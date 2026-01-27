Sở Công thương TP.HCM thông báo mới về tiếp nhận hồ sơ lĩnh vực hóa chất

Thông báo này được áp dụng từ ngày 26.1.2026 cho đến khi có thông báo mới.

Cụ thể, theo nội dung thông báo của Sở Công thương TP.HCM, trong khi chờ Bộ Công thương hoàn thiện cấu hình Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính; nhằm kịp thời hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, Sở Công thương thông báo việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực hóa chất cụ thể như sau:

Các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực hóa chất có thể lựa chọn một trong các phương thức bao gồm: Nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html đối với các thủ tục hành chính cấp mới, cấp lại, cấp điều chỉnh, cấp gia hạn giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất cần kiểm soát đặc biệt nhóm 2.

Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp, hoặc dịch vụ bưu chính công ích (bản giấy đã được số hóa) qua Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố tại số 43 Nguyễn Văn Bá, phường Thủ Đức, TP.HCM.; Trung tâm hành chính công tại số 4 Nguyễn Tất Thành, phường Bà Rịa, TP.HCM; Tòa nhà Trung tâm hành chính trên đường Lê Lợi, phường Bình Dương, TP.HCM.

Trong khi chờ Bộ Công thương hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, các thủ tục liên quan lĩnh vực hóa chất có thể nộp hồ sơ qua cổng dichvucong hoặc nộp trực tiếp ẢNH: NGÔ VĂN ĐÔNG

Trước đó, ngày 23.1, để đảm bảo các điều kiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, Sở Công thương TP.HCM cho biết đã có Công văn 717 báo cáo và đề nghị Bộ Công thương hỗ trợ cấu hình các thủ tục hành chính đã công bố trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Bộ Công thương tại địa chi https://motcua-tthc.moit.gov.vn.

Trong báo cáo, Sở cũng đề nghị Bộ Công thương phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND TP thực hiện quy trình tiếp nhận, giải quyết, kiểm soát hồ sơ thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực hóa chất trên địa bàn TP.HCM.

Trước đó, ngày 16.1, Sở Công thương TP.HCM ra thông báo tạm dừng tiếp nhận hồ sơ liên quan lĩnh vực hóa chất do phải chờ nghị định và thông tư hướng dẫn thi hành luật Hóa chất 2025, quy định chi tiết về danh mục hóa chất, biểu mẫu, trình tự, thủ tục cấp các loại giấy phép/giấy chứng nhận chưa được ban hành.

Ngày hôm sau, 17.1, Chính phủ đã ký ban hành 3 nghị định; Bộ Công thương ban hành 2 thông tư hướng dẫn các lĩnh vực liên quan lĩnh vực hóa chất, thuộc phạm vi điều chỉnh của luật Hóa chất 2025. Cũng trong ngày hôm đó, Bộ Công thương gửi công văn "hỏa tốc" đến Bộ Tài chính và UBND các tỉnh thành phố trên cả nước về việc phối hợp triển khai thực hiện thủ tục hành chính theo quy định luật Hóa chất số 69/2025.