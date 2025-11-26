Việt Nam cam kết hợp tác hiệu quả để giải quyết thách thức toàn cầu

Sáng 26.11, Diễn đàn Kinh tế mùa thu lần thứ 1 năm 2025 với chủ đề "chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số" chính thức được khai mạc tại TP.HCM. Phát biểu khai mạc, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho biết thế giới đang chuyển động với tốc độ chưa từng có khi mô hình tăng trưởng, chuỗi cung ứng và cấu trúc kinh tế toàn cầu tái định hình theo hướng xanh - số - bền vững. Trong bối cảnh đó, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số không còn là xu hướng mà đã trở thành mệnh lệnh của thời đại, là chìa khóa đảm bảo năng lực cạnh tranh, an ninh năng lượng, môi trường và chất lượng sống của người dân. Với quan điểm xuyên suốt “lấy con người làm trung tâm, mục tiêu và động lực phát triển”, Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng xác định đây là yêu cầu khách quan và là ưu tiên chiến lược cho tăng trưởng nhanh và bền vững.

Thành phố đặt mục tiêu đi đầu về chuyển đổi xanh, phát triển đô thị thông minh, thu hút đầu tư công nghệ cao và xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế - nền tảng để trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, công nghệ và dịch vụ hàng đầu khu vực. TP.HCM sẵn sàng là nơi tiên phong thử nghiệm chiến lược mới, nơi khởi nguồn ý tưởng mới và lan tỏa các mô hình thành công cho cả nước. Bí thư Thành ủy TP.HCM kỳ vọng Diễn đàn Kinh tế mùa thu sẽ mở ra cơ hội hợp tác mạnh mẽ, tạo thêm động lực để thành phố và Việt Nam bứt phá trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.

Diễn đàn Kinh tế mùa thu lần thứ 1 năm 2025 được khai mạc tại TP.HCM ẢNH: BTC

Phát biểu chào mừng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thay mặt Đảng, Chính phủ hoan nghênh tất cả đại biểu đã tham dự Diễn đàn kinh tế mùa thu lần thứ 1. Diễn đàn lần này không chỉ là sự kiện quốc tế quan trọng mà còn mở ra một dấu mốc trong quá trình hòa nhập quốc tế của Việt Nam. Thế giới hiện chứng kiến sự phân cực về chính trị, phân mảnh về thể chế và phân hóa về phát triển; tăng trưởng kinh tế thế giới chậm lại sau đại dịch Covid-19; thương mại thế giới sụt giảm, đứt gãy các chuỗi cung ứng, sản xuất kinh doanh bị trì trệ và làm suy giảm công ăn việc làm, sinh kế của người dân. Điều đó mang lại những khó khăn thách thức nhưng cũng tạo ra những thời cơ thuận lợi và nhất là đòi hỏi chúng ta phải đoàn kết để có thêm sức mạnh, hợp tác để tạo ra nguồn lực, chia sẻ đối thoại để củng cố niềm tin, cùng nhau xây đắp một tương lai phát triển mạnh. Trong đó, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh là yêu cầu chiến lược, ưu tiên hàng đầu của mỗi quốc gia, mỗi doanh nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế mùa thu sáng 26.11 ẢNH: NHẬT THỊNH

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Trong bối cảnh ngày nay, không một quốc gia nào có thể tự quyết định sứ mệnh của mình cũng như đơn độc giải quyết các thách thức của thế kỷ và nhân loại, kể cả những nước giàu mạnh nhất. Vì vậy, chúng ta cần tăng cường đoàn kết quốc tế và hợp tác đa phương để giải quyết những thách thức của toàn dân, toàn cầu. Việt Nam tiếp tục khẳng định mọi sự phát triển đều lấy con người, lấy nhân dân làm chủ thể; không đánh đổi công bằng tiến bộ để chạy theo tăng trưởng đơn thuần. Quá trình chuyển đổi xanh phải hướng tới mục tiêu hợp tác quốc tế giúp người dân an toàn, hạnh phúc hơn. Việt Nam luôn là đối tác an toàn, tin cậy, là thành viên của các tổ chức quốc tế trong quá trình này để cùng nhau phát triển nhanh, bền vững, mang lại sự hùng cường cho mỗi quốc gia và sự ấm no hạnh phúc của mỗi người dân. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh sẵn sàng cam kết hợp tác hiệu quả với tất cả quốc gia, doanh nghiệp trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ. Đồng thời kết hợp hài hòa, hợp lý cả nguồn lực bên trong và bên ngoài để từ đó có cơ chế chính sách phù hợp, thúc đẩy tăng trưởng các động lực mới là tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn...