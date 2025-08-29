Chủ tịch nước Lương Cường sẽ dự lễ duyệt binh 3.9 tại Trung Quốc

Ngày 29.8, theo Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Chủ tịch nước Lương Cường sẽ tham dự lễ kỷ niệm 80 năm Chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 2 - 4.9.

Chủ tịch nước Lương Cường ẢNH: TTXVN

Như Báo Thanh Niên đã đưa tin, ngày 28.8 tại Bắc Kinh, các quan chức Trung Quốc tổ chức buổi họp báo thông tin về lễ kỷ niệm 80 năm ngày chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới, sự kiện bao gồm cuộc duyệt binh sẽ được tổ chức vào ngày 3.9 tại quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh.

Tại cuộc họp báo, Trợ lý Ngoại trưởng Trung Quốc Hồng Lỗi cho biết 26 người đứng đầu Nhà nước và Chính phủ nước ngoài sẽ tới dự sự kiện.

Những nhân vật đáng chú ý sẽ góp mặt có Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won-shik.

Tại sự kiện, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ duyệt đội hình của hàng chục ngàn binh sĩ tại quảng trường Thiên An Môn.

Trước đó, theo Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, ông Triệu Lạc Tế, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc, sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Trung Quốc thăm chính thức Việt Nam, dự lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh Việt Nam 2.9, đồng chủ trì Phiên họp lần thứ nhất Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc từ ngày 31.8 - 2.9.