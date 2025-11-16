Hai cực y tế mới: Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu cũ

Đồng thời, Sở Y tế TP.HCM đề xuất đẩy mạnh triển khai các hoạt động xã hội hóa tại những đơn vị có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực và nhu cầu phát triển dịch vụ y tế chất lượng cao.

BV đa khoa Bình Dương lớn nhất TP.HCM ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Bên cạnh đó, Sở Y tế sẽ tiếp tục tổ chức rà soát, đánh giá toàn diện hiệu quả hoạt động của các bệnh viện (BV), trên cơ sở đó đề xuất phương án sắp xếp, tổ chức lại đối với các đơn vị hoạt động chưa hiệu quả, bảo đảm phù hợp với quy hoạch mạng lưới y tế TP.HCM và định hướng phát triển hệ thống y tế công lập theo hướng tinh gọn, hiệu quả, bền vững.

Cụ thể, BV đa khoa Vũng Tàu được đầu tư xây dựng mới và đi vào hoạt động từ năm 2022. BV có quy mô 420 giường, 24 khoa phòng, 600 nhân viên y tế và người lao động. BV vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong phát triển các chuyên khoa đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân trên địa bàn.

Sở Y tế đã giao cho 8 BV chuyên sâu của TP.HCM ký kết hợp tác với BV đa khoa Vũng Tàu giai đoạn 2025 - 2028. 8 BV đảm trách hỗ trợ phát triển các chuyên khoa cấp cứu, nội, ngoại, sản, nhi, chấn thương chỉnh hình, gây mê - hồi sức, thận nhân tạo, chẩn đoán hình ảnh, phục hồi chức năng, giải phẫu bệnh, răng hàm mặt, tai mũi họng, mắt…

Riêng BV Nhân dân Gia Định đóng vai trò hạt nhân, có nhiệm vụ hỗ trợ BV đa khoa Vũng Tàu chuẩn hóa quản trị nhân lực, quản trị chất lượng, quản trị rủi ro; đồng thời đồng hành cùng BV đa khoa Vũng Tàu trong lộ trình phát triển thành BV cấp chuyên sâu và hỗ trợ chuyển đổi số hướng tới xây dựng BV thông minh.

Với sự hỗ trợ toàn diện của BV chuyên sâu, cùng sự nỗ lực của mình, lãnh đạo ngành y tế TP.HCM kỳ vọng BV đa khoa Vũng Tàu sẽ sớm trở thành cực y tế mới của TP.HCM. BV sớm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh chất lượng cao cho người dân phố biển, có năng lực xử lý cấp cứu, triển khai nhiều kỹ thuật chuyên khoa, hạn chế tối đa chuyển tuyến; góp phần tạo dựng hệ thống y tế đa cực, chất lượng đồng đều của toàn TP.HCM trong tình hình mới.

"BV đa khoa Vũng Tàu có vị trí chiến lược về y tế, vừa là điểm tựa chăm sóc sức khỏe cho hơn nửa triệu dân địa bàn và đông đảo khách du lịch, vừa đảm nhận nhiệm vụ nghiên cứu triển khai y tế biển trong thời gian sắp tới",

PGS-TS Tăng Chí Thượng giao nhiệm vụ như trên. Bên cạnh đó, BV cũng được tái cấu trúc trong thời gian tới theo hướng chuyên sâu.

Trong khi đó, BV đa khoa Bình Dương được xem là BV có quy mô lớn nhất TP.HCM hiện nay. BV có diện tích 16 ha, quy mô 1.500 giường bệnh, dự kiến hoàn thành trong năm 2026. Sở Y tế TP.HCM xác định xây dựng BV này trở thành cơ sở y tế chuyên sâu toàn diện, là trọng điểm của cụm y tế vùng Đông Nam TP.HCM. Các lĩnh vực mũi nhọn được định hướng gồm: chấn thương chỉnh hình, tim mạch can thiệp, hồi sức tích cực và ung bướu. Song song đó, BV định hướng mở rộng các kỹ thuật can thiệp nội mạch, ngoại niệu - nam học, hồi sức nhi và sản khoa chuyên sâu; đồng thời tăng cường năng lực hỗ trợ sinh sản, chẩn đoán tiền sản, di truyền học và gây mê hồi sức.

Đối với BV Y học cổ truyền Bà Rịa-Vũng Tàu, giao BV Y học cổ truyền TP.HCM hỗ trợ toàn diện. BV Phổi Phạm Hữu Chí (Bà Rịa-Vũng Tàu cũ) sẽ được giao BV Phạm Ngọc Thạch hỗ trợ toàn diện.

Đặc biệt, trước đó, từ tháng 9.2025, ngành y tế TP.HCM đã dốc toàn lực, luân chuyển bác sĩ chuyên khoa giỏi gồm nội, ngoại, sản nhi… ra đặc khu Côn Đảo để khám chữa bệnh cho người dân. Đến nay, nhiều ca chấn thương nặng, đột quỵ, sinh đẻ đã thực hiện tại chỗ…