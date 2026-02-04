Đến 2050, Việt Nam sẽ nối 9.000 km cao tốc cả trục ngang và trục dọc

Cụ thể, hệ thống đường bộ cao tốc được quy hoạch gồm 43 tuyến, tổng chiều dài khoảng 8.923 km. Trong đó, trục dọc Bắc - Nam sẽ gồm các tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông chiều dài khoảng 2.065 km và hơn 1.200 km cao tốc Bắc - Nam phía Tây.

Bộ Xây dựng quy hoạch gần 9.000 km đường cao tốc đến năm 2050 ẢNH: HIỀN LƯƠNG

Khu vực phía Bắc sẽ hoàn thiện 14 tuyến cao tốc với tổng chiều dài khoảng 2.242 km; miền Trung và Tây Nguyên có 11 tuyến, dài khoảng 1.353 km; khu vực phía Nam gồm 11 tuyến, chiều dài khoảng 1.342 km; riêng Vành đai TP Hà Nội sẽ có 3 tuyến dài khoảng 417 km và TP.HCM có thêm 2 tuyến Vành đai khoảng 299 km.

Với hệ thống đường quốc lộ, quy hoạch đến năm 2050, Việt Nam sẽ có 172 tuyến, tổng chiều dài khoảng 28.614 km. Trong đó, trục dọc Bắc - Nam gồm: Quốc lộ 1, chiều dài khoảng 2.218 km và đường Hồ Chí Minh, chiều dài khoảng 1.894 km.

Khu vực phía Bắc gồm 21 tuyến quốc lộ chính yếu, chiều dài khoảng 6.530 km và 34 tuyến quốc lộ thứ yếu, chiều dài khoảng 3.857 km. Khu vực miền Trung và Tây Nguyên gồm 24 tuyến quốc lộ chính yếu, chiều dài khoảng 4.275 km và 47 tuyến quốc lộ thứ yếu, chiều dài khoảng 4.393 km. Khu vực phía Nam gồm 17 tuyến quốc lộ chính yếu, chiều dài khoảng 2.378 km và 27 tuyến quốc lộ thứ yếu, chiều dài khoảng 3.069 km.

Ngoài ra, việc mở rộng các tuyến cao tốc theo quy mô quy hoạch, nâng cấp, mở rộng các đoạn quốc lộ hoặc xây dựng tuyến tránh được xác định trên cơ sở kết quả dự báo nhu cầu vận tải, khả năng cân đối nguồn lực.

Theo tính toán của Bộ Xây dựng, nhu cầu vốn đầu tư khoảng hơn 3,2 triệu tỉ đồng, huy động từ các nguồn: Vốn ngân sách Nhà nước, trái phiếu Chính phủ, vốn vay ODA, vốn huy động ngoài ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Trong Quy hoạch của Bộ cũng nhắc đến công trình các trạm dừng nghỉ. Trong đó, yêu cầu vị trí, quy mô trạm dừng nghỉ trên các tuyến cao tốc, quốc lộ phải được xác định trong quá trình chuẩn bị đầu tư dự án. Vị trí trạm dừng nghỉ bảo đảm khoảng cách theo yêu cầu quy định tại quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật và các quy định khác. Quy mô trạm dừng nghỉ phải được tính toán, xác định bảo đảm đáp ứng nhu cầu dừng nghỉ trên tuyến.

Để thực hiện thành công các mục tiêu, Bộ Xây dựng sẽ công bố quy hoạch, bàn giao cho chính quyền địa phương liên quan hồ sơ quy hoạch để quản lý quỹ đất cho việc xây dựng Đồng thời, thực hiện các chức năng quản lý nhà nước trong giai đoạn đầu tư, vận hành khai thác đối với các tuyến đường bộ thuộc phạm vi quản lý; hướng dẫn UBND các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện quy hoạch.

UBND các tỉnh, thành phố được giao tổ chức quản lý quỹ đất cho quy hoạch theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật có liên quan. Đồng thời trên cơ sở quy hoạch này, chủ động lập dự án, huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng, bảo trì các đoạn tuyến được phân cấp.