Kỳ vọng tuyến metro số 2 TP.HCM

Như Thanh Niên đã đưa tin, tuyến metro số 2 TP.HCM (Bến Thành - Tham Lương) vừa chính thức khởi công sáng 15.1. Ông Phan Công Bằng, Giám đốc Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR), thông tin: Tuyến metro số 2 có chiều dài 11,3 km, có tổng mức đầu tư 55.179 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành quý 4/2030. Điểm đầu tuyến từ ga trung tâm Bến Thành, đi dọc theo đường Cách Mạng Tháng Tám, Trường Chinh, điểm cuối dự án trong giai đoạn này là ga Tân Bình.

Phối cảnh nhà ga Tân Bình trên tuyến metro số 2 TP.HCM ẢNH: MAUR

Theo ông Bằng, các tuyến đường này luôn có lưu lượng giao thông rất lớn, gây quá tải lên hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ. Do đó, trong định hướng phát triển đường sắt đô thị TP.HCM, tuyến metro số 2 được định vị là một trục xuyên tâm quan trọng, kết nối trung tâm TP với khu vực tây bắc, góp phần từng bước tổ chức không gian đô thị và phát triển giao thông công cộng bền vững.

Tuyến metro số 2 là dự án đầu tiên của TP.HCM được triển khai áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển đường sắt đô thị (Nghị quyết số 188). Trên cơ sở đó, MAUR đã lựa chọn công nghệ áp dụng cho tuyến theo tiêu chuẩn châu Âu, được đánh giá là tiên tiến, hiện đại, có khả năng áp dụng rộng rãi; bảo đảm tính đồng bộ, tránh xung đột công nghệ giữa các tuyến metro và tạo nền tảng cho sự phát triển thống nhất của mạng lưới trong tương lai.

Tuyến metro số 2 là một trong các dự án trọng điểm tại TP.HCM chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Cú hích đầu tư công

Đón nhận thông tin chính thức khởi công tuyến metro số 2 sau nhiều lần lỡ hẹn, đa số bạn đọc (BĐ) Thanh Niên đánh giá việc TP.HCM quyết định chuyển đổi từ nguồn vốn ODA sang sử dụng nguồn vốn đầu tư công đã giúp rút ngắn quy trình, tạo điều kiện chủ động trong lựa chọn nhà thầu, công nghệ và phương thức triển khai.

BĐ Trường Lưu đánh giá: "Quyết định chuyển đổi sang nguồn vốn đầu tư công chính là cú hích hiệu quả, là chiếc chìa khóa để tháo mở nhiều điểm vướng đầu tư trước đây. Qua thông tin báo chí mới được nhắc là dự án vốn phê duyệt từ năm 2010, song do nhiều vướng mắc, tiến độ dự án liên tục bị đẩy lùi".

Nhiều BĐ cũng thống nhất nhận định với cú hích đầu tư công, dự án metro số 2 sẽ đạt được tiến độ thi công đúng như kế hoạch. BĐ Minh Nghĩa cho rằng: "Rút kinh nghiệm từ tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) cùng nhiều cơ chế đột phá, thông thoáng, tôi tin tưởng tuyến metro số 2 sẽ rút ngắn tối đa thời gian thi công".

Cùng nhận định, BĐ Tran Thinh nêu: "Hạ tầng giao thông TP.HCM nếu tập trung đầy đủ từ đầu về tài lực, nhân lực, vật lực để bắt tay làm ngay thì đảm bảo sẽ rút ngắn tiến độ. Kỳ vọng TP.HCM phát triển mạnh mẽ, vượt bậc".

Đừng kéo dài, kéo lùi tiến độ

Lưu ý tuyến đường hiện nay mà metro số 2 sẽ đi qua, BĐ Hoa Hoa bày tỏ lo lắng về áp lực giao thông mỗi ngày một khi dự án tập trung thi công: "Giờ cao điểm sáng đến chiều, người dân từ các khu vực lên trung tâm TP để làm việc, đưa con đi học... thường đi trên tuyến huyết mạch duy nhất là Cách Mạng Tháng Tám. Bình thường đã mệt mỏi vì kẹt xe, sau này có metro số 2 thì rất vui, chắc sẽ đỡ vất vả. Mong là thi công đừng kéo dài, đừng lùi tiến độ".

Cùng suy nghĩ. BĐ Phúc Lập lưu ý: "Chiều dài hơn 11 km, dự kiến thi công trong 5 năm, lại công trình trọng điểm, nếu các đơn vị thi công và điều phối dự án không tính toán kỹ lưỡng các phương án phân luồng, phân tuyến thì áp lực giao thông trục đường từ ga Tân Bình về chợ Bến Thành sẽ không đơn giản. Hy vọng TP.HCM đã có phương án cụ thể".

Theo thông tin từ MAUR, giai đoạn đầu mới khai thác, tuyến số 2 có thể chuyên chở 140.000 lượt hành khách/ngày, gấp gần 3 lần lượng khách đang sử dụng tuyến số 1 hiện nay. TP.HCM phấn đấu đến năm 2030 vận tải hành khách công cộng bằng đường sắt đô thị đảm nhận 20 - 30%, đến năm 2035 đạt 35 - 50%, đến năm 2045 đạt 50 - 60% nhu cầu đi lại của người dân.

"Với các cơ chế mới cùng sự quyết liệt của TP, hy vọng tuyến metro số 2 sẽ có tiến độ đúng hoặc sớm hơn dự kiến. Tuy nhiên, khi triển khai cũng cần phải rút kinh nghiệm từ metro số 1, tránh để xảy ra sai sót", BĐ Dung Le Viet gửi gắm.

* Mỗi tuyến metro đều được xây dựng và hoàn thành đúng thời gian, đó là mong mỏi của người dân. Dieu Hoang * Đề nghị tập trung làm nhanh nhất có thể, chứ tuyến này rất quan trọng do đường nhỏ, dân đông, mật độ lưu thông ngày thường cũng đã nhiều áp lực rồi. Ngô Cương * Tôi thấy từ nhà ga Bến Thành thuộc tuyến metro số 1 đi lên, xuống hầm nhà ga rất sâu mà phải đi bộ, không có thang máy. Đề nghị các hầm lên xuống nhà ga thuộc tuyến metro số 2 nên có thang máy hoặc thang cuốn.

