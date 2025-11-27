Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Nhiều công nghệ tương lai 'make in Vietnam' xuất hiện tại Diễn đàn Kinh tế mùa thu

Nguyên Nga
Nguyên Nga
27/11/2025 09:47 GMT+7

Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025, nhiều công nghệ hiện đại ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) do các doanh nghiệp Việt Nam nghiên cứu và sản xuất, lần đầu được giới thiệu tại đây. Không chỉ trưng bày công nghệ mới, khu triển lãm trở thành “phòng thí nghiệm mở”, được nhiều người trẻ trực tiếp trải nghiệm một cách thích thú.

Đó là mô-đun camera hình cầu ORUS - thiết bị do Việt Nam tự thiết kế, có khả năng định vị, quay - quét 360 độ, chụp ảnh nhiệt và theo dõi mục tiêu từ xa; máy bay không người lái; ứng dụng C - Health - giải pháp theo dõi sức khỏe mọi lúc. Đặc biệt, các doanh nghiệp và trường đại học giới thiệu giải pháp hạ tầng - công nghệ phân tích dữ liệu lớn (Big data) do Việt Nam tự phát triển, giúp giảm 30-40% chi phí so với mua bản quyền nước ngoài...

- Ảnh 1.

Khu triển lãm tại Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 trở thành “phòng thí nghiệm mở”, nơi người trẻ trực tiếp trải nghiệm các ứng dụng chuyển đổi số xanh, AI và thiết bị công nghệ cao

ẢNH: NHẬT THỊNH

- Ảnh 2.

Đứng trước máy tính bảng, quét khuôn mặt và đợi khoảng 20 giây, người dùng đã có thể nhận ngay bản phân tích sức khỏe tổng hợp, gồm nhịp tim, huyết áp, nhịp thở, mức độ căng thẳng, BMI, điểm sinh tồn và nguy cơ rối loạn chuyển hóa. Đây là một trong những mô hình thu hút nhất là ứng dụng C - Health, giải pháp theo dõi sức khỏe mọi lúc mọi nơi của của Công ty CMC TS

ẢNH: NHẬT THỊNH

- Ảnh 3.

Thiết bị tích hợp AI, nhận diện khuôn mặt và kiểm tra sức khỏe cũng là sản phẩm thu hút sự quan tâm của khách tham dự Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025

ẢNH: NHẬT THỊNH

- Ảnh 4.

Túi đồ được sử dụng để chứa thực phẩm của thiết bị không người lái nhằm vận chuyển trong đợt cứu trợ vừa qua tại Nha Trang

ẢNH: NHẬT THỊNH

- Ảnh 5.

Mô-đun camera hình cầu ORUS - thiết bị do Việt Nam tự thiết kế, có khả năng định vị, quay - quét 360 độ, chụp ảnh nhiệt và theo dõi mục tiêu từ xa. Sản phẩm đã bán được khoảng 100 chiếc ở nước ngoài, lần đầu ra mắt tại TP.HCM

ẢNH: NHẬT THỊNH

- Ảnh 6.

Mô hình triển lãm thương mại số cho phép doanh nghiệp tham gia hội chợ trực tuyến, xây dựng gian hàng ảo và giao thương trực tiếp giữa nhà mua và nhà bán, được duy trì liên tục 365 ngày, 24/7 trên nền tảng số hóa. Nền tảng này có thể giúp doanh nghiệp giảm chi phí từ 50 - 80% và mở rộng thị trường xuất khẩu nhanh, hiệu quả hơn. Sản phẩm của Công ty CP Công nghệ Arobid Arobid

ẢNH: NHẬT THỊNH

- Ảnh 7.

Dòng camera AI thế hệ mới, lần đầu ra mắt tại TP.HCM, có khả năng nhận biết cảm xúc (vui - buồn - trung tính) và phân tích hành vi, cảnh báo bất thường, tự động chào đón khách đã đăng ký nhận diện. Đặc biệt, thiết bị còn xác định được độ tuổi, trang phục và cho phép kết nối với hệ thống hội nghị quy mô lớn

ẢNH: NHẬT THỊNH

- Ảnh 8.

Máy bay không người lái Hera do Công ty Realtime Robotics Việt Nam (RtR) - một công ty công nghệ Việt Nam - phát triển và sản xuất. Sản phẩm được đánh giá cao với khả năng hoạt động đa địa hình, có thể gấp gọn, phục vụ cho hoạt động quân đội. Doanh nghiệp đã xuất khẩu sản phẩm này sang Mỹ

ẢNH: HOÀNG HY

- Ảnh 9.

- Ảnh 10.

Ngoài nhóm sản phẩm do Việt Nam làm chủ công nghệ, triển lãm còn có trưng bày robot công nghiệp của Foxconn Industrial Internet (Đài Loan)

ẢNH: NHẬT THỊNH

- Ảnh 11.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) Stephan Mergenthaler và các lãnh đạo cao cấp tại triển lãm công nghệ trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025

ẢNH: NHẬT THỊNH

- Ảnh 12.

Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 đạt nhiều kết quả vượt mong đợi

ẢNH: NHẬT THỊNH


Tin liên quan

TP.HCM phải tiên phong chuyển đổi xanh, chuyển đổi số

TP.HCM phải tiên phong chuyển đổi xanh, chuyển đổi số

Đó là yêu cầu và cũng là kỳ vọng của Thủ tướng Chính phủ gửi gắm tới TP.HCM trong phiên đối thoại tại Diễn đàn kinh tế mùa thu 2025 chiều 26.11.

TP.HCM và WEF ra Tuyên bố thúc đẩy sản xuất thông minh cho tương lai Việt Nam

Khám phá thêm chủ đề

công nghệ tương lai camra diễn đàn kinh tế mùa thu 2025
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận