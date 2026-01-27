Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Bộ Công thương 'hỏa tốc' tổ chức Hội chợ mùa xuân trước Tết Nguyên đán

Nguyên Nga
Nguyên Nga
27/01/2026 17:43 GMT+7

Bộ Công thương vừa ban hành công văn hỏa tốc về việc tổ chức Hội chợ mùa xuân lần thứ nhất năm 2026 từ 2.2 - 13.2, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (xã Đông Anh, Hà Nội).

Công văn nêu rõ, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp Thường trực Chính phủ ngày 26.1 về công tác tổ chức Hội chợ mùa xuân lần thứ nhất năm 2026. Các ngành hàng, lĩnh vực tham gia là đa ngành.

Với doanh nghiệp nước ngoài, ban tổ chức sẽ ưu đãi, hỗ trợ miễn phí một gian hàng tiêu chuẩn 9m² (bao gồm chi phí đất trống, dàn dựng và thiết bị cơ bản đi kèm); miễn chi phí tuyên truyền, quảng bá thông tin về doanh nghiệp theo các chương trình quảng bá chung của hội chợ; miễn phí thẻ ra, vào hội chợ; các hỗ trợ, ưu đãi khác theo quy định của ban tổ chức.

Nhằm đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông và kết nối doanh nghiệp nước ngoài đến Việt Nam tham dự hội chợ, Bộ Công thương đề nghị các cơ quan quan tâm chỉ đạo, cập nhật thông tin cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp nước ngoài đăng ký tham gia gian hàng và tham quan, mua hàng, kết nối giao thương tại hội chợ. Đầu mối liên hệ là Cục Xúc tiến thương mại.

Bộ Công thương 'hỏa tốc' tổ chức Hội chợ mùa Xuân trước Tết Nguyên đán - Ảnh 1.

Hội chợ mùa xuân dự kiến được tổ chức từ ngày 2.2 - 13.2 tại Hà Nội

ẢNH: BCT

Trước đó, tại cuộc họp cho ý kiến về đề án tổ chức Hội chợ mùa xuân lần thứ nhất năm 2026, Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh việc tổ chức hội chợ nhằm mục tiêu thúc đẩy quảng bá, và kích cầu tiêu dùng sản phẩm trong nước; tạo khí thế mới khi đất nước đón chào xuân Bính Ngọ, bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc.

Hội chợ mùa thu lần thứ nhất - 2025 tổ chức từ ngày 25.10 đến 4.11.2025 đã thu hút hơn 1 triệu lượt khách tham quan, hàng nghìn cuộc giao thương, hợp đồng và biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước với giá trị thương mại gần 5.000 tỉ đồng... Hội chợ được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam, tổng diện tích 130.000m2, quy mô 3.000 gian hàng tiêu chuẩn, quy tụ 2.500 doanh nghiệp, tổ chức.

Theo ban tổ chức, hội chợ thu hút trung bình 100.000 lượt khách/ngày, cao nhất trong các sự kiện xúc tiến thương mại trong nước. Doanh thu trung bình đạt 300 triệu đồng/gian hàng tiêu chuẩn/10 ngày.

Tổng doanh thu trực tiếp đạt gần 1.000 tỉ đồng, trong đó khu gian hàng địa phương đạt 50 tỉ đồng. Tổng giá trị giao dịch, hợp đồng và biên bản ghi nhớ (MoU) đạt gần 5.000 tỉ đồng, riêng khu gian hàng địa phương đạt gần 500 tỉ đồng.

Năm nay, hội chợ dự kiến sẽ có các gian hàng của TP.HCM, Hà Nội và các doanh nghiệp, hợp tác xã trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam, doanh nghiệp, đối tác quốc tế.

