Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chính trị

Chủ tịch nước Lương Cường sẽ dự lễ duyệt binh 3.9 tại Trung Quốc

Đậu Tiến Đạt
Đậu Tiến Đạt
29/08/2025 19:49 GMT+7

Chủ tịch nước Lương Cường sẽ tham dự lễ kỷ niệm 80 năm Chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 2 - 4.9.

Ngày 29.8, theo Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Chủ tịch nước Lương Cường sẽ tham dự lễ kỷ niệm 80 năm Chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 2 - 4.9.

Chủ tịch nước Lương Cường sẽ dự lễ duyệt binh 3.9 tại Trung Quốc - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Lương Cường

ẢNH: TTXVN

Như Báo Thanh Niên đã đưa tin, ngày 28.8 tại Bắc Kinh, các quan chức Trung Quốc tổ chức buổi họp báo thông tin về lễ kỷ niệm 80 năm ngày chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới, sự kiện bao gồm cuộc duyệt binh sẽ được tổ chức vào ngày 3.9 tại quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh.

Tại cuộc họp báo, Trợ lý Ngoại trưởng Trung Quốc Hồng Lỗi cho biết 26 người đứng đầu Nhà nước và Chính phủ nước ngoài sẽ tới dự sự kiện.

Những nhân vật đáng chú ý sẽ góp mặt có Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won-shik.

Tại sự kiện, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ duyệt đội hình của hàng chục ngàn binh sĩ tại quảng trường Thiên An Môn.

Trước đó, theo Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, ông Triệu Lạc Tế, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc, sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Trung Quốc thăm chính thức Việt Nam, dự lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh Việt Nam 2.9, đồng chủ trì Phiên họp lần thứ nhất Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc từ ngày 31.8 - 2.9.

Tin liên quan

Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế sẽ dự lễ Quốc khánh 2.9

Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế sẽ dự lễ Quốc khánh 2.9

Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Trung Quốc thăm chính thức Việt Nam, dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh Việt Nam 2.9.

Khám phá thêm chủ đề

chủ tịch nước lương cường trung quốc Duyệt binh 80 năm Quốc khánh 2.9
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận