định liên quan; bảo đảm sự lãnh đạo thường xuyên, trực tiếp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tiểu ban Nhân sự và Tổng Bí thư, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng.

Việc chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV cũng đồng thời gắn kết chặt chẽ với phương án phân công, bố trí, giới thiệu nhân sự đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo các cơ quan Trung ương Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2026 - 2031, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các địa phương nhiệm kỳ tới.

Một số vấn đề mới, quan trọng trong dự thảo các Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Báo cáo một số vấn đề mới, quan trọng trong Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

