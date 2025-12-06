Thanh niên Việt - Trung sẻ chia lý tưởng gắn kết cộng đồng, hướng tới tương lai

Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc chung hoài bão và lý tưởng

Diễn đàn Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc "Ánh sáng lý tưởng" tổ chức tại ĐH Gia Hưng (TP.Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) nằm trong khuôn Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập lần 2 năm 2025.

Đây không chỉ là cầu nối giao lưu văn hóa giữa thanh niên hai nước, mà còn là cơ hội để người trẻ, chủ nhân tương lai của đất nước, có cơ hội bày tỏ quan điểm và hoài bão cống hiến cho quốc gia, dân tộc. Tại diễn đàn, đại diện đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam và Trung Quốc đã cùng chia sẻ lý tưởng, trân trọng quá khứ, cố gắng cho hiện tại và cùng hướng tới tương lai.

Anh Lê Hải Long phát biểu khai mạc chương trình ẢNH: BTC

Chị Đổng Hà, Trưởng ban Liên lạc quốc tế, Trung ương Đoàn TNCS Trung Quốc phát biểu tại chương trình ẢNH: BTC

Anh Lê Hải Long, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó trưởng Ban Công tác Đoàn, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Đội Trung ương chia sẻ, chương trình "Hành trình đỏ nghiên cứu học tập của thanh niên" được tổ chức trong một bối cảnh đặc biệt ý nghĩa: hai nước chúng ta đang kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc (1950 - 2025) và triển khai Năm giao lưu nhân văn Việt - Trung 2025 theo chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước hai nước.

Chương trình mang giá trị quan trọng, đánh dấu chặng đường 75 năm không ngừng củng cố, phát triển tình hữu nghị truyền thống "vừa là đồng chí, vừa là anh em" giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai quốc gia; đồng thời góp phần tăng cường nền tảng xã hội cho quan hệ song phương, thúc đẩy sự hiểu biết và gắn kết giữa thế hệ trẻ Việt Nam - Trung Quốc, mở ra giai đoạn mới với nhiều cơ hội hợp tác sâu sắc, thực chất và hiệu quả hơn.

"Lý tưởng cộng sản, niềm tin vào con đường mà Đảng và nhân dân hai quốc gia đã lựa chọn, chính là ngọn lửa được truyền lại từ các thế hệ đi trước. Ngọn lửa ấy hình thành qua bao thử thách, hy sinh và qua những đóng góp bền bỉ của những người đã làm nên các cuộc cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam và Trung Quốc, để ngọn lửa hôm nay tiếp tục soi sáng bước đi của lớp trẻ trong thời đại phát triển mạnh mẽ và hội nhập sâu rộng", anh Lê Hải Long khẳng định.

Thanh niên viết tiếp trang sử hợp tác hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc ẢNH: BTC

Anh Lê Hải Long đại diện đoàn công tác thăm, tặng quà du học sinh Việt Nam tại ĐH Gia Hưng. ẢNH: BTC

Thế hệ trẻ kiến thiết tương lai

Ôn lại câu chuyện nguyện ước ban đầu về tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc, anh Bao Đại Vi, Phó Viện trưởng Trường Học viện Chủ nghĩa Mác, ĐH Chiết Giang, đã chia sẻ về nguồn gốc lịch sử cách mạng hai nước, quỹ đạo vận mệnh tương đồng của Trung Quốc, Việt Nam, và sứ mệnh viết tiếp câu chuyện hiện tại, tương lai của thanh niên hai nước.

Chia sẻ tại diễn đàn, anh Lò Văn Long, Trưởng ban Thanh niên Công an tỉnh Điện Biên bày tỏ, dù Việt Nam và Trung Quốc có sự khác biệt về địa lý, ngôn ngữ và các sắc thái văn hóa riêng, nhưng thế hệ trẻ hai nước lại gặp nhau ở những điểm tương đồng mang tính nền tảng và chiến lược.

"Điều này không chỉ là sự ngẫu nhiên, mà là kết quả của lịch sử đấu tranh cách mạng, của sự lựa chọn con đường phát triển độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Lý tưởng tương thông đầu tiên và quan trọng nhất chính là khát vọng cống hiến vì đất nước phồn vinh và hạnh phúc nhân dân", anh Lò Văn Long khẳng định.

Tại chương trình, anh Nguyễn Bá Tuấn Anh, Bí thư Đoàn thanh niên các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An, đã chia sẻ về chủ đề "Thanh niên Trung - Việt với sứ mệnh tiên phong trong đổi mới khoa học công nghệ".

Anh Nguyễn Bá Tuấn Anh phát biểu tại chương trình ẢNH: BTC

"Thanh niên Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ khi ứng dụng và làm chủ các công nghệ tự động hóa, AI vào quản lý sản xuất; tích cực tham gia chuyển đổi số trong doanh nghiệp; sôi nổi khởi nghiệp với các công ty công nghệ, hướng tới phát triển xanh, bền vững. Khoa học công nghệ đang dần trở thành ngôn ngữ chung của thanh niên hai nước. Và hợp tác công nghệ sẽ trở thành nhịp cầu mới trong quan hệ Việt - Trung", anh Tuấn Anh nói.

Trong khi đó, đại biểu Lê Thị Quỳnh Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể Trung ương, Bí thư Đoàn thanh niên Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, lại có ý kiến mới mẻ về thanh niên giao lưu, hợp tác phát triển nông nghiệp Việt Nam và Trung Quốc.

Theo chị Trang, trong bối cảnh toàn cầu hóa sâu rộng, biến đổi khí hậu, và sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ 4.0, yêu cầu cải cách nền nông nghiệp trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Đặc biệt đối với Việt Nam và Trung Quốc, hai quốc gia có diện tích đất nông nghiệp lớn và tỷ lệ dân số nông thôn chiếm phần lớn, sự thay đổi trong mô hình phát triển nông nghiệp cần có lực lượng thanh niên đủ tri thức và bản lĩnh để dẫn dắt quá trình này.

Những tiết mục văn nghệ đặc sắc của sinh viên ĐH Gia Hưng tại chương trình ẢNH: BTC

Các đại biểu thanh niên Việt Nam hào hứng hướng tới tương lai ẢNH: BTC

Trong khuôn khổ Hành trình đỏ, đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam đã học tập chuyên đề "Tinh thần thuyền đỏ" trên mảnh đất Nam Hồ ở thành phố Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang, đến thăm những doanh nghiệp lớn của Trung Quốc tại Chiết Giang và tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa tại Vân Nam để gắn kết tình hữu nghị.