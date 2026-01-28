Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đấu nối với Đà Nẵng - Quảng Ngãi tại đâu?

Sau khi tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn được thông xe vào cuối năm 2025, khu vực đấu nối với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đã hoàn thiện mặt đường, thảm nhựa, sơn kẻ vạch, lắp đặt dải phân cách và hệ thống biển báo an toàn giao thông.

Điểm đấu nối cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn và cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi tại Km1050+400, thuộc xã Nghĩa Giang (tỉnh Quảng Ngãi) ẢNH: H.P

Hiện các đơn vị thi công khẩn trương hoàn thiện, nghiệm thu những hạng mục còn lại, tập trung vào hệ thống an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy (PCCC) và các thủ tục cấp phép đấu nối nhằm sớm đưa công trình vào khai thác, đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Để bảo đảm công tác thu phí trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã hoàn tất lắp đặt trạm thu phí tự động tại Km1050+600. Đại diện Trung tâm khai thác, vận hành cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi cho biết, hệ thống trạm thu phí đã sẵn sàng vận hành đồng bộ ngay khi tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn được đưa vào khai thác.

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã hoàn tất lắp đặt trạm thu phí tự động tại Km1050+600 ẢNH: H.P

Tại khu vực đấu nối, hai hướng lưu thông trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi chỉ được điều chỉnh nhẹ theo chiều bắc - nam, trong khi lối vào cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn vẫn đang được rào chắn. Hệ thống biển báo, cảnh báo an toàn giao thông được bố trí dày, giúp người điều khiển phương tiện dễ dàng nhận diện, phòng tránh tai nạn.

Mặt đường được thảm nhựa, kẻ vạch cơ bản hoàn tất ẢNH: H.P

Đại diện Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng) cho biết, toàn bộ các hạng mục thi công tại đoạn tuyến đấu nối đã cơ bản hoàn thành, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật để thông xe. Tuy nhiên, vẫn còn một số nội dung chờ cấp có thẩm quyền phê duyệt, chủ yếu liên quan đến phương án tổ chức giao thông và công tác PCCC.

"Khi hoàn tất các thủ tục và được phép đưa vào khai thác, đoạn tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi từ vị trí đấu nối đến trạm thu phí Nam Quảng Ngãi sẽ được đóng để tổ chức giao thông phù hợp", đại diện Ban Quản lý dự án 2 thông tin.

Hệ thống biển báo, cảnh báo an toàn giao thông được cũng được lắp đặt sẵn sàng đưa vào hoạt động ẢNH: H.P

Ông Ngọ Trường Nam, Tổng giám đốc Công ty CP Hạ tầng giao thông Đèo Cả, cho biết trong tuần này các đơn vị liên quan sẽ tiến hành nghiệm thu hệ thống PCCC, đồng thời rà soát, điều chỉnh hệ thống biển báo và phương án bảo đảm an toàn giao thông theo góp ý của Cục Đường bộ Việt Nam và Cục CSGT.