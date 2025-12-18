TP.HCM dự kiến xây metro số 2 nhanh gấp 2,5 lần tuyến số 1

Dự án xây dựng tuyến metro số 2 TP.HCM (tuyến Bến Thành - Tham Lương) có tổng chiều dài 11,269 km, trong đó đoạn đi ngầm dài 9,255 km, đoạn đi trên cao dài 0,846 km, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 57.000 tỉ đồng.

Tuyến metro số 2 đi qua khu vực có mật độ dân cư rất lớn, kỳ vọng sẽ mang lại tác động lớn cho giao thông TP.HCM sau khi hoàn thành

Ông Phan Công Bằng, Giám đốc Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR) ngày (18.12) cho biết: Hiện nay, công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng của dự án đã hoàn thành 100%; dự kiến hoàn tất công tác di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật vào đầu năm 2026.

UBND TP đã chấp thuận chủ trương điều chỉnh dự án. Ban Quản lý Đường sắt đô thị đang phối hợp với các sở, ban, ngành và các đơn vị tư vấn hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục liên quan, bao gồm: trình phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh Dự án; lập và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu; tổ chức lựa chọn nhà thầu EPC cho các gói thầu; lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế FEED đối với các công trình, hạng mục công trình dự kiến khởi công, nhằm bảo đảm điều kiện khởi công toàn tuyến vào 15.1.2026.

Đáng chú ý, ông Phan Công Bằng thông tin: Mặc dù 10/11 nhà ga của tuyến metro số 2 là đi ngầm, phương án thi công dưới lòng đất khó khăn hơn nhiều so với ga đi trên cao, song các đơn vị dự kiến sẽ xây dựng tuyến metro số 2 trong 57 tháng, hoàn thành toàn bộ dự án vào cuối năm 2030. Nếu so với thời gian thi công 12 năm của tuyến metro số 1, tiến độ tuyến số 2 này được rút ngắn hơn 2,5 lần.

Nói về cơ sở đảm bảo tiến độ, Giám đốc MAUR chỉ rõ: Rút kinh nghiệm từ tuyến metro số 1, tuyến số 2 trước khi chính thức khởi công đã được chuẩn bị một mặt bằng "sạch" cả trên mặt đất và trong lòng đất với chiều sâu lên đến 10m. Điều này tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thi công, góp phần đẩy nhanh tiến độ công trình.

Bên cạnh đó, đây là một trong những dự án trọng điểm của thành phố tiên phong áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 188. Hầu hết các phần việc liên quan hệ thống pháp luật đều chủ động từ thành phố, không phải mất nhiều thời gian trình ra Trung ương xin ý kiến như tuyến số 1. Ngay cả nguồn vốn của dự án cũng là vốn đầu tư công từ ngân sách thành phố, không phụ thuộc vốn vay nước ngoài.

Ngoài ra, hiện nay trình độ kỹ thuật của các nhà thầu nội địa đã phát triển rất nhiều so với thời điểm xây dựng tuyến số 1. Các doanh nghiệp xây dựng Việt cơ bản làm chủ được công nghệ từ phần xây lắp đến đầu máy, toa xe.

"Hồi tháng 10, Ban đã tổ chức 1 cuộc hội thảo tham vấn ý kiến của các nhà thầu cả trong và ngoài nước. Sau khi xem xét đầy đủ mọi yếu tố, các nhà thầu tính toán nếu nỗ lực tối đa, tuyến metro số 2 sẽ thi công trong 57 tháng là hoàn thành. Đây là tuyến mang tính chất xương sống, quan trọng trong hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị của thành phố nên Ban đang chuẩn bị đầy đủ mọi nguồn lực, quyết tâm nỗ lực hết sức đưa dự án hoàn thành đúng tiến độ" - ông Phan Công Bằng nói.

Tuyến metro số 2 áp dụng hệ thống tiêu chuẩn châu Âu hiện đại

Sau khi hoàn thành, tuyến metro số 2 sẽ kết nối khu vực trung tâm với khu vực Tây Bắc. Đồng thời, đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách công cộng rất lớn trên hành lang Đông - Tây, dọc theo trục Bến Thành - Cách mạng Tháng Tám - Trường Chinh - Tham Lương. Theo tính toán của MAUR, giai đoạn đầu mới khai thác, tuyến số 2 có thể chuyên chở 140.000 lượt hành khách/ngày, gấp gần 3 lần lượng khách đang sử dụng tuyến số 1 hiện nay.

Trước đó, UBND thành phố đã chấp thuận phương án công nghệ áp dụng cho tuyến metro số 2, đồng thời đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, thống nhất danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng cho dự án. Theo phương án được đề xuất, tuyến metro số 2 sẽ nâng cấp mức độ tự động hóa lên GoA4, tức là vận hành hoàn toàn tự động, không có lái tàu và nhân viên trên tàu.

Việc lựa chọn công nghệ mới tuân thủ các nguyên tắc: Áp dụng hệ thống tiêu chuẩn châu Âu, tích hợp công nghệ tiên tiến, đồng thời đáp ứng đầy đủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam. Việc cập nhật công nghệ nhằm bảo đảm khả năng kết nối đồng bộ, liên thông với tuyến metro số 1 và các tuyến metro khác trong tương lai. Hiện nay, Ban Quản lý Đường sắt đô thị đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng để tiếp thu, giải trình và hoàn thiện nội dung liên quan đến quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng cho dự án.

