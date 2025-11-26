Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Chính sách - Phát triển

TP.HCM và WEF ra Tuyên bố thúc đẩy sản xuất thông minh cho tương lai Việt Nam

Nguyên Nga
Nguyên Nga
26/11/2025 19:41 GMT+7

Chiều 26.11, tại phiên chính thức Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025, TP.HCM và Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) đã ra Tuyên bố chung về sáng kiến thúc đẩy sản xuất thông minh và chuyển đổi công nghiệp có trách nhiệm tại Việt Nam.

Đây là dấu mốc quan trọng, không chỉ gắn kết Việt Nam với mạng lưới đổi mới toàn cầu mà còn đánh dấu một sáng kiến hợp tác tiên phong giữa Việt Nam và Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) trong lĩnh vực chuyển đổi sản xuất thông minh tại các quốc gia đang phát triển.

Theo đó, hai bên nhất trí cùng nhau thực hiện sáng kiến thúc đẩy sản xuất thông minh và chuyển đổi công nghiệp có trách nhiệm tại TP.HCM nói riêng, Việt Nam nói chung trên cơ sở phù hợp. Qua đó đóng góp vào quá trình phát triển Hệ điều hành Lighthouse (Lighthouse OS) ở phạm vi toàn cầu.

Đồng thời hỗ trợ chiến lược về sản xuất thông minh và triển khai thí điểm tại TP.HCM, Việt Nam thông qua các công cụ thực tiễn, triển khai những hoạt động nâng cao năng lực và chia sẻ tri thức.

TP.HCM và WEF ra Tuyên bố thúc đẩy sản xuất thông minh cho tương lai Việt Nam- Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn cùng lãnh đạo Bộ Ngoại giao chứng kiến nghi thức ra Tuyên bố chung về hợp tác thúc đẩy sản xuất thông minh giữa TP.HCM và WEF

ẢNH: NHẬT THỊNH

Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại TP.HCM (HCMC C4IR) và Trung tâm Sản xuất tiên tiến và Chuỗi cung ứng của WEF (AMSC) được giao phối hợp xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động thuộc sáng kiến Lighthouse OS tại Việt Nam.

Tuyên bố chung giữa TP.HCM và WEF là cột mốc quan trọng khẳng định vị thế của TP.HCM và Việt Nam như một đối tác đồng kiến tạo trong các sáng kiến toàn cầu do WEF dẫn dắt, phản ánh vị thế mới của Việt Nam và TP.HCM trong mạng lưới hợp tác quốc tế.

Trước đó, trong bài trình bày với chủ đề: "Hành trình chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số: Điển hình của Việt Nam và TP.HCM" trong khuôn khổ phiên chính thức Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025, diễn ra sáng 26.11, ông Phạm Bình An, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM, cho biết thành phố đã bước đầu triển khai 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến giao thông xanh, năng lượng tái tạo, công nghiệp tuần hoàn, quản trị thông minh và hạ tầng số. Thành phố đang xây dựng các khu công nghiệp công nghệ cao, trung tâm điều hành đô thị thông minh và mô hình thí điểm giám sát, quản lý môi trường theo thời gian thực.

