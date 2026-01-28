Phân công nhiệm vụ 2026, lĩnh vực xăng dầu và điện do ai quản lý?

Theo đó, nguyên tắc chung quyền Bộ trưởng Bộ Công thương Lê Mạnh Hùng là thành viên Chính phủ, chịu trách nhiệm trước Chính phủ, trước Thủ tướng Chính phủ và trước Quốc hội về quản lý ngành công thương. Các thứ trưởng giúp quyền Bộ trưởng chỉ đạo, xử lý thường xuyên các lĩnh vực công tác của bộ theo sự phân công của quyền Bộ trưởng; được sử dụng quyền hạn của quyền Bộ trưởng để giải quyết các công việc được phân công và chịu trách nhiệm trước pháp luật và quyền Bộ trưởng về quyết định của mình.

Cụ thể, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long chỉ đạo trong lĩnh vực năng lượng bao gồm điện lực và các loại hình năng lượng, điều tiết điện lực, tiết kiệm năng lượng, hợp tác quốc tế về năng lượng; dầu khí và than. Giúp quyền Bộ trưởng chỉ đạo công tác chuyển dịch năng lượng; trực tiếp chỉ đạo Vụ Dầu khí và Than, Cục Điện lực, Văn phòng Ban chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng; thay mặt bộ chỉ đạo thực hiện quản lý nhà nước đối với lĩnh vực công nghiệp than; cùng quyền Bộ trưởng chỉ đạo quản lý nhà nước lĩnh vực dầu khí và điện lực. Đặc biệt, chỉ đạo ngành công thương của các tỉnh, thành: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng. Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long cũng trực tiếp chỉ đạo thực hiện quản lý nhà nước đối với Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long chỉ đạo trong lĩnh vực năng lượng gồm điện lực và các loại hình năng lượng... ẢNH: TN

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân chỉ đạo trong các lĩnh vực quản lý cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; phòng vệ thương mại; xúc tiến thương mại; xuất khẩu, nhập khẩu; thương mại điện tử và kinh tế số, công nghệ thông tin; công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; quản lý thị trường và phát triển thị trường trong nước; công tác đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và khuyến công. Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Vụ Chính sách thương mại đa biên, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia, Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công, Cục Phòng vệ thương mại, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Cục Xuất nhập khẩu, Cục Xúc tiến thương mại, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại, Báo Công thương, Tạp chí Công thương, Nhà xuất bản Công thương, Văn phòng Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế, các viện và trường trực thuộc bộ.

Thứ trưởng Phan Thị Thắng chỉ đạo trong lĩnh vực kế hoạch, đầu tư, tài chính, quản lý doanh nghiệp, công tác văn phòng, cải cách hành chính; chỉ đạo chung về các công tác liên quan đến thương vụ Việt Nam ở nước ngoài. Chỉ đạo chung về công tác kiểm tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kiểm toán nội bộ và theo dõi xử lý sau thanh kiểm tra. Ngoài ra, Thứ trưởng Thắng chỉ đạo ngành công thương của các tỉnh, thành: TP.HCM, Tây Ninh, Đồng Nai, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cần Thơ, An Giang, Cà Mau. Quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp thuộc bộ như: Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội, Tổng công ty Giấy Việt Nam, Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP, Công ty TNHH MTV Vật liệu và Xây lắp thương mại BMC và các doanh nghiệp khác do bộ làm đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Thứ trưởng Trương Thanh Hoài chỉ đạo trong các lĩnh vực công nghiệp (gồm cơ khí, chế tạo, hỗ trợ, luyện kim và khoáng sản, công nghiệp tiêu dùng, thực phẩm, chế biến khác, dệt may, da giày; bia - rượu - nước giải khát, thuốc lá, giấy); quốc phòng toàn dân và công nghiệp phục vụ quốc phòng; lĩnh vực môi trường công nghiệp; công tác phòng, chống lụt bão; phòng chống cháy, nổ và an toàn; công nghiệp hóa chất. Chỉ đạo công tác khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực công nghiệp, kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp, hóa chất.

Ngoài ra, Thứ trưởng Hoài trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Cục Hóa chất, Công nghiệp, Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp. Chỉ đạo ngành công thương các tỉnh, thành: Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Phú Thọ, Quảng Ninh, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu.