Làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt - Trung

Xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai VN - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược

Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch nước Lương Cường chuyển lời thăm hỏi thân tình, lời chúc tốt đẹp của Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo chủ chốt VN tới Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và các lãnh đạo chủ chốt của Trung Quốc.

Chủ tịch nước chúc mừng Trung Quốc đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới và Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức hợp tác Thượng Hải (SCO); bày tỏ cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình gửi điện mừng và cử Đoàn đại biểu cấp cao do Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Triệu Lạc Tế dẫn đầu dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 tại VN, cũng như cử khối quân nhân tham gia lễ diễu binh, diễu hành.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình gửi lời thăm hỏi thân thiết tới Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước VN; bày tỏ trân trọng, đánh giá cao và chân thành cảm ơn Chủ tịch nước Lương Cường dẫn đầu Đoàn đại biểu VN tham dự Lễ kỷ niệm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đón Chủ tịch nước Lương Cường ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình nhiệt liệt chúc mừng VN tổ chức thành công kỷ niệm 80 năm Quốc khánh; nhấn mạnh hai nước cần tăng cường hợp tác chiến lược, bảo vệ công bằng, chính nghĩa quốc tế, tạo sự ổn định và năng lượng tích cực cho hòa bình và phát triển ở khu vực và thế giới.

Chúc mừng những thành tựu phát triển to lớn của Trung Quốc thời gian qua, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Đảng và Nhà nước VN luôn coi việc củng cố và phát triển quan hệ Việt - Trung là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong tổng thể chính sách đối ngoại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định ủng hộ VN đi lên chủ nghĩa xã hội phù hợp với tình hình đất nước, ủng hộ VN tổ chức thành công Đại hội XIV. Hai bên đi sâu trao đổi về phương hướng và các biện pháp lớn để tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai VN - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược trong thời gian tới.

Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường tiếp xúc cấp cao và các cấp, giữa các ngành trọng yếu ngoại giao, quốc phòng, an ninh; đẩy nhanh kết nối giao thông chiến lược với ưu tiên là hợp tác đường sắt, nâng tầm đầu tư chất lượng cao, thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại, giáo dục, du lịch phát triển cân bằng, bền vững.

Chủ tịch nước Lương Cường gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan ngoại giao và đại diện cộng đồng người VN tại Trung Quốc ẢNH: TTXVN

Về vấn đề trên biển, Chủ tịch nước nhấn mạnh hai bên cần nỗ lực kiểm soát và xử lý tốt hơn bất đồng, đặt mình vào vị trí của nhau, tôn trọng lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhau, phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước của LHQ về luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhất trí thúc đẩy giao lưu cấp cao và các cấp, tăng cường trao đổi kinh nghiệm xây dựng Đảng và quản lý đất nước; triển khai tốt Phiên họp Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương và cơ chế đối thoại chiến lược 3+3; đề nghị hai bên sớm tổ chức Phiên họp lần thứ nhất của Ủy ban liên hợp hợp tác đường sắt; tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực mới nổi, tiếp tục triển khai tốt các hoạt động trong Năm giao lưu nhân văn nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, thực hiện tốt các dự án viện trợ về dân sinh, mang lại lợi ích thiết thực, cụ thể cho người dân hai nước.

Biểu dương nỗ lực vươn lên của cộng đồng người VN ở Trung Quốc

Sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn đại biểu cấp cao VN đã tới thăm, gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người VN tại Trung Quốc. Đại sứ VN tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình cho biết hiện có hơn 100.000 người, trong đó có khoảng 23.000 lưu học sinh sinh sống và học tập tại nhiều tỉnh thành của nước bạn.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi tới toàn thể cộng đồng người VN đang sinh sống, học tập và làm việc tại Trung Quốc, các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán VN những tình cảm chân thành và những lời chúc tốt đẹp nhất. Chủ tịch nước cho biết thời gian qua Đảng đã đưa ra những nghị quyết đặc biệt quan trọng, làm tiền đề để đất nước thực sự cất cánh, bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Kinh tế - xã hội VN trong thời gian qua đã phát triển tích cực; quốc phòng, an ninh được tăng cường, độc lập, chủ quyền quốc gia được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Chủ tịch nước biểu dương tinh thần đoàn kết, nỗ lực vươn lên của cộng đồng người VN ở Trung Quốc, lan tỏa hình ảnh thân thiện, gần gũi về con người VN với bạn bè sở tại và quốc tế. Chủ tịch nước đề nghị Đại sứ quán tiếp tục làm tốt công tác ngoại giao văn hóa, giao lưu nhân dân, công tác lãnh sự, chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp cho kiều bào, lưu học sinh VN tại Trung Quốc.

Tối 4.9, Chủ tịch nước Lương Cường rời thủ đô Bắc Kinh về nước, kết thúc chuyến tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới và làm việc tại Trung Quốc.