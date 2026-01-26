Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Nghiên cứu đường sắt cao tốc 350 km/giờ từ TP.HCM chạy thẳng về Cà Mau

Hà Mai
Hà Mai
26/01/2026 18:19 GMT+7

Bộ Xây dựng vừa có văn bản phản hồi doanh nghiệp về đề xuất đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao kết nối TP.HCM với các tỉnh khu vực ĐBSCL. Đây là bước đi quan trọng trong việc hiện thực hóa quy hoạch mạng lưới đường sắt quốc gia, nhằm rút ngắn thời gian di chuyển và tăng cường kết nối kinh tế vùng.

Theo đề xuất của đơn vị đầu tư là Tập đoàn CT Group, tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ - Cà Mau có điểm đầu tại ga Thủ Thiêm (TP.HCM), kết nối trực tiếp với trục đường sắt Bắc - Nam và điểm cuối tại ga Đất Mũi (Cà Mau). Dự án dự kiến đi qua 6 địa phương trọng điểm bao gồm: TP.HCM, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ, An Giang và Cà Mau.

Nghiên cứu đường sắt cao tốc 350 km/giờ từ TP.HCM chạy thẳng về Cà Mau- Ảnh 1.

Doanh nghiệp kiến nghị nghiên cứu thêm phương án đường sắt tốc độ cao từ 300 - 350 km/giờ nối TP.HCM - Cần Thơ - Cà Mau

Doanh nghiệp đề xuất xây dựng theo tiêu chuẩn đường đôi, điện khí hóa, khổ đường 1.435 mm. Tuyến đường sẽ khai thác hỗn hợp cả tàu khách và tàu hàng với vận tốc thiết kế phổ biến từ 200 - 250 km/giờ. Đáng chú ý, đơn vị đề xuất cũng kiến nghị nghiên cứu thêm phương án tốc độ cao từ 300 - 350 km/giờ để tối ưu hiệu quả trong tương lai.

Dự án được chia thành hai đoạn chính với các giai đoạn triển khai cụ thể. Trong đó, đoạn TP.HCM - Cần Thơ đã được Bộ Giao thông vận tải (trước đây) giao Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Kết quả nghiên cứu bước đầu cho thấy tổng mức đầu tư toàn tuyến rất lớn, cần huy động từ nhiều nguồn lực.

Đối với chi phí giải phóng mặt bằng, dự kiến cần khoảng 45.675 tỉ đồng để thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Tuyến đường đoạn TP.HCM - Cần Thơ có chiều dài hơn 175 km, dự kiến xuất phát từ ga An Bình (TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương - nay là TP.HCM) và kết thúc tại ga Cần Thơ (phường Hưng Phú, TP.Cần Thơ).

Theo Quyết định số 2404/QĐ-TTg ngày 29.10.2025, đoạn Cần Thơ - Cà Mau đã chính thức được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung vào điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bộ Xây dựng cho biết, cơ quan này sẵn sàng phối hợp với các nhà đầu tư để làm rõ thông tin chi tiết về các đề xuất kỹ thuật và phương án tài chính.

Mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam định hướng phát triển thêm 11 tuyến đường sắt mới, nâng tổng chiều dài mạng lưới lên khoảng 3.207 km. Tổng nhu cầu vốn đầu tư cho hạ tầng đường sắt ước tính khoảng 1,54 triệu tỉ đồng, sử dụng quỹ đất gần 21.887 ha. Ngoài tuyến TP.HCM - Cà Mau, Chính phủ sẽ ưu tiên các trục trọng điểm như đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và Biên Hòa - Vũng Tàu.

Tin liên quan

TP.HCM giao Thaco nghiên cứu metro Bến Thành - Thủ Thiêm, động thổ ngay tháng sau

TP.HCM giao Thaco nghiên cứu metro Bến Thành - Thủ Thiêm, động thổ ngay tháng sau

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định giao Công ty CP Tập đoàn Trường Hải (Thaco) tổ chức nghiên cứu, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Tuyến đường sắt đô thị số 2 (đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm)

Khám phá thêm chủ đề

đường sắt Đường sắt cao tốc đường sắt Bắc - Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận