Nhiều công nghệ tương lai 'make in Vietnam' xuất hiện tại Diễn đàn Kinh tế mùa thu

Dòng camera AI thế hệ mới, lần đầu ra mắt tại TP.HCM, có khả năng nhận biết cảm xúc (vui - buồn - trung tính) và phân tích hành vi, cảnh báo bất thường, tự động chào đón khách đã đăng ký nhận diện. Đặc biệt, thiết bị còn xác định được độ tuổi, trang phục và cho phép kết nối với hệ thống hội nghị quy mô lớn