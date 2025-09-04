Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chính trị

Phát huy vai trò của đối ngoại nghị viện trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

Đậu Tiến Đạt
Đậu Tiến Đạt
theo TTXVN
04/09/2025 21:59 GMT+7

Chiều 4.9, nhân dịp tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới và làm việc tại Trung Quốc, Chủ tịch nước Lương Cường đã hội kiến ông Triệu Lạc Tế, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.

Chủ tịch nước Lương Cường một lần nữa bày tỏ trân trọng sự hiện diện của Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Trung Quốc do ông Triệu Lạc Tế dẫn đầu và khối Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 của Việt Nam.

Phát huy vai trò của đối ngoại nghị viện trong quan hệ Việt Nam -Trung Quốc - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế

ẢNH: TTXVN

Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế đánh giá cao thành công chuyến thăm Việt Nam vừa qua đã nâng tầm hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước, góp phần xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung - Việt có ý nghĩa chiến lược.

Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn ưu tiên hàng đầu phát triển quan hệ Việt - Trung; đề nghị hai Đảng, hai nước tăng cường đoàn kết, hợp tác. Khẳng định ủng hộ hai bên phát huy vai trò của đối ngoại nghị viện là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ song phương.

Chủ tịch nước chúc mừng hai bên tổ chức thành công phiên họp đầu tiên của Ủy ban hợp tác liên nghị viện Việt Nam - Trung Quốc, đề nghị Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, với trọng trách cơ quan lập pháp tối cao, tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để hai nước tăng cường tin cậy chính trị, nâng cao hiệu quả hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, ủng hộ, hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển, củng cố nền tảng xã hội cho quan hệ hai nước.

Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế khẳng định Nhân đại toàn quốc Trung Quốc coi trọng và sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam triển khai hiệu quả nhận thức chung giữa lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước; đề nghị hai bên tăng cường trao đổi cấp cao, phát huy hiệu quả vai trò của các cơ chế hợp tác quan trọng giữa hai nước.

Phát huy vai trò của cơ quan lập pháp tối cao trong việc tăng cường tin cậy chính trị, nâng cao hiệu quả hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, nhất là các điểm sáng mới trong hợp tác song phương như khoa học công nghệ, kết nối hạ tầng giao thông chiến lược, sớm tổ chức phiên họp thứ nhất Ủy ban liên hợp hợp tác đường sắt Trung Quốc - Việt Nam; nâng cao hiệu quả hợp tác trong các lĩnh vực du lịch, giáo dục, văn hóa, giao lưu nhân dân, củng cố nền tảng dân ý vững chắc cho quan hệ Trung - Việt.

Đây là hoạt động cuối cùng của Chủ tịch nước Lương Cường trong chuyến công tác dự Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới và làm việc tại Trung Quốc.

Tối cùng ngày, Chủ tịch nước Lương Cường và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Bắc Kinh lên đường về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác.

Tin liên quan

Việt Nam - Trung Quốc thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện

Việt Nam - Trung Quốc thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện

Sáng 4.9, Chủ tịch nước Lương Cường đã có cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Khám phá thêm chủ đề

trung quốc chủ tịch nước lương cường Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận