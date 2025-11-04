'Chuyển đổi số trông chờ vào tuổi trẻ'





Với chủ đề: "Hành động hôm nay, thịnh vượng ngày mai", tọa đàm là diễn đàn để các nhà khoa học, chuyên gia, lãnh đạo, doanh nhân cùng tham gia, góp ý vào Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, Tổng biên tập Báo Tiền Phong Phùng Công Sưởng chia sẻ, mỗi kỳ Đại hội Đảng là một dấu mốc định hướng cho con đường phát triển của đất nước. Và trước mỗi kỳ đại hội, việc công bố Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng để lấy ý kiến góp ý của đại biểu Quốc hội, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể nhân dân, cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm tập hợp và phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của nhân dân tham gia đóng góp với Đảng.

"Mỗi góp ý của nhân dân dù nhỏ, cũng là một phần của trí tuệ tập thể, là mỗi sáng kiến từ thực tiễn cuộc sống được gửi gắm vào những định hướng chiến lược của đất nước, giúp văn kiện phản ánh đúng thực tiễn, nguyện vọng và lợi ích của dân", ông Phùng Công Sưởng nhìn nhận.

Cần phải có nghị quyết chuyên đề về thanh niên

Góp ý vào dự thảo văn kiện, TS Nguyễn Viết Chức, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đánh giá Dự thảo văn kiện lần này được thiết kế với tinh thần đổi mới rất cao, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Đây là sự đổi mới hết sức ý nghĩa, thể hiện tính văn hóa, thể hiện tinh thần "hành động hôm nay, thịnh vượng ngày mai".

TS Nguyễn Viết Chức phát biểu tại tọa đàm ẢNH: BTC

Theo ông Chức, trong dự thảo lần này, lĩnh vực nào, cũng thấy bóng dáng văn hóa. Ngay an ninh quốc phòng cũng thể hiện rất rõ - thế trận lòng dân. "Chỉ có lịch sử Việt Nam, văn hóa Việt Nam, chỉ có Đảng mới nói như vậy. Nhờ thế trận lòng dân này, đất nước chúng ta mới trường tồn, mới có vị thế ngày hôm nay", ông Chức đánh giá.

"Hay là vấn đề chuyển đổi số cũng rất mới. Không phải nước nào còn khó khăn như chúng ta cũng đã quan tâm lĩnh vực này. Chuyển đổi số nhờ vào ai, phải nhờ vào tuổi trẻ. Với tư tưởng hành động như vậy, ngay sau đại hội Đảng cần phải có nghị quyết chuyên đề về thanh niên", ông Chức đề nghị.

Ông Chức cũng cho rằng, cần tiếp tục đổi mới tư duy và mục tiêu giáo dục. Giáo dục không phải nhồi nhét kiến thức mà là ứng dụng, biết sáng tạo, biết thuyết phục người khác - muốn đi xa phải đi cùng nhau. Trong dự thảo nghị quyết cũng xây dựng chương trình hành động để các nghị quyết đi vào cuộc sống. Đây là điểm đổi mới hết sức quan trọng, bởi nghị quyết không đi vào cuộc sống thì cũng mới chỉ dừng lại ở mức ban hành, tuyên truyền.

"Không để nghị quyết nằm trên giấy, tinh thần cần phát huy là phải hành động ngay. Thế hệ trẻ - những người quyết định tương lai của dân tộc, chúng ta hãy tìm họ, trao cho họ, để họ làm. Tuổi trẻ vừa vững vàng, vừa sáng tạo, vừa có khả năng làm tốt. Hãy tin vào tuổi trẻ", ông Chức đề xuất.