Cận tết, mua xăng dầu trên cao tốc gặp khó

Nhiều bất tiện và khó khăn

Ngày 26.1, ông Phan Hữu Tài, tài xế lái xe đường dài chặng TP.HCM - Khánh Hòa, cho biết xe của ông đã vào cao tốc, tính vào trạm xăng "ăn no" rồi chạy tiếp, nhưng thấy cửa hàng kéo rào, treo bảng "tạm ngưng sửa chữa". Ông nói: "Do không biết trước, nên tôi và rất nhiều tài xế đã đưa xe vào trạm phải chạy vòng ra quốc lộ tiếp nhiên liệu mới quay vào cao tốc tiếp tục hành trình. Một số thì chạy tiếp mấy chục cây số để đến ngã rẽ vào khu vực dân cư, tìm cây xăng để đổ đầy bình mới quay lại. Rất bất tiện và khó khăn vô cùng, nhất là trong mùa cao điểm, xe cộ đi lại đông đúc".

Bảng báo "tạm ngưng sửa chữa" tại cây xăng trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Ông Nguyễn Anh Tú, giám đốc một công ty kinh doanh thuốc thú y tại TP.HCM, cho hay khi đi cao tốc, ông có thói quen vào trạm dừng uống cà phê, tiếp nhiên liệu để bắt đầu hành trình dài. Dịp này nhiều tài xế bị rơi vào thế bị động khi không còn điểm đổ xăng nào gần đó. Đáng nói là toàn tuyến cao tốc TP.HCM đi Long Thành - Dầu Giây và kết nối sang cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết - Vĩnh Hảo có chiều dài hơn 200 km, nhưng chỉ có 2 trạm xăng. "Việc hai cửa hàng xăng dầu tại trạm dừng nghỉ trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây ngừng hoạt động càng khiến nhiều bác tài gặp khó khăn trong tính toán lộ trình, nhất là với các chuyến xe đường dài. Nhiều xe từ TP.HCM do không nắm được thông tin rơi vào tình trạng thiếu nhiên liệu khi đang lưu thông trên cao tốc", ông Tú nhận xét.

Cách đây gần 1 tháng, ngày 30.12.2025, Công ty TNHH TMDV xăng dầu Châu Thành (Công ty Châu Thành) thông báo ngưng hoạt động bán lẻ xăng dầu đối với 2 cửa hàng xăng dầu tại trạm dừng nghỉ trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đoạn qua Km 41+100. Tuy nhiên, sau đó công ty tháo thông báo và bán xăng bình thường. Đến ngày 24.1, Công ty lại treo bảng "tạm ngưng để sửa chữa" lần nữa, sớm hơn dự kiến là ngày 5.2. Còn nhớ, cách đây hơn

3 năm, tháng 10.2022, hàng chục cửa hàng xăng dầu tại nhiều tỉnh thành phía nam cũng treo bảng hết xăng, hoặc dừng bán hàng để sửa chữa nhằm phản đối mức chiết khấu bán lẻ xăng dầu thấp, khiến thị trường gián đoạn nguồn cung, gây nhiều khó khăn cho người tiêu dùng (NTD).

Theo tìm hiểu, việc tạm ngừng cung cấp xăng dầu trên cao tốc nói trên xuất phát từ vấn đề giữa ba bên gồm Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc VN (VEC) ký với Công ty CP Thái Sơn E&C khai thác kinh doanh toàn bộ trạm dừng. Công ty Thái Sơn ký với Công ty TNHH TMDV xăng dầu Châu Thành riêng phần khai thác trạm xăng dầu. VEC từng khởi kiện Thái Sơn ra tòa do "vi phạm nghiêm trọng" và yêu cầu hủy hợp đồng, bàn giao lại mặt bằng cho VEC. Vụ việc chưa có hồi kết nhưng việc ngưng bán xăng đột ngột khiến nhiều xe vào khu vực trạm dừng, phải quay ra tìm chỗ đổ xăng gây mất an toàn giao thông.

Trao đổi với PV Thanh Niên, một lãnh đạo công ty kinh doanh xăng dầu tại TP.HCM cho hay vụ việc này nguyên do xuất phát từ tranh chấp giữa các doanh nghiệp (DN), nên rất khó để nói quản lý ngành công thương hay UBND tỉnh có thể "điều" một DN khác vào bán xăng dầu tạm thời phục vụ người tiêu dùng. Hai trạm xăng này tiêu thụ lượng xăng dầu khá lớn, ước khoảng 30.000 - 50.000 lít mỗi ngày. Thế nên, giải pháp tạm thời là các cây xăng lân cận "gánh" nguồn này nên NTD chưa gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên về lâu dài phải có giải pháp để thị trường ổn định. "Thị trường chỉ cần vài cửa hàng đóng cửa là dư luận "dậy sóng" rồi. Ngành xăng dầu nhạy cảm, không mua được làm sao chạy xe được", vị này nêu quan điểm.

Không để thiếu, đứt gãy nguồn cung xăng dầu trong mọi tình huống

Được biết, Sở Công thương tỉnh Đồng Nai đã đề nghị VEC xây dựng giải pháp khẩn cấp, như hướng dẫn tài xế tiếp nhiên liệu tại các trạm xăng trên tuyến nhánh ra vào cao tốc Long Thành - Dầu Giây, trong phạm vi bán kính khoảng 15 km mỗi chiều. Luật sư (LS) Nguyễn Quốc Toản, Giám đốc Hãng luật IAM (Đoàn LS TP.HCM), đánh giá khi một vụ việc tòa đang thụ lý, thường các giao dịch hay giấy phép phát sinh, gia hạn… đều chưa thể thực hiện được. "Xăng dầu là mặt hàng đặc biệt, ngay cả ngày tết lễ, muốn tạm ngưng kinh doanh phải có đơn gửi sở công thương và được đồng ý mới ngưng bán. Nói như vậy để thấy đã là ngành kinh doanh đặc biệt, nên cần có giải pháp hành xử đặc biệt. Trong những ngày giáp Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu thụ nhóm hàng nhiên liệu càng tăng mạnh, việc gián đoạn nguồn cung ngoài ý muốn này gây xáo trộn đáng kể cho tài xế xe đường dài. Nên chăng trong khi chờ phán quyết của tòa án, cấp tòa hay Bộ Công thương có thể hướng dẫn cho địa phương một giải pháp tình thế, phù hợp bối cảnh vào mùa đi lại tăng cao, không để gián đoạn nguồn cung nhiên liệu, gây mất trật tự, ảnh hưởng lưu thông tại các trạm lẫn trên cao tốc", LS Toản nói.

Liên quan nguồn cung xăng dầu, năm 2026, Cục trưởng Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) Trần Hữu Linh cho biết nhu cầu trong nước tiếp tục tăng trong bối cảnh dự báo nguồn cung thế giới biến động khó lường. Quan điểm của Bộ là không để thiếu nguồn cung, không để đứt gãy, kể cả cục bộ; đồng thời điều hành giá phải bám sát thị trường thế giới, hài hòa lợi ích giữa nhà nước, DN và NTD. Theo kế hoạch, Bộ Công thương đã phân giao tổng nguồn xăng dầu tối thiểu gần 31,8 triệu m³/tấn, bình quân 2,65 triệu m³/tấn/tháng, nhằm đáp ứng mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên theo Nghị quyết của Quốc hội. Để đạt được kết quả này, Bộ đặt mục tiêu sẽ giám sát chặt chẽ việc thực hiện tổng nguồn của các thương nhân đầu mối; đồng thời đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, triển khai nghị định mới về kinh doanh xăng dầu, lộ trình sử dụng nhiên liệu sinh học từ ngày 1.6 tới, tăng cường chuyển đổi số, nâng cấp hệ thống quản lý xăng dầu quốc gia.

Bộ Công thương yêu cầu DN phải chủ động phối trộn và bảo đảm nguồn cung xăng E10. Trước mắt, Bộ sẽ triển khai kiểm tra ngay từ tháng 3 tới để kịp thời phát hiện, xử lý nguy cơ thiếu hụt. "Hai nhà máy sản xuất xăng dầu là Nghi Sơn và Bình Sơn phải đảm bảo lượng cung ứng xăng ra thị trường đầy đủ. Với thương nhân đầu mối, phân phối, đại lý, cửa hàng bán lẻ… cần vận hành làm sao để đảm bảo nguồn xăng dầu cho thị trường nội địa. Đặc biệt, từ 1.6 sẽ phối trộn cung ứng xăng E10 ra thị trường, nên phải làm sao đảm bảo nguồn cung đưa ra thị trường", Cục trưởng Trần Hữu Linh nhấn mạnh.

Ông Văn Tấn Phụng, Chủ tịch Hiệp hội xăng dầu Đồng Nai, thông tin các DN kinh doanh xăng dầu đã chuẩn bị hạ tầng để chuyển đổi hoàn toàn sang kinh doanh xăng sinh học E10 theo quy định của Bộ Công thương. "Thị trường xăng dầu chưa bao giờ hết "nóng" khi giá thế giới biến động khó lường, trong nước, chính sách phải chỉnh sửa, thay đổi liên tục theo hướng kinh tế thị trường. Lịch sử ngành xăng dầu cũng từng chứng kiến thị trường bị đứt gãy bởi chính sách chưa theo kịp thực tế. Xăng dầu lại là mặt hàng đặc biệt, xăng sinh học E5 từng được đón nhận hồ hởi lúc đầu nhưng rồi bị thất bại chỉ sau thời gian ngắn. Rút kinh nghiệm này, tôi vẫn bảo lưu quan điểm là không nên quá nóng vội chạy trước thị trường. Xăng sinh học E10 rất tốt, nên cho bán thí điểm, xây dựng lộ trình dài hơi hơn và song song đó là phải có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi", ông Phụng chia sẻ.