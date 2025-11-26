Nhà sáng lập Robotics khuyên giới trẻ: 'Hãy học tiếng Anh và học thật giỏi'

39% kỹ năng lao động sẽ được thay đổi bởi AI

Chia sẻ với gần 500 người trẻ tiêu biểu của TP.HCM tại tọa đàm, ông Daniel Theobald nói, người trẻ luôn có khát làm chủ công nghệ và đổi mới, khát khao khởi nghiệp nhưng tỷ lệ thất bại khá cao. Thế nên, "cần có tinh thần dám khác biệt, dám thất bại", đặc biệt phải biết chia sẻ, học hỏi một cách thành công những thất bại của mình, thất bại của người khác.

Cá nhân ông thành công như ngày hôm nay nhờ sự khác biệt, không đi theo đám đông và luôn tìm kiếm cơ hội để trở nên độc đáo.

Ông Daniel Theobald - nhà sáng lập và Giám đốc điều hành Vecna Robotics tại Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 ẢNH: NHẬT THỊNH

Nhà sản xuất robot tự động nổi tiếng thế giới này nhấn mạnh: Đây là một trong những kỹ năng lớn nhất mà người trẻ cần học. Vấn đề là đừng quá phấn khích trước các mô hình ngôn ngữ lớn hay các công nghệ mới. Hãy tìm một vấn đề cụ thể, thực chất, làm thế nào để có ai đó sẵn sàng trả tiền thật để giải quyết. Từ đó, tập trung giải quyết vấn đề theo cách đơn giản nhất và phải hiệu quả kinh tế rồi tiếp tục đi lên.

Một điều ông đặc biệt lưu ý với giới trẻ đam mê công nghệ là hãy học giỏi tiếng Anh. Ông Daniel Theobald nói: "Tôi may mắn được sinh ra và nói tiếng Anh từ đầu. Tiếng Anh đã trở thành ngôn ngữ kỹ thuật của cả thế giới. Muốn thành công, muốn giỏi công nghệ, hãy học tiếng Anh và học thật giỏi".

Tọa đàm "Thế hệ thông minh đương thời" với dự tham dự của nhiều diễn giả trong và ngoài nước lĩnh vực AI, robot, phần mềm công nghệ... ẢNH: NHẬT THỊNH

Cũng trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025, tại talkshow Intelligent Generation NOW - Thế hệ thông minh đương thời, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) Stephan Mergenthaler đưa ra con số dự báo đến năm 2030, 39% kỹ năng của người lao động sẽ thay đổi. Số liệu này được công bố trong báo cáo Future of Jobs được thực hiện 2 năm 1 lần của WEF, khảo sát và lấy ý kiến một mạng lưới rất lớn các chuyên gia và doanh nghiệp toàn cầu.

Ông Daniel Theobald - người sáng lập và Giám đốc điều hành Vecna Robotics; đồng sáng lập và chủ tịch của MassRobotics. Ông đi đầu trong nghiên cứu và phát triển robot trong hơn 20 năm, hợp tác với DARPA, DoD, NASA, NIH, USDA và nhiều tổ chức khác để phát triển các hệ thống tự động mạnh mẽ và nhanh nhẹn cho các ứng dụng thực tế. Có kiến thức chuyên sâu về ngành và thực tiễn đổi mới liên tục của Daniel đã đưa Vecna Robotics trở thành nhà cung cấp hàng đầu các giải pháp xử lý vật liệu tự động và tối ưu hóa quy trình làm việc. Vecna Robotics cung cấp một đội ngũ robot di động tự động và công cụ điều phối Pivotal™ để tối ưu hóa và điều phối việc vận chuyển hàng hóa trong các môi trường công nghiệp, bao gồm kho bãi, trung tâm phân phối và cơ sở sản xuất.

Giáo sư Scott Thompson-Whiteside, Tổng giám đốc Đại học RMIT Việt Nam, cho rằng những thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu đòi hỏi các giải pháp sáng tạo và thế hệ trẻ Việt Nam với sự am hiểu công nghệ, tính linh hoạt và tư duy đột phá sẽ là lực lượng đi đầu trong phát triển các công nghệ xanh và giải pháp số thân thiện môi trường. Với năng lượng, tri thức và tinh thần dẫn dắt của thanh niên, chúng ta hoàn toàn có thể cùng nhau kiến tạo một tương lai bền vững, bao trùm và kiên cường cho Việt Nam và toàn khu vực.

Chia sẻ lời khuyên giới trẻ, giáo sư này nói ngắn gọn: "Tinh thần “học nhanh - thử nhanh - thất bại nhanh - cải thiện nhanh” sẽ là điều mà tôi hy vọng các bạn mang theo sau buổi thảo luận hôm nay".

Giáo sư Scott Thompson-Whiteside, Tổng giám đốc Đại học RMIT Việt Nam ẢNH: NHẬT THỊNH

Công việc kết hợp giữa con người và công nghệ sẽ tăng mạnh trong 5 năm tới

Đáng nói là khi kỹ năng của người lao động thay đổi, máy móc lấy hết việc của con người là điều được cảnh báo, đồng nghĩa tỷ lệ mất việc làm gia tăng. "Thế giới hiện nay đang thay đổi rất nhanh, dự đoán các kỹ năng cần thiết của năm 2030 sẽ gắn liền với công nghệ, trong đó có AI (trí tuệ nhân tạo) và dữ liệu lớn, mạng và an ninh mạng, kỹ thuật số... với 39% các kỹ năng cốt lõi sẽ thay đổi. Xó nghĩa là công việc tương lai của các bạn sẽ đòi hỏi những kỹ năng mà thậm chí hiện nay các bạn còn chưa từng nghe đến", vị này lưu ý.

Tuy nhiên, quan điểm của WEF đưa ra là công nghệ sẽ không thay thế con người. Đặc biệt, tư duy sáng tạo là rất bản năng của con người. Thế nên, khảo sát của WEF cho thấy, các công việc do con người thực hiện hoàn toàn vẫn chiếm 47% trong cơ cấu nhiệm vụ của một doanh nghiệp. Trong vòng 5 năm tới, tỷ lệ những công việc do công nghệ đảm trách và những công việc được thực hiện nhờ sự kết hợp giữa công nghệ và con người vẫn sẽ gia tăng đáng kể.

Giám đốc điều hành WEF Stephan Mergenthaler tại Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 ẢNH: NHẬT THỊNH

Từ đó, ông Stephan Mergenthaler nhấn mạnh: "Hợp tác giữa con người và máy móc là điều mà người lao động, đặc biệt là lao động trẻ cần chuẩn bị. Khảo sát cho thấy, có đến 62% doanh nghiệp tìm kiếm những nhân sự có khả năng cộng tác tốt với AI. Và đó chính là điều các công ty mong đợi ở thế hệ lao động tiếp theo".

Thế nên, nguồn lao động hiện nay và cả tương lai sẽ cần một sự thay đổi trong tư duy, thay đổi cách nhìn nhận về việc hợp tác giữa con người và máy móc và với AI. Nếu thay đổi tốt và liên tục, không bao giờ con người mất việc bởi máy móc, AI cả.

Giám đốc điều hành WEF khẳng định: "Đây không phải cạnh tranh, mà là hợp tác, là xây dựng các nhóm làm việc kết hợp những gì tốt nhất của AI và những gì tốt nhất của con người".