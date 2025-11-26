TP.HCM sẽ trở thành siêu đô thị quốc tế

TP.HCM mới định hình lại không gian và trụ cột phát triển

Phát biểu khai mạc sự kiện, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang nhìn nhận TP đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với tầm nhìn rộng mở và khát vọng nâng tầm đô thị lên vị thế quốc tế. Với hơn 14 triệu dân và đóng góp gần 25% GDP cả nước, TP.HCM tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm đào tạo, kinh tế, thương mại, tài chính, công nghiệp, giáo dục, y tế và giao thương quốc tế của VN.

Sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu, TP đang tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, xây dựng chiến lược mới dựa trên tư duy đa tầng và tích hợp kết nối. Cụ thể, TP.HCM định hình 3 vùng, 3 hành lang và 5 trụ cột chiến lược, gồm: công nghiệp công nghệ cao và đổi mới sáng tạo với động lực là công nghệ số, AI và dữ liệu lớn; logistics gắn với cảng biển, hàng không, khu mậu dịch tự do; phát triển trung tâm tài chính quốc tế; thúc đẩy du lịch và công nghiệp văn hóa như các ngành tạo giá trị gia tăng; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ theo chuẩn khu vực và quốc tế.

Tuy nhiên, trên hành trình hướng tới một đại đô thị hiện đại và năng động, TP.HCM vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức. Áp lực quản trị của một đô thị quy mô lớn, sự thiếu hụt nguồn lực tài chính - công nghệ - hạ tầng, cùng với nhu cầu cấp thiết về đội ngũ nhân lực chất lượng cao đang tạo ra những điểm nghẽn đáng kể. Bên cạnh đó, hệ thống logistics và giao thông chưa hoàn chỉnh, chất lượng dịch vụ công cần tiếp tục nâng cao, thủ tục hành chính phải cải thiện mạnh hơn. Trong khi đó, sự cạnh tranh giữa các trung tâm kinh tế trong khu vực ngày càng gay gắt.

Để vượt qua những thách thức này, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang nhấn mạnh TP phải đổi mới quyết liệt hơn, phát huy tối đa nội lực và chủ động mở rộng hợp tác để thu hút chuyên gia, trí thức, doanh nghiệp (DN) trong và ngoài nước.

"Dù phải đối diện nhiều thách thức, TP đang kiên định con đường đổi mới, mở rộng hợp tác và thu hút nguồn lực để tạo nên bước chuyển mạnh mẽ trong giai đoạn phát triển mới. Sự kiện hôm nay mở ra không gian đối thoại chiến lược cởi mở, tin cậy giữa lãnh đạo TP với đội ngũ chuyên gia, học giả và lãnh đạo của các tập đoàn trong nước lẫn quốc tế. Đây là cơ hội để TP.HCM lắng nghe các khuyến nghị, tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm trong chiến lược phát triển mới, đồng thời thể hiện cam kết cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh, nâng cao năng lực quản trị và tháo gỡ điểm nghẽn cho DN", ông Trần Lưu Quang gợi mở.

Trong phiên đối thoại kéo dài gần 90 phút do Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang và Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được chủ trì, rất nhiều lãnh đạo các tập đoàn lớn trong và ngoài nước đã chia sẻ góp ý và bày tỏ được hợp tác với TP thực hiện các dự án lớn về chuyển đổi số - chuyển đổi xanh, hạ tầng số - hạ tầng chiến lược, trung tâm tài chính quốc tế, phát triển nhân lực công nghệ cao (đặc biệt là AI)…

Cũng trong khuôn khổ chương trình, nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác quan trọng được ký kết giữa các sở, ngành TP.HCM với DN và đối tác quốc tế, trải rộng từ AI, bán dẫn, dữ liệu, logistics, trung tâm tài chính, chuỗi cung ứng, đến công nghệ không gian tầm thấp. Sự tham dự và quan tâm của các tập đoàn hàng đầu thế giới như: Sun Seven Stars, Huawei, Foxconn, Schneider Electric, Siemens, Hitachi, Hikvision, Sunwah, Nokia… cho thấy sức hút ngày càng lớn của TP.HCM như một điểm đến đầu tư công nghệ, hạ tầng thế hệ mới. Các tập đoàn đều chung kỳ vọng TP.HCM sẽ trở thành trung tâm công nghệ - công nghiệp - tài chính của khu vực, nơi họ có thể thử nghiệm mô hình mới, phát triển R&D, mở rộng chuỗi cung ứng và đồng hành cùng chiến lược tăng trưởng xanh của VN.

Hành trình rất khó nhưng không thể không làm

Bày tỏ xúc động trước những chia sẻ rất chân thành và tâm huyết từ các DN, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định các ý kiến đã truyền cảm hứng mạnh mẽ để VN tiếp tục các công việc rất khó nhưng không thể không làm. Đó là 2 mục tiêu trăm năm: đến 2030 kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, VN sẽ trở thành nước đang phát triển, có nền công nghiệp hiện đại và nước có thu nhập trung bình cao; tới 2045 kỷ niệm 100 năm thành lập nước, trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao.

Thủ tướng nhìn nhận đây là 2 mục tiêu rất thách thức nhưng VN đã thể hiện quyết tâm bằng những lộ trình cụ thể, trong năm nay phải đạt tăng trưởng 8% và từ 2026 đặt tăng trưởng 2 con số liên tiếp trong 10 - 15 năm. Trên hành trình đó, sự ủng hộ, hỗ trợ của bạn bè thế giới trên tinh thần cùng lắng nghe, thấu hiểu, cùng chia sẻ và hành động, cùng làm, cùng hưởng chiến thắng, cùng phát triển là động lực quan trọng. Chính những tình cảm này đã cổ vũ VN quyết tâm thực hiện bằng được các mục tiêu trên tinh thần biến không thành có, biến khó thành dễ, biến điều không thể thành có thể.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, VN nói chung và TP.HCM nói riêng đang đứng trước một bối cảnh đặc biệt: Thế giới biến động nhanh, khó lường, chủ nghĩa đa phương bị đe dọa. Tăng trưởng thế giới chậm lại, hậu quả của đại dịch Covid-19 vẫn còn. Nợ công tăng lên, thương mại toàn cầu sụt giảm do chính sách thuế quan, đồng nghĩa lưu thông hàng hóa sụt giảm, ảnh hưởng trực tiếp tới tình hình sản xuất kinh doanh và sinh kế, thu nhập của người dân… Trong bối cảnh đó, VN vẫn kiên định với định hướng xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện 3 đột phá chiến lược là: thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị thông minh. Điều tiết giữa 3 đột phá bằng cách làm thông dụng, theo chuẩn mực quốc tế, và vì sự phát triển chung của thế giới.

Với riêng TP.HCM, lãnh đạo TP đã xác định rất rõ 5 trụ cột phát triển và muốn làm được thì phải có vốn, phát triển thị trường vốn. Đó là lý do TP.HCM phải phát triển trung tâm tài chính quốc tế. Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 222, Chính phủ đã có 8 Nghị định, mọi thứ đang chuẩn bị rất tốt và TP.HCM sẽ sớm ra mắt trung tâm tài chính quốc tế ngay trong năm nay. Theo Thủ tướng, TP.HCM rất cần sự ủng hộ của các lãnh đạo DN thế giới, các định chế tài chính quốc tế. Bên cạnh đó, về hạ tầng, TP.HCM cần sự hợp tác của bạn bè quốc tế để phát triển hạ tầng số. Đi kèm theo là thể chế, trung tâm tài chính của TP.HCM ra đời sau thì sẽ phải có những thể chế cạnh tranh hơn. Người đứng đầu Chính phủ kỳ vọng khi TP công bố các thể chế thì DN quốc tế sẽ ủng hộ, đầu tư. Ngoài ra, TP.HCM mong muốn được học hỏi về phát triển nguồn nhân lực và quản trị thông minh.

"Với truyền thống năng động sáng tạo, cùng sự hỗ trợ, giúp đỡ của các bạn, tôi tin chắc TP.HCM sẽ phát triển thật sự thành đầu tàu kinh tế của VN, đủ sức cạnh tranh với các thành phố lớn trên thế giới và thành siêu đô thị quốc tế như kỳ vọng của Tổng Bí Thư Tô Lâm", Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được bày tỏ trân trọng ghi nhận và đánh giá cao ý kiến đóng góp của các đại biểu của DN, địa phương, tổ chức quốc tế. Ông khẳng định đây là những đóng góp hết sức quý báu giúp TP hoàn thiện hơn quá trình hoạch định chính sách, hỗ trợ DN và định hình chiến lược phát triển trong thời gian tới.

TP.HCM nói riêng cũng như VN nói chung xác định phải tự lực tự cường, đi lên từ bàn tay khối óc, chân trời cửa biển của mình. Song không thể thiếu sự giúp đỡ, hỗ trợ của bạn bè quốc tế. Lịch sử đã chứng minh VN có thể vượt qua mọi khó khăn, đánh thắng mọi kẻ thù, vươn lên trỗi dậy từ tro tàn chiến tranh, nhờ nội lực quyết định nhưng sự giúp đỡ của thế giới rất quan trọng và cần thiết. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính TP.HCM đang khẩn trương hoàn thiện các điều kiện tốt nhất để sẵn sàng vận hành Trung tâm Tài chính quốc tế, phấn đấu cao nhất đưa Trung tâm đi vào hoạt động trong tháng 12 năm nay; cam kết tạo môi trường thuận lợi, minh bạch, hấp dẫn để thu hút các nhà đầu tư. TP cũng cam kết tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm thủ tục không cần thiết, nâng cao chất lượng phục vụ của chính quyền đối với nhà đầu tư, DN. Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được

