Nức lòng ngắm hình ảnh metro số 2 - tuyến định hình chuẩn đường sắt đô thị của TP.HCM

Tuyến metro số 2 (đoạn từ Bến Thành - Tham Lương) có chiều dài 11,3 km. Dự án có tổng mức đầu tư 55.179 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành quý 4/2030. Ban Quản lý đường sắt đô thị đã lựa chọn Tập đoàn Trường Hải (THACO) làm nhà thầu chính thực hiện gói thầu EPC.

Dự án được áp dụng công nghệ theo tiêu chuẩn châu Âu tiên tiến, hiện đại, có khả năng áp dụng rộng rãi; bảo đảm tính đồng bộ, tránh xung đột công nghệ giữa các tuyến metro và tạo nền tảng cho sự phát triển thống nhất của mạng lưới trong tương lai.

Tuyến metro số 2 có tổng chiều dài 11,269 km, trong đó đoạn đi ngầm dài 9,255 km, đoạn đi trên cao dài 0,846 km

Phối cảnh mặt cắt ngầm cụm ga Bến Thành (trung tâm TP.HCM), nơi giao nhau giữa 2 tuyến metro số 1 và số 2

Tuyến metro số 2 sẽ nâng cấp mức độ tự động hóa lên GoA4, tức vận hành hoàn toàn tự động, không có lái tàu và nhân viên trên tàu

Phối cảnh thiết kế đặc sắc bên trong ga ngầm Tao Đàn

Lối lên xuống ga Tao Đàn liền kề ga Bến Thành, tương lai sẽ được kết nối với tuyến metro số 3

Thiết kế nhà ga điển hình của tuyến metro số 2

Tuyến metro số 2 được chú trọng thiết kế tại các lối ga lên/xuống, trở thành những thiết kế ấn tượng giữa lòng thành phố

Phối cảnh nhà ga Tân Bình. Đây cũng là tuyến metro đi đầu trong định hướng phát triển đô thị (TOD) tại TP.HCM

Trong định hướng phát triển đường sắt đô thị, TP.HCM, tuyến metro số 2 được định vị là một trục xuyên tâm quan trọng, kết nối trung tâm thành phố với khu vực Tây Bắc, góp phần từng bước tổ chức không gian đô thị và phát triển giao thông công cộng bền vững ẢNH: MAUR

Sau khi hoàn thành dự kiến vào quý 4/2030, tuyến metro số 2 sẽ kết nối khu vực trung tâm với khu vực Tây Bắc. Đồng thời, đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách công cộng rất lớn trên hành lang Đông - Tây, dọc theo trục Bến Thành - Cách Mạng Tháng Tám - Trường Chinh - Tham Lương. Theo tính toán của MAUR, giai đoạn đầu mới khai thác, tuyến số 2 có thể chuyên chở 140.000 lượt hành khách/ngày, gấp gần 3 lần lượng khách đang sử dụng tuyến số 1 hiện nay.



