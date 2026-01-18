Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Bộ Công thương 'hỏa tốc' đề nghị phối hợp triển khai thực hiện luật Hóa chất

Nguyên Nga
Nguyên Nga
18/01/2026 07:40 GMT+7

Chiều tối 17.1, Bộ Công thương gửi Công văn 363 "hỏa tốc" đến Bộ Tài chính và UBND các tỉnh thành phố trên cả nước về việc phối hợp triển khai thực hiện thủ tục hành chính theo quy định luật Hóa chất số 69/2025.

Theo Bộ Công thương, ngay trong ngày 17.1, để hướng dẫn thi hành luật Hóa chất số 69/2025, loạt văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành và có hiệu lực từ ngày 17.1. Cụ thể, 3 Nghị định số 24, 25, 26/2026 của Chính phủ vừa được ban hành cùng trong ngày 17.1. 

Trong đó, Nghị định 24/2026 quy định các danh mục hóa chất thuộc phạm vi điều chỉnh của luật Hóa chất; Nghị định 25/2026 quy định chi tiết và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành một số điều của luật Hóa chất về phát triển ngành công nghiệp hóa chất và an toàn, an ninh hóa chất; Nghị định 26/2026 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Hóa chất về quản lý hoạt động hóa chất và hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm, hàng hóa.

Bộ Công thương 'hỏa tốc' đề nghị phối hợp triển khai thực hiện luật Hóa chất- Ảnh 1.

Chính phủ vừa ban hành 3 nghị định, Bộ Công thương ban hành 2 thông tư liên quan hướng dẫn thực hiện luật Hóa chất

ẢNH: TN

Cũng trong ngày 17.1, Bộ trưởng Bộ Công thương đã ký ban hành 2 Thông tư số 1 và 2/2026. Cụ thể, Thông tư 01/2026 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Hóa chất và Nghị định 26 của Chính phủ; Thông tư 02/2026 quy định một số biện pháp thi hành luật Hóa chất và Nghị định 25 của Chính phủ.

Trong công văn hỏa tốc, Bộ Công thương nêu rõ, nhằm kịp thời tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, bảo đảm không làm gián đoạn chuỗi cung ứng nguyên liệu đầu vào sản xuất và tránh phát sinh chi phí logistics của doanh nghiệp, Bộ Công thương đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai, công bố và tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính theo quy định. Đặc biệt là thủ tục cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất; bảo đảm tính kịp thời, minh bạch và thống nhất trong quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ.

Trong thời gian chưa thể triển khai và vận hành hệ thống dịch vụ công trực tuyến, nhằm bảo đảm việc giải quyết thủ tục hành chính không bị gián đoạn, Bộ Công thương cũng đề nghị các đơn vị, địa phương thực hiện tiếp nhận và xử lý hồ sơ bằng hình thức bản giấy theo quy định.

Trước đó, như Báo Thanh Niên đưa tin, ngày 15.1, Sở Công thương TP.HCM đã có công văn gửi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp cho biết Sở tạm ngưng nhận hồ sơ lĩnh vực hóa chất vì chờ nghị định và thông tư hướng dẫn thi hành luật Hóa chất số 69/2025. Trước đó nữa, ngày 6.1, Sở Công thương TP.Hà Nội cũng có thông báo tạm ngưng tiếp nhận hồ sơ khai báo hóa chất.

Tin liên quan

TP.HCM ngưng nhận hồ sơ lĩnh vực hóa chất vì chưa có hướng dẫn

TP.HCM ngưng nhận hồ sơ lĩnh vực hóa chất vì chưa có hướng dẫn

Sở Công thương TP.HCM vừa có công văn gửi các tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất đóng trên địa bàn TP.HCM về nội dung trên.

Khám phá thêm chủ đề

hóa chất luật hóa chất Bộ Công thương
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận