Góp phần đưa quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc lên tầm cao mới

Tại buổi tiếp, bà Bùi Thị Minh Hoài gửi tới các đại biểu tham dự diễn đàn lời chào trân trọng, thân thiết và lời cảm ơn chân thành về những đóng góp quan trọng vào mối quan hệ đoàn kết hữu nghị VN - Trung Quốc thời gian qua. Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN nhấn mạnh những kiến nghị, đề xuất của đại biểu tham dự diễn đàn sẽ được các cơ quan chức năng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước của hai nước lắng nghe, tiếp thu để đưa quan hệ truyền thống hữu nghị của hai nước nói chung và quan hệ nhân dân hai nước lên tầm cao mới.

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Bùi Thị Minh Hoài phát biểu tại buổi tiếp ẢNH: TTXVN

Khẳng định ngoại giao nhân dân là một trong 3 trụ cột của nền ngoại giao VN được Đảng, Nhà nước xác định, bà Bùi Thị Minh Hoài tin tưởng các đại biểu sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, tiếp tục là cầu nối giữa nhân dân VN - Trung Quốc ngày càng khăng khít.