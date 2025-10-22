Góp ý văn kiện Đại đội XIV của Đảng: Nhân tài cần được nhìn nhận rộng hơn

Sáng 22.10 tại Hà Nội, Ban Bí thư T.Ư Đoàn tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt của Đoàn, Hội, Đội và thanh thiếu nhi tiêu biểu góp ý vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Chủ trì hội nghị có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư.

Phát biểu tổng kết hội nghị, anh Bùi Quang Huy cho biết, hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với 4.088 điểm cầu, thu hút hơn 80.000 đại biểu thuộc nhiều thành phần: trí thức trẻ, doanh nhân, văn nghệ sĩ, thanh niên trong và ngoài nước. Các ý kiến thảo luận tại hội nghị tập trung vào 6 nhóm vấn đề lớn, thể hiện tầm nhìn, trí tuệ và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ trong giai đoạn mới.

Anh Bùi Quang Huy phát biểu tổng kết hội nghị ẢNH: ĐĂNG HẢI

Phát triển dựa trên tri thức, nhân tài và công nghệ lõi

Anh Bùi Quang Huy cho biết, nhiều ý kiến đề nghị Văn kiện Đại hội XIV cần làm rõ hơn quan điểm phát triển đất nước dựa trên tri thức, nhân tài và công nghệ lõi, nhấn mạnh vai trò của thế hệ trẻ trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Thanh niên được xác định là chủ thể sáng tạo, lực lượng đi đầu trong đổi mới, chuyển đổi số và phát triển kinh tế tri thức.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề nghị chuyển mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu, chú trọng phát triển xanh, kinh tế tuần hoàn, bảo đảm hài hòa giữa kinh tế, xã hội và môi trường; phát huy thanh niên trong các lĩnh vực chuyển đổi năng lượng xanh, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển nông nghiệp sinh thái.

Các đại biểu tham dự hội nghị ẢNH: ĐĂNG HẢI

"Nhiều ý kiến nhất trí cho rằng để đạt được mục tiêu phát triển nhanh, bền vững thì khoa học, công nghệ, đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số là yếu tố then chốt. Và cũng đề nghị văn kiện Đại hội XIV nêu rõ chủ trương phát triển các lĩnh vực mũi nhọn như là trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ sinh học, năng lượng bán dẫn, vân vân.

Đặc biệt cần coi thanh niên và trí thức trẻ là lực lượng xung kích trong các lĩnh vực đó và trao cho họ các cơ hội để được sáng tạo, nghiên cứu, thử nghiệm và triển khai các sản phẩm công nghệ mới phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội", anh Huy nói.

Khuyến khích người trẻ "dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm"

Anh Huy cho biết, nhiều ý kiến đề nghị bổ sung nội dung về chiến lược quốc gia phát hiện, bồi dưỡng và trọng dụng nhân tài, coi đây là chương trình liên ngành, liên tục và dài hạn. Nhân tài cần được nhìn nhận rộng hơn, không chỉ trong giới hạn mà ở mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, từ nghiên cứu khoa học đến quản trị, sản xuất, nghệ thuật, khởi nghiệp, văn hóa….

"Bên cạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng nhân tài, cũng cần chế độ đãi ngộ đặc thù, minh bạch, cạnh tranh quốc tế, khuyến khích họ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; tạo môi trường sáng tạo, cởi mở, bảo vệ người dám đổi mới", anh Huy nói.

Diễn viên Nguyễn Thị Minh Thu (Nhà hát Kịch Việt Nam) góp ý về xây dựng văn hóa, nghệ thuật xứng tầm với lịch sử văn hóa dân tộc ẢNH: ĐĂNG HẢI

Vấn đề thứ hai được anh Huy nêu rõ là phát triển con người toàn diện, xây dựng công dân toàn cầu mang bản sắc Việt Nam. Nhiều ý kiến đề nghị đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, chuyển từ "giáo dục để thi" sang "giáo dục để sáng tạo, để làm, để sống, để làm người".

Giáo dục cần hướng tới phát triển năng lực, phẩm chất, tinh thần trách nhiệm xã hội, nuôi dưỡng khát vọng, tư duy phản biện, năng lực tự học và sáng tạo; xây dựng nền giáo dục mở, linh hoạt, học tập suốt đời, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ, thu hẹp khoảng cách vùng miền và quan tâm người học có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số.

Đảng cần phát hiện và trọng dụng người trẻ tài năng

Anh Bùi Quang Huy cho biết nhiều ý kiến cho rằng, cần nâng cao giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống, bảo đảm dân chủ gắn với kỷ cương và trách nhiệm. "Các ý kiến thống nhất đánh giá thanh niên là lực lượng xung kích trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là nguồn lực quyết định chất lượng nguồn nhân lực tương lai. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cần phát huy vai trò kết nối, dẫn dắt, tổ chức phong trào hành động cách mạng, tạo môi trường để thanh niên rèn luyện bản lĩnh, khát vọng, tinh thần tiên phong", anh Huy nói.

Hội nghị trực tiếp và trực tuyến thu hút thu hút hơn 80.000 đại biểu tham gia ẢNH: ĐĂNG HẢI

Nhóm vấn đề cuối cùng được anh Bùi Quang Huy tổng hợp là những ý kiến góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Các đại biểu đề nghị nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, đổi mới công tác cán bộ, phát hiện và trọng dụng người trẻ tài năng.

Đồng thời các đại biểu cũng đề nghị, văn kiện cần làm rõ năng lực cầm quyền của Đảng trong thời đại chuyển đổi số, nhấn mạnh kiểm soát quyền lực, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, củng cố lòng tin của nhân dân, phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Anh Huy cho rằng các ý kiến tại hội nghị đều tâm huyết, công phu và có trách nhiệm. Ban tổ chức sẽ tổng hợp đầy đủ để chuyển tới các cơ quan có thẩm quyền.