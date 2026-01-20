Quy định mới: Hàng hóa chứa hóa chất nguy hiểm, phải có khuyến cáo sử dụng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 26/2026 về quản lý hoạt động hóa chất và hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm, hàng hóa. Trong đó, có quy định chi tiết việc công bố thông tin về hàm lượng hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm, hàng hóa.

Cụ thể, tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa chứa hóa chất nguy hiểm phải thực hiện khai báo các thông tin đầy đủ lên Cơ sở dữ liệu chuyên ngành hóa chất (khai báo theo lô hàng sản xuất hoặc nhập khẩu) trước khi đưa sản phẩm, hàng hóa lưu thông trên thị trường.

Các thông tin phải công bố gồm: tên sản phẩm, hàng hóa chưa hóa chất nguy hiểm; tên hóa chất nguy hiểm; đặc tính nguy hiểm của hóa chất; hàm lượng; lĩnh vực sử dụng của sản phẩm chứa hóa chất nguy hiểm.

Nghị định cũng quy định các điều kiện về đảm bảo an toàn trong kinh doanh hóa chất về kho tồn trữ hóa chất phải được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ẢNH: NGÔ VĂN ĐÔNG

Đặc biệt, tổ chức, cá nhân sản xuất và nhập khẩu sản phẩm phải công bố thông tin về thành phần và hàm lượng hóa chất nguy hiểm và khuyến cáo hạn chế sử dụng đối với của sản phẩm, hàng hóa chứa hóa chất nguy hiểm. Các thông tin này phải thể hiện trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân hoặc tại nơi trực tiếp cung cấp cho bên mua và trên nhãn của sản phẩm, hàng hóa.

Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa chứa hóa chất nguy hiểm có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ giấy hoặc hồ sơ điện tử chứng minh tính chính xác của các thông tin được công bố tại khoản nêu trên; xuất trình hồ sơ khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Nếu sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu có chứa hóa chất nguy hiểm, người nhập khẩu phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin khai báo và công bố.

Ngoài ra, Nghị định 26/2026 cũng quy định các điều kiện về đảm bảo an toàn trong kinh doanh hóa chất về kho tồn trữ hóa chất phải được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ tồn trữ hóa chất phù hợp với quy mô, loại hóa chất của tổ chức thực hiện kinh doanh. Người chịu trách nhiệm chuyên môn về an toàn hóa chất của cơ sở kinh doanh phải có trình độ chuyên môn phù hợp với quy mô và loại hình kinh doanh hóa chất, nắm vững phương án và các biện pháp bảo đảm an toàn hóa chất;



