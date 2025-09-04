Phát huy vai trò của đối ngoại nghị viện trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

Chủ tịch nước Lương Cường một lần nữa bày tỏ trân trọng sự hiện diện của Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Trung Quốc do ông Triệu Lạc Tế dẫn đầu và khối Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 của Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế ẢNH: TTXVN

Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế đánh giá cao thành công chuyến thăm Việt Nam vừa qua đã nâng tầm hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước, góp phần xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung - Việt có ý nghĩa chiến lược.

Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn ưu tiên hàng đầu phát triển quan hệ Việt - Trung; đề nghị hai Đảng, hai nước tăng cường đoàn kết, hợp tác. Khẳng định ủng hộ hai bên phát huy vai trò của đối ngoại nghị viện là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ song phương.

Chủ tịch nước chúc mừng hai bên tổ chức thành công phiên họp đầu tiên của Ủy ban hợp tác liên nghị viện Việt Nam - Trung Quốc, đề nghị Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, với trọng trách cơ quan lập pháp tối cao, tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để hai nước tăng cường tin cậy chính trị, nâng cao hiệu quả hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, ủng hộ, hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển, củng cố nền tảng xã hội cho quan hệ hai nước.

Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế khẳng định Nhân đại toàn quốc Trung Quốc coi trọng và sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam triển khai hiệu quả nhận thức chung giữa lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước; đề nghị hai bên tăng cường trao đổi cấp cao, phát huy hiệu quả vai trò của các cơ chế hợp tác quan trọng giữa hai nước.

Phát huy vai trò của cơ quan lập pháp tối cao trong việc tăng cường tin cậy chính trị, nâng cao hiệu quả hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, nhất là các điểm sáng mới trong hợp tác song phương như khoa học công nghệ, kết nối hạ tầng giao thông chiến lược, sớm tổ chức phiên họp thứ nhất Ủy ban liên hợp hợp tác đường sắt Trung Quốc - Việt Nam; nâng cao hiệu quả hợp tác trong các lĩnh vực du lịch, giáo dục, văn hóa, giao lưu nhân dân, củng cố nền tảng dân ý vững chắc cho quan hệ Trung - Việt.

Đây là hoạt động cuối cùng của Chủ tịch nước Lương Cường trong chuyến công tác dự Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới và làm việc tại Trung Quốc.

Tối cùng ngày, Chủ tịch nước Lương Cường và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Bắc Kinh lên đường về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác.