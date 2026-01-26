Nghiên cứu đường sắt cao tốc 350 km/giờ từ TP.HCM chạy thẳng về Cà Mau

Theo đề xuất của đơn vị đầu tư là Tập đoàn CT Group, tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ - Cà Mau có điểm đầu tại ga Thủ Thiêm (TP.HCM), kết nối trực tiếp với trục đường sắt Bắc - Nam và điểm cuối tại ga Đất Mũi (Cà Mau). Dự án dự kiến đi qua 6 địa phương trọng điểm bao gồm: TP.HCM, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ, An Giang và Cà Mau.

Doanh nghiệp kiến nghị nghiên cứu thêm phương án đường sắt tốc độ cao từ 300 - 350 km/giờ nối TP.HCM - Cần Thơ - Cà Mau

Doanh nghiệp đề xuất xây dựng theo tiêu chuẩn đường đôi, điện khí hóa, khổ đường 1.435 mm. Tuyến đường sẽ khai thác hỗn hợp cả tàu khách và tàu hàng với vận tốc thiết kế phổ biến từ 200 - 250 km/giờ. Đáng chú ý, đơn vị đề xuất cũng kiến nghị nghiên cứu thêm phương án tốc độ cao từ 300 - 350 km/giờ để tối ưu hiệu quả trong tương lai.

Dự án được chia thành hai đoạn chính với các giai đoạn triển khai cụ thể. Trong đó, đoạn TP.HCM - Cần Thơ đã được Bộ Giao thông vận tải (trước đây) giao Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Kết quả nghiên cứu bước đầu cho thấy tổng mức đầu tư toàn tuyến rất lớn, cần huy động từ nhiều nguồn lực.

Đối với chi phí giải phóng mặt bằng, dự kiến cần khoảng 45.675 tỉ đồng để thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Tuyến đường đoạn TP.HCM - Cần Thơ có chiều dài hơn 175 km, dự kiến xuất phát từ ga An Bình (TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương - nay là TP.HCM) và kết thúc tại ga Cần Thơ (phường Hưng Phú, TP.Cần Thơ).

Theo Quyết định số 2404/QĐ-TTg ngày 29.10.2025, đoạn Cần Thơ - Cà Mau đã chính thức được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung vào điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bộ Xây dựng cho biết, cơ quan này sẵn sàng phối hợp với các nhà đầu tư để làm rõ thông tin chi tiết về các đề xuất kỹ thuật và phương án tài chính.

Mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam định hướng phát triển thêm 11 tuyến đường sắt mới, nâng tổng chiều dài mạng lưới lên khoảng 3.207 km. Tổng nhu cầu vốn đầu tư cho hạ tầng đường sắt ước tính khoảng 1,54 triệu tỉ đồng, sử dụng quỹ đất gần 21.887 ha. Ngoài tuyến TP.HCM - Cà Mau, Chính phủ sẽ ưu tiên các trục trọng điểm như đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và Biên Hòa - Vũng Tàu.