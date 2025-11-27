Nhiều công nghệ tương lai 'make in Vietnam' xuất hiện tại Diễn đàn Kinh tế mùa thu

Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025, nhiều công nghệ hiện đại ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) do các doanh nghiệp Việt Nam nghiên cứu và sản xuất, lần đầu được giới thiệu tại đây. Không chỉ trưng bày công nghệ mới, khu triển lãm trở thành “phòng thí nghiệm mở”, được nhiều người trẻ trực tiếp trải nghiệm một cách thích thú.
Đó là mô-đun camera hình cầu ORUS - thiết bị do Việt Nam tự thiết kế, có khả năng định vị, quay - quét 360 độ, chụp ảnh nhiệt và theo dõi mục tiêu từ xa; máy bay không người lái; ứng dụng C - Health - giải pháp theo dõi sức khỏe mọi lúc. Đặc biệt, các doanh nghiệp và trường đại học giới thiệu giải pháp hạ tầng - công nghệ phân tích dữ liệu lớn (Big data) do Việt Nam tự phát triển, giúp giảm 30-40% chi phí so với mua bản quyền nước ngoài...
