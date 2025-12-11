Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Khai mạc Hội chợ thương mại và du lịch quốc tế Việt - Trung 2025

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
11/12/2025 16:21 GMT+7

Hội chợ thương mại và du lịch quốc tế Việt - Trung 2025 khai mạc tại Móng Cái (Quảng Ninh), quy tụ hơn 350 gian hàng, mở ra nhiều cơ hội hợp tác, đầu tư và kết nối thị trường giữa doanh nghiệp hai nước.

Ngày 11.12, tại Quảng trường Trung tâm dịch vụ Cung ứng (P.Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh), Sở Công thương tỉnh Quảng Ninh phối hợp Ban Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Quảng Ninh, UBND P.Móng Cái 1 và chính quyền TP.Đông Hưng (Khu tự trị dân tộc Choang tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) đã tổ chức khai mạc Hội chợ thương mại và du lịch quốc tế Việt - Trung lần thứ 17, năm 2025.

Hợp tác phát triển kinh tế Việt - Trung tại Hội chợ thương mại 2025 - Ảnh 1.

Hội chợ thương mại và du lịch quốc tế Việt - Trung tại TP.Móng Cái diễn ra sôi động

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Hội chợ diễn ra từ ngày 11 - 15.12, thuộc Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại, với chủ đề "Hợp tác ngành nghề - Hợp lực phát triển". 

Sự kiện thu hút hơn 350 gian hàng của doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, các nước ASEAN và nhiều tổ chức xúc tiến thương mại, du lịch, đầu tư quốc tế.

Hợp tác phát triển kinh tế Việt - Trung tại Hội chợ thương mại 2025 - Ảnh 2.

Nhiều sản phẩm công nghệ thu hút du khách tại hội chợ

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Phía Trung Quốc tham gia 62 gian hàng tiêu chuẩn và 2 khu triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội. Phía Việt Nam có trên 250 gian hàng của 162 doanh nghiệp đến từ 31 tỉnh, thành, cùng 3 khu giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và sản phẩm đặc trưng địa phương.

Trong khuôn khổ hội chợ diễn ra nhiều hoạt động nổi bật: triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội; trưng bày sản phẩm OCOP và hàng hóa tiêu biểu Quảng Ninh; diễn đàn xúc tiến đầu tư hợp tác ngành nghề 2025; các chương trình giao lưu văn hóa như hát đối trên sông biên giới Móng Cái - Đông Hưng và giải chạy Việt - Trung lần thứ 3.

Hợp tác phát triển kinh tế Việt - Trung tại Hội chợ thương mại 2025 - Ảnh 3.

Hội chợ là cơ hội để doanh nhân 2 địa phương giao lưu, trao đổi hợp tác

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lê Văn Ánh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, nhấn mạnh hội chợ đã qua 16 kỳ tổ chức và trở thành diễn đàn hợp tác toàn diện về kinh tế, thương mại, đầu tư và giao lưu văn hóa giữa hai địa phương biên giới. Sự kiện góp phần phát huy vai trò cầu nối doanh nghiệp và cụ thể hóa nhận thức chung của lãnh đạo hai nước trong thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Trung Quốc.

Hội chợ 2025 được đánh giá có quy mô lớn, nội dung phong phú, kỳ vọng tạo điểm hẹn thương mại quốc tế, hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, ký kết hợp đồng, mở rộng tiêu thụ hàng hóa và kích cầu mua sắm cuối năm.

Tin liên quan

Giao thương biên giới Việt - Trung sôi động trở lại

Giao thương biên giới Việt - Trung sôi động trở lại

Sau 3 năm đóng - mở trước làn sóng dịch Covid-19, từ ngày 8.1, Trung Quốc khôi phục hoạt động trở lại nhiều cửa khẩu trên tuyến biên giới với Việt Nam, khiến hoạt động giao thương giữa doanh nghiệp hai nước sôi động, nhộn nhịp trở lại.

Quyết tâm xây dựng hành lang kinh tế Việt - Trung phồn vinh, phát triển bền vững

Xuất nhập khẩu Việt - Trung tấp nập trở lại

Khám phá thêm chủ đề

UBND tỉnh Quảng Ninh Khu tự trị dân tộc Choang tỉnh Quảng Tây Đông Hưng UBND P.Móng Cái
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận