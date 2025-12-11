Khai mạc Hội chợ thương mại và du lịch quốc tế Việt - Trung 2025

Ngày 11.12, tại Quảng trường Trung tâm dịch vụ Cung ứng (P.Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh), Sở Công thương tỉnh Quảng Ninh phối hợp Ban Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Quảng Ninh, UBND P.Móng Cái 1 và chính quyền TP.Đông Hưng (Khu tự trị dân tộc Choang tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) đã tổ chức khai mạc Hội chợ thương mại và du lịch quốc tế Việt - Trung lần thứ 17, năm 2025.

Hội chợ thương mại và du lịch quốc tế Việt - Trung tại TP.Móng Cái diễn ra sôi động

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Hội chợ diễn ra từ ngày 11 - 15.12, thuộc Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại, với chủ đề "Hợp tác ngành nghề - Hợp lực phát triển".

Sự kiện thu hút hơn 350 gian hàng của doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, các nước ASEAN và nhiều tổ chức xúc tiến thương mại, du lịch, đầu tư quốc tế.

Nhiều sản phẩm công nghệ thu hút du khách tại hội chợ ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Phía Trung Quốc tham gia 62 gian hàng tiêu chuẩn và 2 khu triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội. Phía Việt Nam có trên 250 gian hàng của 162 doanh nghiệp đến từ 31 tỉnh, thành, cùng 3 khu giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và sản phẩm đặc trưng địa phương.

Trong khuôn khổ hội chợ diễn ra nhiều hoạt động nổi bật: triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội; trưng bày sản phẩm OCOP và hàng hóa tiêu biểu Quảng Ninh; diễn đàn xúc tiến đầu tư hợp tác ngành nghề 2025; các chương trình giao lưu văn hóa như hát đối trên sông biên giới Móng Cái - Đông Hưng và giải chạy Việt - Trung lần thứ 3.

Hội chợ là cơ hội để doanh nhân 2 địa phương giao lưu, trao đổi hợp tác ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lê Văn Ánh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, nhấn mạnh hội chợ đã qua 16 kỳ tổ chức và trở thành diễn đàn hợp tác toàn diện về kinh tế, thương mại, đầu tư và giao lưu văn hóa giữa hai địa phương biên giới. Sự kiện góp phần phát huy vai trò cầu nối doanh nghiệp và cụ thể hóa nhận thức chung của lãnh đạo hai nước trong thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Trung Quốc.

Hội chợ 2025 được đánh giá có quy mô lớn, nội dung phong phú, kỳ vọng tạo điểm hẹn thương mại quốc tế, hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, ký kết hợp đồng, mở rộng tiêu thụ hàng hóa và kích cầu mua sắm cuối năm.