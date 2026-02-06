Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Tết này đi cao tốc Bắc - Nam có thể vào trạm dừng nghỉ nào?

Mai Hà
Mai Hà
06/02/2026 13:44 GMT+7

Cục Đường bộ cho biết trên tuyến cao tốc từ Hà Nội đến Cần Thơ có 5 trạm dừng nghỉ đang vận hành khai thác và 17/21 trạm đã khai thác các hạng mục chính.

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết đang khẩn trương, quyết liệt để triển khai đầu tư xây dựng các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông.

Tết này đi cao tốc Bắc - Nam có thể vào trạm dừng nghỉ nào?- Ảnh 1.

Trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam

ẢNH: MAI HÀ

Trên tuyến cao tốc từ Hà Nội đến Cần Thơ hiện nay có 5 trạm dừng nghỉ đang vận hành khai thác là các trạm Giẽ - Ninh Bình (trạm của VEC), Cao Bồ - Mai Sơn (Xuân Khiêm trái tuyến, Xuân Cương phải tuyến), La Sơn - Hòa Liên (trái tuyến), TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, Trung Lương - Mỹ Thuận.

Ngoài ra còn có 1 điểm dừng xe trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi mới đưa vào sử dụng. Các trạm dừng nghỉ, trạm dừng xe này đang phục vụ tốt nhu cầu của người dân và các phương tiện giao thông lưu thông trên cao tốc.

Các trạm dừng nghỉ đang đầu tư, Cục Đường bộ đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà đầu tư và ký kết hợp đồng 21/21 trạm dừng nghỉ.

Hiện nay, các nhà đầu tư đang khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư và triển khai thi công trên hiện trường theo tiến độ hợp đồng, phấn đấu cơ bản hoàn thành các trạm dừng nghỉ trong năm 2026.

Để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại dịp tết Nguyên đán năm 2026 trong thời gian đang đầu tư các trạm dừng nghỉ, Cục Đường bộ cung cấp thông tin vị trí các trạm dừng nghỉ.

Trong đó có các trạm dừng nghỉ, trạm tạm, các nút giao ra vào tuyến cao tốc, các dịch vụ khu vực lân cận (bao gồm trạm cấp xăng dầu …) của các dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía đông và các tuyến kết nối với đường cao tốc.

Đến nay đã có các trạm đã hoàn thành các công trình dịch vụ công thiết yếu, đưa vào khai thác, cụ thể 9 trạm: Mai Sơn - QL45, Nghi Sơn - Diễn Châu, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Vân Phong - Nha Trang, Nha Trang - Cam Lâm, Vĩnh Hảo - Phan Thiết (Km205), Phan Thiết - Dầu Giây.

Các trạm đang phấn đấu hoàn thành công trình dịch vụ công thiết yếu hoặc có phương án khai thác tạm phục vụ tết Nguyên đán gồm 8 trạm: Bùng - Vạn Ninh, Cam Lộ - La Sơn, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (Km15 bên phải tuyến), Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (Km77 bên trái tuyến), Hoài Nhơn - Quy Nhơn, (6) Cam Lâm - Vĩnh Hảo, Cần Thơ - Hậu Giang, Hậu Giang - Cà Mau (bên phải tuyến).

Trong 17/21 trạm đưa vào khai thác nói trên có 5 trạm có cây xăng phục vụ gồm các trạm: Mai Sơn - QL45 (đang làm thủ tục cấp phép); Hàm Nghi - Vũng Áng; Vũng Áng - Bùng; Vĩnh Hảo - Phan Thiết (Km205); Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (Km77 bên trái tuyến, đang làm thủ tục cấp phép).

Danh sách các trạm dừng nghỉ và các điểm nút giao, cây xăng trên các tuyến đường kết nối

Tại các nhánh ra, vào của nút giao với các tuyến đường hiện tại đều có các cây xăng, dầu và các hàng quán để phục vụ đáp ứng nhu cầu.

* Cao tốc khu vực phía bắc:

- Dự án Mai Sơn - QL45

Dự án QL45 - Nghi Sơn

- Dự án Diễn Châu - Bãi Vọt

* Cao tốc khu vực phía trung (12 dự án thành phần):

- Dự án Hàm Nghi - Vũng Áng

- Dự án Vũng Áng - Bùng

- Dự án Bùng - Vạn Ninh

- Dự án Vạn Ninh - Cam Lộ

- Dự án Cam Lộ - La Sơn

- Dự án La Sơn - Hòa Liên

- Dự án Hòa Liên - Tuý Loan

- Dự án Đà Nẵng - Quảng Ngãi

- Dự án Quảng Ngãi - Hoài Nhơn

- Dự án Hoài Nhơn - Quy Nhơn

- Dự án Quy Nhơn - Chí Thạnh

- Dự án Vân Phong - Nha Trang

* Cao tốc khu vực phía nam (10 dự án thành phần):

- Dự án Nha Trang - Cam Lâm

- Dự án Cam Lâm - Vĩnh Hảo

- Dự án Vĩnh Hảo - Phan Thiết

- Dự án Phan Thiết - Dầu Giây Km47+500

- Dự án TP.HCM - Long Thành - Giầu Dây

- Dự án TP.HCM - Trung Lương

- Dự án Trung Lương - Mỹ Thuận

- Dự án cầu Mỹ Thuận và Mỹ Thuận - Cần Thơ

- Dự án Cần Thơ - Hậu Giang

- Dự án Hậu Giang - Cà Mau

