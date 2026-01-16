Nức lòng ngắm hình ảnh metro số 2 - tuyến định hình chuẩn đường sắt đô thị của TP.HCM

Tuyến metro số 2 TP.HCM (tuyến Bến Thành - Tham Lương) vừa chính thức khởi công sáng qua (15.1).
Tuyến metro số 2 (đoạn từ Bến Thành - Tham Lương) có chiều dài 11,3 km. Dự án có tổng mức đầu tư 55.179 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành quý 4/2030. Ban Quản lý đường sắt đô thị đã lựa chọn Tập đoàn Trường Hải (THACO) làm nhà thầu chính thực hiện gói thầu EPC.
Dự án được áp dụng công nghệ theo tiêu chuẩn châu Âu tiên tiến, hiện đại, có khả năng áp dụng rộng rãi; bảo đảm tính đồng bộ, tránh xung đột công nghệ giữa các tuyến metro và tạo nền tảng cho sự phát triển thống nhất của mạng lưới trong tương lai.
Sau khi hoàn thành dự kiến vào quý 4/2030, tuyến metro số 2 sẽ kết nối khu vực trung tâm với khu vực Tây Bắc. Đồng thời, đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách công cộng rất lớn trên hành lang Đông - Tây, dọc theo trục Bến Thành - Cách Mạng Tháng Tám - Trường Chinh - Tham Lương. Theo tính toán của MAUR, giai đoạn đầu mới khai thác, tuyến số 2 có thể chuyên chở 140.000 lượt hành khách/ngày, gấp gần 3 lần lượng khách đang sử dụng tuyến số 1 hiện nay.
