Kinh tế Chính sách - Phát triển

Phó thủ tướng chỉ đạo chuẩn bị Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2026 ngay đầu năm

Nguyên Nga
Nguyên Nga
31/12/2025 18:49 GMT+7

Chiều 31.12, UBND TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025. Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn đánh giá, diễn đàn đã khẳng định vị thế Việt Nam và TP.HCM trong hợp tác kinh tế và công nghệ toàn cầu. "Diễn đàn kinh tế mùa thu 2025 khép lại, nhưng một chặng đường hợp tác mới vừa mở ra", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn đánh giá Diễn đàn Kinh tế mùa thu năm 2025 với chủ đề “Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số” đã thành công toàn diện cả về quy mô, chất lượng nội dung và hiệu quả đối ngoại; đánh giá cao các đề xuất chính sách cho Việt Nam và TP.HCM được nêu tại diễn đàn; đặc biệt là việc Ban tổ chức và thành phố đã chủ động xây dựng danh mục các đề án, kế hoạch, chương trình, dự án cụ thể để triển khai sau diễn đàn, góp phần hiện thực hóa, đưa diễn đàn vào thực tiễn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và thành phố. Cách làm này cần được phát huy.

Phó thủ tướng cũng cho biết, Chính phủ đánh giá cao sự đồng hành ngày càng thực chất của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức diễn đàn. Việc lãnh đạo WEF tham gia ở cấp cao, cùng xây dựng nội dung, kết nối mạng lưới và thúc đẩy các sáng kiến cụ thể, tiêu biểu là Tuyên bố chung giữa UBND TP.HCM và WEF về thúc đẩy sản xuất thông minh và chuyển đổi công nghiệp có trách nhiệm đã thể hiện rõ niềm tin của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam, đồng thời phản ánh cách tiếp cận mới trong hợp tác quốc tế, từ tham gia sang đồng kiến tạo, từ đối thoại sang triển khai.

Phó thủ tướng chỉ đạo chuẩn bị Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2026 ngay đầu năm- Ảnh 1.

Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn phát biểu tại Hội nghị tổng kết

ẢNH: BTC DIỄN ĐÀN KINH TẾ MÙA THU 2025

Từ đó, Phó thủ tướng đề nghị các bộ, ngành và TP.HCM chủ động chuẩn bị cho Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2026 ngay từ đầu năm, hợp tác sâu sắc hơn với WEF, trên tinh thần đối tác chiến lược, do Việt Nam chủ trì, WEF đồng hành lâu dài. Đồng thời, TP.HCM cần xây dựng đề án, chương trình, kế hoạch, dự án sau diễn đàn trên tinh thần khẩn trương, sáng tạo, có lộ trình rõ ràng. Một số chương trình lớn, đột phá có thể báo cáo Chính phủ để triển khai cho cả nước.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà cho biết thành phố sẽ chỉ đạo Trung tâm cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại TPHCM (HCMC C4IR) và các sở, ngành liên quan tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp, khẩn trương hoàn chỉnh tham mưu cho Thành phố công tác triển khai các chương trình, đề án, kế hoạch và dự án đã được công bố và thúc đẩy hành động với các đối tác trong diễn đàn.

Phó thủ tướng chỉ đạo chuẩn bị Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2026 ngay đầu năm- Ảnh 2.

Lãnh đạo Chính phủ và lãnh đạo UBND TP.HCM tại hội nghị tổng kết

ẢNH: BTC DIỄN ĐÀN KINH TẾ MÙA THU 2025

Trong đó, có những chương trình hợp tác quan trọng của thành phố như việc triển khai Tuyên bố chung giữa UBND TP.HCM và Diễn đàn Kinh tế Thế giới về sáng kiến thúc đẩy sản xuất thông minh và chuyển đổi công nghiệp có trách nhiệm tại TP.HCM, Việt Nam.

Cùng với đó là những hợp tác cho Trung tâm tài chính quốc tế, những dự án phục vụ cho mục tiêu chiến lược của thành phố về chuyển giao khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển nhân tài và quản trị siêu đô thị.

“Trong quý 1/2026, UBND thành phố sẽ hoàn thành việc rà soát, phân loại và ban hành kế hoạch triển khai đối với các nội dung hợp tác, sáng kiến nêu trên và các cam kết đạt được từ Diễn đàn, làm cơ sở phân kỳ tổ chức thực hiện, theo dõi, đánh giá và đề xuất”, ông Nguyễn Lộc Hà cho hay.

Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 có sự tham dự của 1.800 đại biểu của gần 100 đoàn khách quốc tế đến từ hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ; sự hiện diện của nhiều tổ chức quốc tế uy tín, các Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 và mạng lưới chuyên gia, doanh nghiệp toàn cầu, Diễn đàn đã khẳng định rõ vị thế ngày càng cao của Việt Nam, cũng như của TP.HCM, trong hợp tác kinh tế - khoa học công nghệ toàn cầu.

