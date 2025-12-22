Ông Lê Mạnh Hùng làm quyền Bộ trưởng Bộ Công thương

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 2768 điều động ông Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam về công tác tại Bộ Công thương, giao quyền Bộ trưởng Bộ Công thương.



Ông Lê Mạnh Hùng được trao quyền Bộ trưởng Bộ Công thương ẢNH: NHẬT BẮC

Đảng ủy Chính phủ đã có Quyết định chỉ định ông Lê Mạnh Hùng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Công thương.



Trao quyết định bổ nhiệm, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng ông Lê Mạnh Hùng được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao đảm nhiệm giữ trọng trách quan trọng - người đứng đầu Bộ Công thương - một bộ đa ngành, đa lĩnh vực, đóng vai trò "trụ cột" của nền kinh tế, tiên phong dẫn dắt phát triển nền công nghiệp, thương mại, dịch vụ của đất nước.

Thủ tướng nêu rõ, ông Lê Mạnh Hùng là cán bộ có hơn 27 năm kinh nghiệm công tác, được đào tạo bài bản, có bản lĩnh, tầm nhìn, tư duy đột phá và kinh nghiệm thực tiễn phong phú trong cả công tác quản lý nhà nước và điều hành doanh nghiệp.

Thủ tướng khẳng định, trong những năm qua, ngành công thương đã trưởng thành, lớn mạnh hơn, đạt được nhiều thành tích nổi bật, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Làm nên thành tích chung đó có dấu ấn nổi bật và sự đóng góp quan trọng của ông Nguyễn Hồng Diên trên cương vị là bộ trưởng, người đứng đầu ngành.

Phát biểu đáp từ, ông Lê Mạnh Hùng cho rằng Bộ Công thương được giao quản lý nhà nước trên phạm vi rất rộng và đa ngành. Ông cam kết sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu, kế thừa, phát huy mạnh mẽ truyền thống quý báu và thành quả của Bộ Công thương, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng và phát triển của đất nước.



Ông Lê Mạnh Hùng, sinh năm 1973, nguyên quán tại Hưng Yên. Ông Hùng là kỹ sư công nghệ tổng hợp hóa dầu và hữu cơ, là tiến sĩ chuyên ngành hóa dầu và xúc tác hữu cơ, Đại học Bách khoa Hà Nội.

Từ năm 2000, ông Hùng làm kỹ sư công nghệ tại Công ty liên doanh Nhà máy lọc dầu Việt Nga; Tổng công ty Dung dịch khoan và hóa phẩm dầu khí (DMC); Tổng công ty Dầu khí Việt Nam.

Ông Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam được bổ nhiệm quyền Bộ trưởng Bộ Công thương ẢNH: BCT

Năm 2006, ông Hùng được điều động sang Văn phòng Chính phủ làm cán bộ Vụ Dầu khí. Năm 2007, ông quay trở lại Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) làm Phó trưởng ban chế biến dầu khí.

Năm 2009, ông Hùng được bầu làm Phó tổng giám đốc Công ty liên doanh hóa dầu Long Sơn, Trưởng ban Quản lý dự án cụm khí điện đạm Cà Mau.

Tháng 3.2011, ông Hùng được bầu làm Tổng giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phân bón dầu khí Cà Mau nay là Công ty CP phân bón dầu khí Cà Mau (PVCFC).

Từ năm 2013 - 2019, ông Hùng được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc PVN. Sau đó, ông được bổ nhiệm Tổng giám đốc PVN từ tháng 6.2029 cho đến khi được bổ nhiệm Chủ tịch HĐTV PVN vào tháng 12.2023.