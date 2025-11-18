Niềm tin gửi Đảng: Phát huy sức trẻ trong hành trình đưa đất nước vươn mình

T HANH NIÊN GÓP PHẦN CỦNG CỐ SỨC MẠNH DÂN CHỦ CƠ SỞ

Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV thể hiện rõ tầm nhìn và trí tuệ của Đảng trong bối cảnh sau 40 năm đổi mới, khi đất nước bước vào "kỷ nguyên phát triển mới". Tương lai đất nước gắn với tương lai thế hệ trẻ. Vì vậy, tôi đề xuất làm sâu sắc hơn vai trò, sứ mệnh và các giải pháp để thanh niên thực sự trở thành lực lượng xung kích hiện thực hóa các chủ trương lớn của Đảng; qua đó cụ thể hóa đường lối về thanh niên trong Văn kiện Đại hội XIV một cách thiết thực, tạo động lực mạnh mẽ cổ vũ thế hệ trẻ dấn thân, cống hiến.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2025 có đội hình “Bình dân học vụ số” hỗ trợ người dân chuyển đổi số ẢNH: DƯƠNG TRIỀU

Dự thảo Báo cáo chính trị (BCCT) nhấn mạnh việc "xây dựng, hoàn thiện nền dân chủ XHCN, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân". Phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng" đã trở thành nguyên tắc nền tảng, cơ chế cụ thể để đưa quyền làm chủ của nhân dân đi vào thực chất. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đặt ra yêu cầu phải có phương thức mới, hiệu quả hơn để thực thi cơ chế này.

Với ưu thế về tri thức, khả năng làm chủ công nghệ và tư duy đổi mới sáng tạo, thanh niên có thể đi đầu trong việc tạo lập và vận hành các nền tảng số giúp kết nối người dân với chính quyền, hỗ trợ giám sát, phản biện xã hội minh bạch và hiệu quả hơn. Đây là không gian rộng lớn để thanh niên phát huy vai trò xung kích, góp phần xây dựng chính phủ số, kinh tế số, xã hội số.

Thực tế cho thấy công nghệ số giúp phá bỏ rào cản về không gian, thời gian trong việc lấy ý kiến nhân dân, công khai minh bạch thông tin và giám sát thực thi chính sách. Thanh niên có thể xây dựng ứng dụng phản ánh dân sinh, quản trị diễn đàn thảo luận chính sách, sử dụng dữ liệu lớn phục vụ giám sát. Vai trò này góp phần quan trọng vào phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Do đó, tại Mục XII của Dự thảo BCCT, đề nghị bổ sung nội dung: "Phát huy cao độ vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong làm chủ công nghệ, tham gia xây dựng, vận hành các nền tảng số của chính quyền; tạo kênh tương tác, giám sát, phản biện xã hội trực tuyến, góp phần hiện thực hóa quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân ở cơ sở trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia".

Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng đã xác định rõ vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là "đội dự bị tin cậy của Đảng", là "trường học XHCN" của thanh niên, có vai trò nòng cốt trong phong trào thanh niên. Để Đoàn thực sự là hạt nhân chính trị, quy tụ và đoàn kết rộng rãi thanh niên, Dự thảo Văn kiện cần có định hướng cụ thể và mạnh mẽ hơn. Đổi mới tập hợp thanh niên không chỉ là thay đổi hình thức, mà là chuyển đổi tư duy: từ tập hợp theo mô hình hành chính sang theo nhu cầu, sở thích, ngành nghề; từ hoạt động bề nổi sang lợi ích thiết thực, hỗ trợ lập thân lập nghiệp; từ không gian thực sang làm chủ không gian mạng. Việc xây dựng "mặt trận" đoàn kết, tập hợp thanh niên trên không gian mạng để dẫn dắt, định hướng và bảo vệ thanh niên phải được xem là nhiệm vụ cấp bách.

Do đó, tôi kiến nghị, xem xét bổ sung nội dung về đổi mới phương thức hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội: "Đổi mới sâu sắc nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh theo hướng hiện đại, tăng cường ứng dụng công nghệ số và làm chủ không gian mạng. Coi việc tập hợp, đoàn kết thanh niên thông qua việc đáp ứng lợi ích chính đáng và xây dựng "sức đề kháng" (định hướng, bảo vệ) thanh niên trước thông tin xấu độc, là nhiệm vụ trọng tâm để củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngay từ thế hệ trẻ".

Tạo đột phá từ trí tuệ và khát vọng của lớp trẻ

Dự thảo BCCT xác định các đột phá chiến lược, trong đó có "tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao" và "đột phá phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo". Thanh niên, với trí tuệ, sức trẻ và khát vọng cống hiến, là lực lượng chủ lực để hiện thực hóa các đột phá này.

Cần xây dựng hệ sinh thái chính sách đồng bộ từ giáo dục phổ thông, giáo dục ĐH đến sau ĐH nhằm phát hiện, bồi dưỡng và trọng dụng nhân tài từ sớm. Cần có cơ chế đặt hàng thanh niên tham gia giải quyết các bài toán lớn của đất nước trong những lĩnh vực ưu tiên như chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, công nghệ sinh học, năng lượng mới; đồng thời hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năng động, hiện đại để mọi ý tưởng của thanh niên đều có cơ hội được ươm mầm, góp phần đưa VN thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình. Đây không chỉ là đầu tư cho thanh niên, mà là đầu tư cho tương lai đất nước.

Trong Dự thảo BCCT, tại Mục 2 "Các đột phá chiến lược", trong nhóm nội dung về phát triển nguồn nhân lực và KH-CN, đề nghị bổ sung định hướng chính sách cụ thể: "Xây dựng và triển khai Chiến lược quốc gia phát triển tài năng trẻ giai đoạn 2026 - 2035. Ban hành các chính sách vượt trội về đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và trọng dụng nhân tài, đặc biệt là các chuyên gia trẻ, nhà khoa học trẻ. Tạo lập hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đồng bộ, hiện đại, lấy thanh niên, sinh viên làm trung tâm".

Dự thảo Văn kiện xác định văn hóa phải trở thành "sức mạnh nội sinh, động lực và hệ điều tiết phát triển đất nước" và coi "phát triển toàn diện con người VN" là trung tâm của chiến lược phát triển. Trong định hướng đó, thanh niên không chỉ thụ hưởng mà phải là chủ thể sáng tạo, kế thừa và lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc. Một thế hệ trẻ phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, năng lực sáng tạo, thể lực và kỹ năng sống, có lòng yêu nước và khát vọng cống hiến là nền tảng tinh thần quan trọng để củng cố sức mạnh đại đoàn kết.

Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, thanh niên đứng trước cơ hội tiếp thu tinh hoa văn hóa thế giới và cả thách thức từ nguy cơ "xâm lăng văn hóa". Vì vậy, cần tạo điều kiện để thanh niên tham gia mạnh mẽ vào việc xây dựng và bảo vệ nền văn hóa VN tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; khuyến khích sáng tạo các sản phẩm văn hóa - nghệ thuật hiện đại nhưng mang đậm tâm hồn Việt, có sức lan tỏa trong nước và quốc tế. Qua đó, thanh niên trở thành những "đại sứ văn hóa", góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, nâng cao sức mạnh mềm quốc gia và xây dựng "sức đề kháng văn hóa".

Từ đó, tôi kiến nghị, trong Dự thảo BCCT, tại Mục V "Phát triển văn hóa và con người VN", nhấn mạnh thêm: "Phát huy vai trò chủ thể của thanh niên trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc và tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại. Tạo cơ chế khuyến khích, hỗ trợ các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật của người trẻ có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, góp phần định hình hệ giá trị và nâng cao sức đề kháng văn hóa cho thế hệ trẻ trong bối cảnh hội nhập quốc tế".

Bên cạnh đó, cần cụ thể hóa vai trò thanh niên trong xây dựng nguồn nhân lực và tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh mới. Cụ thể, bổ sung vào Dự thảo Chương trình hành động kèm BCCT nội dung: "Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, đặc biệt chú trọng xây dựng hệ thống và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trẻ và thanh niên; coi đây là trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng".

Tôi kỳ vọng các ý kiến này sẽ được xem xét, góp phần làm cho các Văn kiện Đại hội XIV của Đảng sau khi ban hành sẽ thực sự đi vào cuộc sống, tiếp thêm nguồn sinh lực mới, cổ vũ mạnh mẽ tuổi trẻ cả nước hăng hái thi đua, xung kích, sáng tạo, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.