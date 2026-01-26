TP.HCM giao Thaco nghiên cứu metro Bến Thành - Thủ Thiêm, động thổ ngay tháng sau

Tuyến metro Bến Thành - Thủ Thiêm là một phân đoạn của tuyến metro số 2 tại TP.HCM, dài hơn 6 km, gồm các đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm, Bến Thành - Tham Lương và kéo dài đến Khu đô thị Tây Bắc Củ Chi, hoàn toàn đi ngầm.

Sở đồ tổng hợp các dự án thành phần thuộc tuyến metro số 2 TP.HCM

Hướng tuyến đoạn metro Bến Thành - Thủ Thiêm theo quy hoạch sẽ đi theo đường Hàm Nghi chạy ngang qua sông Sài Gòn rồi đi tiếp theo đường Mai Chí Thọ và kết thúc tại ga Thủ Thiêm. Đây là một trong số các công trình đang được lên kế hoạch động thổ, khởi công và khánh thành ngày 9.2, triển khai và hoàn thành giai đoạn từ nay đến 2030.

Xét đề nghị của Sở Tài chính, UBND TP.HCM đồng ý giao Thaco tổ chức nghiên cứu, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, kèm theo hồ sơ năng lực và dự thảo hợp đồng nghiên cứu, trong thời hạn 4 tháng, bảo đảm tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật hiện hành.

Việc chấp thuận giao nghiên cứu nêu trên chỉ mang tính chất cho phép nghiên cứu, đề xuất phương án, không đồng nghĩa và không làm phát sinh việc chấp thuận phương thức đầu tư, giao nhiệm vụ chủ đầu tư, chấp thuận chuẩn bị đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư hoặc cam kết sử dụng kết quả nghiên cứu cho việc triển khai dự án theo quy định của pháp luật.

Trường hợp Báo cáo nghiên cứu khả thi không được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc quá thời hạn được giao mà không hoàn thành hay thành phố quyết định triển khai dự án bằng nguồn vốn, hình thức đầu tư khác, Công ty CP Tập đoàn Trường Hải phải tự chịu toàn bộ chi phí đã thực hiện, không yêu cầu thành phố hoàn trả, đồng thời bàn giao đầy đủ sản phẩm nghiên cứu cho Ban Quản lý Đường sắt đô thị.

Trong quá trình lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, UBND TP giao các sở, ngành và đơn vị liên quan hỗ trợ Thaco trong quá trình nghiên cứu, bảo đảm đồng bộ quy hoạch, công nghệ, tiêu chuẩn kỹ thuật, kết nối và vận hành hệ thống metro. Sau khi hoàn thành, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổng hợp, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét việc triển khai dự án.

Theo đề xuất của Thaco, đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm dài khoảng 5,58 km, gồm 6 ga ngầm, sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 33.000 tỉ đồng. Dự án được đề xuất thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao); nhà đầu tư được thanh toán bằng các quỹ đất TOD dọc tuyến và phần diện tích đất tối ưu tại khu vực depot.

Trước đó, ngày 15.1.2026, đoạn metro số 2 (Bến Thành đến Tham Lương), dài gần 11,27 km, tổng mức đầu tư hơn 55.000 tỉ đồng, đã được khởi công và dự kiến hoàn thành vào năm 2030. Dự án này cũng do Thaco làm tổng thầu, chịu trách nhiệm triển khai thi công.