Nỗi lo cao tốc mùa tết

Vừa chạy vừa lo hết xăng

"Gần đây em đọc thông tin cây xăng trên trạm dừng nghỉ cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đóng cửa. Cao tốc từ TP.HCM đi Nha Trang cũng không còn cây xăng nào. Em mới mua xe, chạy đô thị ngốn tầm 9,5 lít do chưa quen chân ga. Nếu em đổ đầy bình trước khi lên cao tốc ở QL51 thì liệu có chạy ra được tới Nha Trang không, cả nhà tư vấn giúp em ạ!", tài khoản Nguyễn Nghĩa Bình vừa đăng bài mới nhất trên một hội nhóm Facebook các tài xế chuyên chạy xuyên Việt.

Các tuyến cao tốc từ Long Thành - Dầu Giây đến Nha Trang - Cam Lâm đều chưa có cửa hàng xăng dầu nào hoạt động Ảnh: Quế Hà

Chỉ chưa đầy 10 phút, bài đăng này đã nhận hơn 40 bình luận, trong đó có rất nhiều tài xế cùng bày tỏ quan ngại về tình trạng các cây xăng trên cao tốc đồng loạt thông báo đóng cửa. Năm nay, do vé máy bay, tàu tết đều "nóng bỏng tay", lại có cao tốc mới đưa vào vận hành nên số lượng gia đình chọn tự lái xe về quê ăn tết cũng đông hẳn so với mọi năm. Vì thế, nỗi lo cũng nhiều hơn.

"Nếu đổ đầy bình, chạy một mạch từ TP.HCM về tới Phú Yên luôn cũng được, qua hầm Đèo Cả thì tiếp xăng. Chỉ sợ nhỡ có sự cố, lại kẹt trên cao tốc cả nửa ngày như nhiều đợt lễ trước thì khổ. Có người bảo mua can 10 lít tích sau xe cho an tâm, nhưng mùi trên xe chịu sao nổi, chưa kể nguy hiểm cháy nổ. Tốt nhất là tại các lối ra/vào cao tốc, rẽ xuống tìm chỗ đổ xăng rồi lên lại. Hy vọng đường sá không quá đông, lòng vòng đỡ tốn thời gian", một tài khoản lâu năm chia sẻ kinh nghiệm.

Thực tế, tình trạng cao tốc "mất kết nối" với trạm tiếp xăng dầu đã diễn ra từ cách đây gần nửa tháng, bắt đầu tại trạm dừng nghỉ trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (xã Xuân Quế, Đồng Nai). Từ 24.1, cả hai cửa hàng bán xăng tại trạm đã đóng cửa do xảy ra tranh chấp. Tình trạng hy hữu này tưởng chừng chỉ diễn ra trong vài ngày nhưng đến nay đã 12 ngày, tuyến cao tốc độc đạo nối TP.HCM với Đồng Nai, các tỉnh miền Đông Nam bộ và đi hướng Đà Lạt/Vũng Tàu vẫn chưa cấp xăng trở lại.

Vì thế, mỗi ngày, gần 70.000 lượt xe chạy ngày/đêm qua cao tốc có nguy cơ phải chạy ngược lại xuống quốc lộ để đổ xăng đi đường dài. Mùa cao điểm tết, tuyến cao tốc này ước tính phục vụ tới hơn 90.000 lượt phương tiện mỗi ngày/đêm. Cao tốc được xây dựng để giảm tải cho QL51, nay có nguy cơ lại gây áp lực lớn lên quốc lộ khi lượng xe dồn xuống đổ nhiên liệu quá đông. Chưa kể, chỉ cần 1 - 2 xe không may hết xăng trên cao tốc cũng đủ khiến đường về quê của hàng vạn người dài thêm vài giờ đồng hồ.

Đáng nói, dù từ Bộ Công thương đến Sở Công thương Đồng Nai liên tục ra văn bản chỉ đạo yêu cầu giải quyết nhưng đến giờ này, các tranh chấp vẫn còn rối nguyên và trạm xăng dầu vẫn chưa hẹn ngày tái hoạt động.

Không dừng vì dính tranh chấp như trên tuyến TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, 2 cửa hàng xăng dầu tại 2 trạm dừng nghỉ mới toanh trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết vừa hoàn thành lắp đặt, nhưng đến giờ cũng chưa thể đưa vào phục vụ vì thiếu giấy phép kinh doanh. Trong khi đó, trên tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo dù đã hình thành 2 trạm dừng nghỉ tạm thời 2 bên (tại Km 113, thuộc khu vực H.Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận cũ) nhưng cũng không có cửa hàng xăng dầu.

Như vậy, chỉ tính riêng từ TP.HCM ra tới Khánh Hòa, gần 400 km đường cao tốc đã nối thông nhưng không có một trạm tiếp nhiên liệu nào cho tài xế.

Mỏi mòn chờ trạm dừng nghỉ

Không có chỗ bán xăng dầu, tài xế còn có thể tạm chuẩn bị trước cho hành trình vài trăm km, còn không có trạm dừng nghỉ là nỗi lo lớn nhất của mọi người mỗi lần đi cao tốc. Vừa có chuyến công tác ngắn ngày tại Cần Thơ cuối tuần trước, đoàn của chị Mai Phương (ngụ P.Tân Hưng, TP.HCM) vô cùng hào hứng khi đường về vựa lúa miền Tây "đẹp như mơ", đi cả trục toàn cao tốc. Trước đây, từ TP.HCM đi Cần Thơ phải mất khoảng 5 - 6 giờ, chưa kể kẹt xe. Nay thì thong thả 8 giờ 30 xuất phát, trước đỉnh trưa đã tới tận Bến Ninh Kiều.

Cửa hàng bán xăng dầu trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đóng cửa đã gần nửa tháng Ảnh: Quế Hà

"Đúng là cao tốc nối tới đâu, xe chạy "khỏe" tới đó, chỉ có người là không khỏe lắm vì cả đoạn đường dài không có chỗ nghỉ đi vệ sinh. Từ trung tâm TP.HCM, đi tới cao tốc TP.HCM - Trung Lương mà đã dừng thì sớm quá, nhưng nếu không dừng thì phải đi một mạch về tới Cần Thơ mới xuống được xe. Thành ra cả quãng đường không ai dám uống nước. Chiều về cũng vậy, về được tới trạm dừng nghỉ thì cũng đã gần tới nhà luôn rồi. Thành ra, đi cao tốc thì thích nhưng ngại nhất mấy khoản dừng nghỉ, đi vệ sinh. Mình thỉnh thoảng đi đã vậy, tài xế xe hàng, xe khách họ đi hằng ngày, tốc độ chậm hơn còn khổ nữa", chị Mai Phương chia sẻ.

Hướng từ Bắc vào Nam, tình trạng hàng trăm xe tải, container rời cao tốc Bắc - Nam đoạn qua xã Cam Lộ (Quảng Trị) để dừng nghỉ tại nút giao QL9 đã diễn ra trong nhiều tháng qua, hình thành chuỗi "trạm dừng nghỉ" tự phát kéo dài tới vài km. Sau hành trình 400 km từ Hà Tĩnh vào Đà Nẵng không có trạm dừng nghỉ, các tài xế phải chen nhau đậu xe, xả rác, đi vệ sinh tùy tiện dưới quốc lộ trong trạng thái vừa đi vừa "run" sợ bị camera ghi hình phạt nguội. Tình trạng tương tự cũng diễn ra dọc tuyến từ Bắc Giang lên Lạng Sơn.

Đại diện Cục Đường bộ VN cho biết đơn vị đã ký hợp đồng đầu tư xây dựng và kinh doanh khai thác 21 trạm dừng nghỉ. Tính đến hôm qua (5.2), có 20/21 trạm đã được bàn giao 100% mặt bằng và triển khai thi công, chỉ còn trạm Vĩnh Hảo - Phan Thiết Km144+560 hiện vẫn chưa làm được do mới chỉ bàn giao khoảng 16% mặt bằng. Khu vực này cũng còn nhiêu khê do tranh chấp nguồn gốc đất, cần có sự can thiệp của lực lượng chức năng và phán quyết của tòa án.

Trong 20 trạm đã và đang thi công, 9 trạm đã có công trình dịch vụ công thiết yếu đưa vào khai thác từ ngày 31.1, 10 trạm đang nỗ lực hoàn thành công trình thiết yếu trước 15.2 để phục vụ người dân du xuân Bính Ngọ. Riêng trạm trên tuyến Cam Lộ - La Sơn vừa nhận mặt bằng hôm 9.1, hiện đã tập kết thiết bị, dọn dẹp mặt bằng, thi công sàn nền nên tạm thời sẽ tiếp tục khai thác trạm tạm 2 bên đã có.

"Hiện các nhà đầu tư đang khẩn trương thực hiện theo tiến độ hợp đồng, đảm bảo hoàn thành toàn bộ các trạm dừng nghỉ dọc tuyến cao tốc Bắc - Nam trong năm 2026. Trong dịp nghỉ tết sắp tới, Cục sẽ tăng cường công tác truyền thông, cung cấp đầy đủ thông tin vị trí các trạm dừng nghỉ, các nút giao ra vào tuyến cao tốc cũng như các dịch vụ khu vực lân cận khác như cây xăng, dịch vụ sửa chữa… thuộc các dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam và các tuyến kết nối để phục vụ người dân, doanh nghiệp", đại diện Cục Đường bộ nói.

Thông tin thêm về vị trí trạm dừng nghỉ trên các tuyến cao tốc về miền Tây, Cục Đường bộ cho biết các vị trí trạm dừng nghỉ nối tiếp cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây hiện phụ thuộc vào tiến độ dự án mở rộng đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận. Dự kiến sẽ có thêm 2 trạm dừng nghỉ dọc tuyến nhưng sớm nhất thì đoạn TP.HCM - Trung Lương cũng tới tháng 6.2027 mới hoàn thành, trong khi đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận dự kiến xong vào tháng 12.2027. Riêng 2 trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau mới nối thông hiện vẫn đang vận hành trạm tạm, cố gắng thi công hoàn thiện trước Tết Nguyên đán năm nay.

Nối xong cao tốc, xe vẫn chưa được chạy

Đường xây xong thì thiếu trạm dừng, có trạm dừng thì không có chỗ bán xăng; dọc dài từ Bắc tới Nam còn có tình trạng nhiều tuyến cao tốc đã thông xe nhưng vẫn chưa cho chạy. Cụ thể, các đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Chí Thạnh - Vân Phong dù đã hoàn thành từ 19.12.2025 nhưng dòng xe vẫn chưa thể lăn bánh vì phải chờ nghiệm thu. Trên các tuyến cao tốc này, mặt đường đã liền mạch, biển báo đã dựng lên nhưng vẫn phải chờ các cơ quan chuyên môn thẩm định, đặc biệt đối với các hạng mục phức tạp như hầm đường bộ, phòng cháy, chữa cháy, an toàn khai thác… Nếu không nhanh chóng thông mạch, tết này người dân sẽ phải đối mặt với tình trạng phương tiện liên tục ra/vào giữa đường cao tốc và QL1, có nguy cơ kẹt xe và gây áp lực tâm lý rất lớn cho người tham gia giao thông.

Trạm dừng nghỉ Phan Thiết (theo chiều từ Phan Thiết đi TP.HCM, giáp ranh Đồng Nai - Bình Thuận cũ) tạm thời hoạt động nhưng không có cửa hàng xăng dầu Ảnh: Quế Hà

Tại Công điện số 05 ngày 20.1, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ trưởng Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các địa phương liên quan khẩn trương rà soát với quan điểm "không đánh đổi an toàn lấy tiến độ", bảo đảm mọi hạng mục phải đạt tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe nhưng việc tổ chức nghiệm thu cần được thực hiện khẩn trương, tránh để thủ tục hành chính kéo dài. Công điện nhấn mạnh cao tốc Bắc - Nam là trục giao thông huyết mạch của quốc gia, càng sớm đưa vào sử dụng càng tránh lãng phí nguồn vốn đầu tư và bảo đảm đi lại thuận tiện cho người dân.

Ông Lê Trung Tính, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô hành khách TP.HCM, đánh giá rất cao nỗ lực của Chính phủ và Bộ Xây dựng trong việc thần tốc hoàn thiện hạ tầng đường bộ, nối thông cao tốc từ Bắc tới Nam. Đây là thành quả mang dấu mốc lịch sử của ngành hạ tầng giao thông trong 5 năm qua. Tuy nhiên, người dân và doanh nghiệp rất mong những con đường được khánh thành sẽ là công trình hoàn chỉnh, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về kỹ thuật và dịch vụ tiện ích.

Trước đây, hệ thống cao tốc còn ít, cách làm và vốn cũng hạn chế nên việc xây dựng các tuyến cao tốc "khiếm khuyết" nhỏ hẹp, không có làn dừng khẩn cấp, không có trạm dừng nghỉ… còn có thể thông cảm được. Tuy nhiên, câu chuyện hạ tầng thiết yếu cho cao tốc đã được người dân và báo chí phản ánh rất nhiều năm qua nhưng đến nay hàng loạt tuyến mới vẫn còn rất nhiều bất cập. Điều này cho thấy công tác vận hành, quản lý hệ thống đường cao tốc ở VN còn nhiều việc phải làm.

"Đơn cử như vụ việc công ty bán xăng trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây tạm ngưng, đây là tranh chấp dân sự, xử lý theo trình tự pháp lý phải tính theo tháng, theo năm. Không lẽ cứ để người dân và doanh nghiệp chịu như vậy? Tranh chấp thuộc trách nhiệm của Bộ Công thương, Sở Công thương địa phương, nhưng hệ thống cao tốc là trách nhiệm của Bộ Xây dựng. Đáng ra Bộ Xây dựng cũng phải lập tức vào cuộc, có chỉ đạo, đưa phương án, bằng mọi cách không làm gián đoạn phục vụ người dân. Tranh chấp này không chỉ còn là câu chuyện của doanh nghiệp mà ảnh hưởng trực tiếp tới người dân, doanh nghiệp vận tải, tới hoạt động của nền kinh tế, nhất là giai đoạn cao điểm cận tết khi mà lượng xe khách và xe tải tăng từ 1,5 - 2 lần", ông Lê Trung Tính dẫn chứng và nhấn mạnh: Tốc độ xây dựng rất quan trọng nhưng việc quản lý, vận hành một tuyến đường hoàn chỉnh, đáp ứng đầy đủ nhu cầu, đảm bảo an toàn cho người mới là điều quan trọng nhất.