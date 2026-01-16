Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Nức lòng ngắm hình ảnh metro số 2 - tuyến định hình chuẩn đường sắt đô thị của TP.HCM

Hà Mai
Hà Mai
16/01/2026 09:16 GMT+7

Tuyến metro số 2 TP.HCM (tuyến Bến Thành - Tham Lương) vừa chính thức khởi công sáng qua (15.1).

Tuyến metro số 2 (đoạn từ Bến Thành - Tham Lương) có chiều dài 11,3 km. Dự án có tổng mức đầu tư 55.179 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành quý 4/2030. Ban Quản lý đường sắt đô thị đã lựa chọn Tập đoàn Trường Hải (THACO) làm nhà thầu chính thực hiện gói thầu EPC.

Dự án được áp dụng công nghệ theo tiêu chuẩn châu Âu tiên tiến, hiện đại, có khả năng áp dụng rộng rãi; bảo đảm tính đồng bộ, tránh xung đột công nghệ giữa các tuyến metro và tạo nền tảng cho sự phát triển thống nhất của mạng lưới trong tương lai.

Nức lòng ngắm hình ảnh metro số 2 - tuyến định hình chuẩn đường sắt đô thị của TP.HCM- Ảnh 1.

Tuyến metro số 2 có tổng chiều dài 11,269 km, trong đó đoạn đi ngầm dài 9,255 km, đoạn đi trên cao dài 0,846 km

Nức lòng ngắm hình ảnh metro số 2 - tuyến định hình chuẩn đường sắt đô thị của TP.HCM- Ảnh 2.

Phối cảnh mặt cắt ngầm cụm ga Bến Thành (trung tâm TP.HCM), nơi giao nhau giữa 2 tuyến metro số 1 và số 2

Nức lòng ngắm hình ảnh metro số 2 - tuyến định hình chuẩn đường sắt đô thị của TP.HCM- Ảnh 3.

Tuyến metro số 2 sẽ nâng cấp mức độ tự động hóa lên GoA4, tức vận hành hoàn toàn tự động, không có lái tàu và nhân viên trên tàu

Nức lòng ngắm hình ảnh metro số 2 - tuyến định hình chuẩn đường sắt đô thị của TP.HCM- Ảnh 4.

Phối cảnh thiết kế đặc sắc bên trong ga ngầm Tao Đàn

Nức lòng ngắm hình ảnh metro số 2 - tuyến định hình chuẩn đường sắt đô thị của TP.HCM- Ảnh 5.

Lối lên xuống ga Tao Đàn liền kề ga Bến Thành, tương lai sẽ được kết nối với tuyến metro số 3

Nức lòng ngắm hình ảnh metro số 2 - tuyến định hình chuẩn đường sắt đô thị của TP.HCM- Ảnh 6.

Thiết kế nhà ga điển hình của tuyến metro số 2

Nức lòng ngắm hình ảnh metro số 2 - tuyến định hình chuẩn đường sắt đô thị của TP.HCM- Ảnh 7.

Tuyến metro số 2 được chú trọng thiết kế tại các lối ga lên/xuống, trở thành những thiết kế ấn tượng giữa lòng thành phố

Nức lòng ngắm hình ảnh metro số 2 - tuyến định hình chuẩn đường sắt đô thị của TP.HCM- Ảnh 8.

Nức lòng ngắm hình ảnh metro số 2 - tuyến định hình chuẩn đường sắt đô thị của TP.HCM- Ảnh 9.

Phối cảnh nhà ga Tân Bình. Đây cũng là tuyến metro đi đầu trong định hướng phát triển đô thị (TOD) tại TP.HCM

Nức lòng ngắm hình ảnh metro số 2 - tuyến định hình chuẩn đường sắt đô thị của TP.HCM- Ảnh 10.

Trong định hướng phát triển đường sắt đô thị, TP.HCM, tuyến metro số 2 được định vị là một trục xuyên tâm quan trọng, kết nối trung tâm thành phố với khu vực Tây Bắc, góp phần từng bước tổ chức không gian đô thị và phát triển giao thông công cộng bền vững

ẢNH: MAUR

Sau khi hoàn thành dự kiến vào quý 4/2030, tuyến metro số 2 sẽ kết nối khu vực trung tâm với khu vực Tây Bắc. Đồng thời, đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách công cộng rất lớn trên hành lang Đông - Tây, dọc theo trục Bến Thành - Cách Mạng Tháng Tám - Trường Chinh - Tham Lương. Theo tính toán của MAUR, giai đoạn đầu mới khai thác, tuyến số 2 có thể chuyên chở 140.000 lượt hành khách/ngày, gấp gần 3 lần lượng khách đang sử dụng tuyến số 1 hiện nay.


 

Tin liên quan

Bấm nút khởi công metro số 2 TP.HCM, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ

Bấm nút khởi công metro số 2 TP.HCM, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ

Sáng nay (15.1), UBND TP.HCM chính thức tổ chức Lễ khởi công tuyến metro số 2 (đoạn Bến Thành - Tham Lương).

Khám phá thêm chủ đề

Metro số 2 đường sắt đô thị TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận