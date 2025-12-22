Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Ông Lê Mạnh Hùng làm quyền Bộ trưởng Bộ Công thương

Mai Hà
Mai Hà
22/12/2025 13:33 GMT+7

Trưa 22.12, Thủ tướng Chính phủ đã trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia (Petrovietnam) làm quyền Bộ trưởng Bộ Công thương, thay cho ông Nguyễn Hồng Diên.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 2768 điều động ông Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam về công tác tại Bộ Công thương, giao quyền Bộ trưởng Bộ Công thương.

Ông Lê Mạnh Hùng làm quyền Bộ trưởng Bộ Công thương- Ảnh 1.

Ông Lê Mạnh Hùng được trao quyền Bộ trưởng Bộ Công thương

ẢNH: NHẬT BẮC

Đảng ủy Chính phủ đã có Quyết định chỉ định ông Lê Mạnh Hùng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Công thương.

Trao quyết định bổ nhiệm, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng ông Lê Mạnh Hùng được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao đảm nhiệm giữ trọng trách quan trọng - người đứng đầu Bộ Công thương - một bộ đa ngành, đa lĩnh vực, đóng vai trò "trụ cột" của nền kinh tế, tiên phong dẫn dắt phát triển nền công nghiệp, thương mại, dịch vụ của đất nước.

Thủ tướng nêu rõ, ông Lê Mạnh Hùng là cán bộ có hơn 27 năm kinh nghiệm công tác, được đào tạo bài bản, có bản lĩnh, tầm nhìn, tư duy đột phá và kinh nghiệm thực tiễn phong phú trong cả công tác quản lý nhà nước và điều hành doanh nghiệp. 

Thủ tướng khẳng định, trong những năm qua, ngành công thương đã trưởng thành, lớn mạnh hơn, đạt được nhiều thành tích nổi bật, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. 

Làm nên thành tích chung đó có dấu ấn nổi bật và sự đóng góp quan trọng của ông Nguyễn Hồng Diên trên cương vị là bộ trưởng, người đứng đầu ngành.

Phát biểu đáp từ, ông Lê Mạnh Hùng cho rằng Bộ Công thương được giao quản lý nhà nước trên phạm vi rất rộng và đa ngành. Ông cam kết sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu, kế thừa, phát huy mạnh mẽ truyền thống quý báu và thành quả của Bộ Công thương, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng và phát triển của đất nước.

Ông Lê Mạnh Hùng, sinh năm 1973, nguyên quán tại Hưng Yên. Ông Hùng là kỹ sư công nghệ tổng hợp hóa dầu và hữu cơ, là tiến sĩ chuyên ngành hóa dầu và xúc tác hữu cơ, Đại học Bách khoa Hà Nội.

Từ năm 2000, ông Hùng làm kỹ sư công nghệ tại Công ty liên doanh Nhà máy lọc dầu Việt Nga; Tổng công ty Dung dịch khoan và hóa phẩm dầu khí (DMC); Tổng công ty Dầu khí Việt Nam.

Ông Lê Mạnh Hùng làm quyền Bộ trưởng Bộ Công thương- Ảnh 2.

Ông Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam được bổ nhiệm quyền Bộ trưởng Bộ Công thương

ẢNH: BCT

Năm 2006, ông Hùng được điều động sang Văn phòng Chính phủ làm cán bộ Vụ Dầu khí. Năm 2007, ông quay trở lại Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) làm Phó trưởng ban chế biến dầu khí.

Năm 2009, ông Hùng được bầu làm Phó tổng giám đốc Công ty liên doanh hóa dầu Long Sơn, Trưởng ban Quản lý dự án cụm khí điện đạm Cà Mau. 

Tháng 3.2011, ông Hùng được bầu làm Tổng giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phân bón dầu khí Cà Mau nay là Công ty CP phân bón dầu khí Cà Mau (PVCFC).

Từ năm 2013 - 2019, ông Hùng được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc PVN. Sau đó, ông được bổ nhiệm Tổng giám đốc PVN từ tháng 6.2029 cho đến khi được bổ nhiệm Chủ tịch HĐTV PVN vào tháng 12.2023.

Tin liên quan

Ông Lê Mạnh Hùng được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí

Ông Lê Mạnh Hùng được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí

Ông Lê Mạnh Hùng được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN), thay thế ông Hoàng Quốc Vượng.

Khám phá thêm chủ đề

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng Petrovietnam Nguyễn Hồng Diên
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận